Ngày 19 Tháng 6, Ngày Vinh Danh Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa

Bài THANH PHONG

WESTMINSTER - Ngày Quân Lực VNCH năm 2017 đã được Liên Hội Cựu Chiến Sĩ, Tập Thể Chiến Sĩ Trung Tâm Tây Nam Hoa Kỳ và nhiều tổ chức, hội đoàn tham gia tổ chức một cách trang trọng tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ ở thành phố Westminster vào trưa Chủ Nhật 18 tháng 6, 2017.





Rước Quốc Kỳ, Quân Kỳ vào vị trí hành lễ Ngày Vinh Danh QL/VNCH hôm Chủ Nhật vừa qua. (Thanh Phong/ Viễn Đông)



Ngoài đông đủ quý vị niên trưởng và các chiến hữu Quân Lực VNCH, còn có sự hiện diện của các vị dân cử như Thị Trưởng Tạ Đức Trí, Phó Thị Trưởng Tyler Diệp, Nghị Viên Sergio Contreras, Nghị Viên Kimberly Hồ, cựu Nghị Viên Diana Carey, Phó Thị Trưởng Garden Grove Bùi Phát và các Nghị Viên Thu Hà Nguyễn, Kim Bernice Nguyễn; Phó Thị Trưởng Fountain Valley, ông Michael Võ Đức Minh.



Nghị Sĩ Tiểu Bang Janet Nguyễn đã có mặt cùng các phụ tá Dr. Jacqueline Trinh On, DS Nguyễn Đình Thức; cô Christy Linh Lê đến đại diện Dân Biểu Liên Bang Lou Correa; Dân Biểu Liên Bang Alan Lowenthal và phụ tá Lý Vĩnh Phong cũng có mặt; cô Roxanchow đại diện Dân Biểu Tom Daly; anh Billy Lê đại diện ông Chánh Lục Sự Hiếu Nguyễn.





Bia Tưởng Niệm Tháng Tư Đen vừa cắt băng khánh thành tại khuôn viên Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ (Thanh Phong/ Viễn Đông)



Ngoài ra còn có Mục sư Nguyễn Xuân Hồng (Chủ Tịch), GS Nguyễn Thanh Giàu (TTK) và Chánh Trị Sự Nguyễn Văn Lợi đại diện Hội Đồng Liên Tôn VN. Hòa Thượng Thích Nguyên Trí (Phó Chủ Tịch Nội Vụ Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN Hoa Kỳ); Hòa ThượngThích Minh Tuyên (Viện Chủ Tổ Đình Minh Đăng Quang; Linh Mục Nguyên Thanh (cựu Tuyên Úy Công Giáo Sư Đoàn TQLC) và một Linh Mục Tuyên Úy Quân đội Hoa Kỳ; cùng nhiều tổ chức hội đoàn, thân hào nhân sĩ và đông đủ các cơ quan truyền thông.



Buổi lễ đặt dưới sự chủ tọa của cựu Đại Tá Mũ Xanh Cổ Tấn Tinh Châu, nguyên Chỉ Huy Trưởng Đặc Khu Rừng Sát. Sau nghi lễ khai mạc thật trang trọng, là phần chào mừng của Trưởng Ban Tổ Chức, chiến hữu Lê Văn Sáu, Chủ Tịch Liên Hội Cựu Chiến Sĩ. Sau đó ban tổ chức giới thiệu quan khách và những lời phát biểu của vị chủ tọa và một số dân cử.



Trong lời phát biểu, niên trưởng Cô Tấn Tinh Châu nói, “Ngày 19 tháng 6, ngày Quân Lực VNCH. Đây là một ngày thiêng liêng, là biểu tượng cho khí phách anh hùng của các thế hệ cha anh, những người đã chung vai sát cánh bên nhau ngoài tiền tuyến chống xâm lăng, và những người đã làm việc với cả tấm lòng ở hậu phương để bảo vệ tổ quốc.



“Ngày mà hầu như ở mọi nơi trên thế giới, chúng ta là những người Việt tỵ nạn cộng sản đều tổ chức Ngày Quân Lực, đồng thời tưởng nhớ và cầu nguyện cho các chiến sĩ và đồng bào đã vị quốc vong thân, hy sinh cho chính nghĩa Quốc Gia.



“Ngày Quân Lực khẳng định, các chiến sĩ đã hy sinh trên các chiến trường để bảo vệ đất nước, đã mở ra con đường an bình và hạnh phúc cho dân tộc. Lễ Ngày Quân Lực cũng là để khơi dậy truyền thống yêu nước, lòng tự hào của dân tộc, tạo sự thống nhất ý chí cho toàn quân, toàn dân.”





Ban hợp ca Liên Hội Cựu Chiến Sĩ cùng đồng ca nhạc phẩm vinh danh Quân Lực VNCH. (Thanh Phong/ Viễn Đông)



Sau khi dùng nhiều lời ca ngợi sự hy sinh của các chiến sĩ QL/VNCH, niên trưởng Cổ Tấn Tinh Châu kết luận, “Ngày nay cuộc chiến đã đi qua nhưng lớp bụi thời gian không thể phủ mờ những hiến dâng cho Tổ Quốc, mỗi tấc đất của quê hương đất nước đã chứa đựng tâm hồn và thể xác của các anh. Để chúng tôi, những người Việt Nam đã được sống trong ấm no và hạnh phúc. Giờ đây, hơn lúc nào hết, chúng ta phải đoàn kết lại, tin tưởng với nhau, hành động cùng nhau, để trở thành một sức mạnh chung có khả năng đập tan mọi mối đe dọa cho cộng đồng người Việt tỵ nạn CS. Xin gởi những tình cảm thân thiết, kính trọng và biết ơn đến các gia đình tử sĩ và thương phế binh QL/VNCH. Việt Nam hào hùng muôn năm!”



Ngoài lời phát biểu của vị chủ tọa, Thị Trưởng Tạ Đức Trí, các Nghị Viên Kimberly Hồ, Tyler Diệp và Sergio Contreras; Nghị Sĩ Janet Nguyễn, Nghị Viên Thu Hà và cô Christy Linh Lê. Đặc biệt hai vị dân cử là ông Tạ Đức Trí và cô Kimberly Hồ trong lời phát biểu đã rất xúc động khi đề cập đến sự hy sinh cao cả của các chiến sĩ QL/VNCH trong cuộc chiến vừa qua.



Sau lễ vinh danh QL/VNCH, có nghi thức cắt băng khánh thành Bia Tưởng Niệm Tháng Tư Đen, và cô Frances Thế Thủy, Ủy Viên Giáo Dục Học Khu Westminster trao giải thưởng cho các em trúng giải thi vẽ: “Cái Giá Của Tự Do mà Viễn Đông đã tường thuật trong số báo ra ngày 14 tháng 4, 2017.

Kết thúc buổi Lễ Vinh Danh Quân Lực VNCH là chương trình văn nghệ đấu tranh do Ban Tù Ca, CLB/Tình Nghệ Sĩ, các chiến hữu trong Liên Hội Cựu Chiến Sĩ và một số nghệ sĩ thân hữu phụ trách.