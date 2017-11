Ngành bán lẻ trên phố vẫn phát triển

Bài ERIC TRẦN

Đứng trước sự phồn thịnh mỗi lúc một tăng của nền thương mại online, nhiều người sợ rằng rồi sẽ đến một ngày các shopping malls phải đóng cửa vì không còn khách kéo vào mua sắm nữa. Điều này có vẻ đúng, nhưng chỉ xảy ra trong... tưởng tượng!





Phục vụ giới tiêu thụ bình dân nhất, Dollar General chứng tỏ mình đã đi đúng đường.



Đúng là có một số tên tuổi trên thị trường phải co cụm, nhưng sự co cụm chỉ có nghĩa là ngành bán lẻ đang tự điều chỉnh để có một thể hiện hợp lý hơn mà thôi. Sự hiện diện của ngành thương mại online không phải là lý do duy nhất đưa đến khuynh hướng tự điều chỉnh này. Nguyên nhân chính, theo giới chuyên viên thị trường, chính là do sự bành trướng quá đáng, bành trướng không cân đối của các cửa hàng trên phố.

Hiện nay, tổng số diện tích đất mà nước Mỹ dành ra để ngành bán lẻ xây dựng cửa hàng thì lớn hơn bất cứ quốc gia nào khác trên thế giới. Cụ thể, diện tích thương mại tính trên đầu người tại Hoa Kỳ lớn gấp 5 lần so với Anh Quốc, và gấp rưỡi so với Canada.



Hiện tượng "vỡ trận" đang xảy ra với một số tên tuổi trong ngành bán lẻ chỉ có nghĩa là số cung nhiều hơn số cầu: Người bán nhiều hơn người mua. Chuyện đóng bớt các cửa hàng thừa thãi lại là một phát triển tự nhiên. Thậm chí, theo một nghiên cứu do tổ chức Green Street Advisors thực hiện vào năm 2016 thì các cửa hàng bách hóa cần phải đóng cửa khoảng 800 chi nhánh để thực hiện cân đối cung cầu vốn có cách đây một thập niên. Bên cạnh đó, những shopping malls nào muốn phát triển thì phải tìm hiểu và đáp ứng được nhu cầu thay đổi của giới tiêu thụ trong thế kỷ 21 này.





Walmart, công ty bán lẻ lớn nhất thế giới, vừa ổn định vị trí trên phố của mình, vừa xâm lấn vào ngành thương mại trên mạng.



Chính vì thế, ai co cụm mặc ai, một số đơn vị kinh doanh qua các cửa hàng trên phố vẫn tiếp tục phát triển. Tạp chí Time đã nêu lên được danh tánh ít nhất 5 đơn vị trên đà phát triển bất chấp cơn "địa chấn" đang xảy ra trong ngành kinh doanh bán lẻ, đó là:



1. Walmart: Vẫn là công ty bán lẻ lớn nhất thế giới với 11,695 cửa hàng trong 28 quốc gia tính đến cuối tháng Giêng vừa qua. Trong năm 2017, Walmart lại mở thêm hơn 60 cửa hàng mới, có thêm dịch vụ mạng, thâu tóm nhiều cửa hàng tên tuổi của thị trường ảo như Jet, Bonobos, Shoebuy, Moosejaw, và Modcloth, và mở rộng dịch vụ giao hàng miễn phí đến tận nhà cho khách. Với đường hướng phát triển này, Walmart không chỉ làm vua trên phố, mà đang mưu toan cướp luôn cái ngai vàng của Amazon trên mạng.





Nordstrom, cửa hàng bán sản phẩm cao cấp, là 1 trong 5 đơn vị được ghi nhận phát triển trong 2017.



2. Nordstrom: Khác với Walmart, hệ thống siêu thị nhắm vào các nhu cầu bình dân, Nordstrom là cửa hàng sản phẩm cao cấp. Mặc dầu gặp sự cạnh tranh gay gắt của Macy's và JC Penney, Nordstrom vẫn mở thêm được 17 chi nhánh mới trong năm 2017, với doanh số trong tam cá nguyệt thứ hai tăng được 2.7%



3. Dollar General: Đây là cửa hàng bán những sản phẩm rất bình dân với giá cả có thể xuống tới $1 (xin

đừng lầm với cửa hàng Dollar Tree là nơi mọi sản phẩm chỉ giá $1, không hơn). Tuy không hiện diện rộng rãi trên toàn thế giới, Dollar General có tới 13,000 chi nhánh trên toàn nước Mỹ. Nhắm vào những thành phần bình dân nhất trong một nước Mỹ giầu có, đường hướng Dollar General đi xem ra là hướng đi đúng đắn, đưa lại phát triển, đã giúp mở được thêm 1000 cửa hàng nữa vào năm 2017.





TJ Maxx bán hàng cao cấp với giá rẻ hơn các cơ sở đồng nghiệp.



4. T.J. Maxx: Kinh doanh với triết lý bán hàng cao cấp với giá hạ hơn các đồng nghiệp, TJ Maxx đã được giới tiêu thụ tưởng thưởng: không phải co cụm như một số tên tuổi khác, trái lại, họ còn mở thêm được cơ sở mới trong năm 2017.





Sephora, thương hiệu mỹ phẩm gốc Paris, Pháp Quốc, không hề lùi bước trước sự cạnh tranh của các sản phẩm Bắc Mỹ.



5. Sephora: Là hệ thống siêu thị chuyên bán nước hoa và mỹ phẩm, trụ sở tại Paris, Pháp Quốc, Sephora mở cửa hàng Hoa Kỳ đầu tiên tại New York City vào năm 1998, và cửa hàng Canada đầu tiên tại Toronto năm 2004. Sephora hiện có trên 360 cửa hàng tại Mỹ và Canada. Sephora đã báo cáo "đà phát triển kỷ lục về doanh thu" giữa những co cụm của nhiều tên tuổi lớn gốc gác tại Hoa Kỳ.



Khuynh hướng phát triển hiện nay buộc nhiều cửa hàng phải đóng cửa, nhưng không đưa vào thế độc quyền cho một số tên tuổi lớn. Trái lại, đây chính là là sự tái điều chỉnh hầu cập nhất sở thích và nhu cầu của khách hàng. Từ góc nhìn của người tiêu thụ, chúng ta có thể yên tâm nói rằng khuynh hướng phát triển ấy, bên cạnh sự cạnh tranh của nền thương mại online, sẽ đưa lại nhiều phúc lợi hơn cho giới tiêu thụ.



