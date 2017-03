Ngày Hội Xuân Thái Bình

Bài THANH PHONGWESTMINSTER - “Thưa quý vị, Hội chúng ta thành lập đến nay đã được 13 năm, do bà cố hội trưởng Dương Thị Chi sáng lập từ năm 2004. Thời gian không dài lắm so với các hội đồng hương khác tại hải ngoại. Tuy nhiên, với sự cố gắng của tất cả quý vị trong Ban Chấp Hành, cũng như nhờ vào sự hỗ trợ tinh thần của các bậc trưởng thượng trong Ban Cố Vấn, và các vị mạnh thường quân, dù vẫn còn khó khăn trong vấn đề tài chánh, nhân lực, Hội chúng ta vẫn cố gắng vượt qua mọi trở ngại, mọi thử thách, hàng năm tổ chức hai lần họp mặt. Đó là ngày lễ Tết Trung Thu và Tết Nguyên Đán cổ truyền Việt Nam.”Bà Đào Bích Ty, Hội Trưởng Hội Thái Bình Hải Ngoại đã tuyên bố như trên trong diễn văn khai mạc Hội Xuân Thái Bình năm Đinh Dậu, tổ chức vào sáng Chủ Nhật, ngày 12 tháng 3, 2017, tại hội trường Việt Báo, Westminster, Nam California.Bà Hội Trưởng Đào Bích Ty (cầm micro) giới thiệu Ban Chấp Hành, Ban Cố Vấn & Giám Sát Hội Thái Bình Hải Ngoại. (Thanh Phong/ Viễn Đông)Để buổi Tân Xuân Hội Ngộ được chu đáo, ban tổ chức đã mời hoa hậu Bích Trâm và nhạc sĩ Cao Minh Hưng, Hội Trưởng CLB Tình Nghệ Sĩ điều hợp chương trình. Trong nghi thức khai mạc, sân khấu nổi bật với các nghệ sĩ CLB Tình Nghệ Sĩ trong đồng phục áo dài truyền thống có hình trống đồng và hoa văn nghệ thuật, đồng ca bản quốc ca Việt Nam. Riêng bản quốc ca Hoa Kỳ dành riêng cho nghệ sĩ Nhã Đoàn hát. Sau đó, CLB Tình Nghệ Sĩ hợp ca một nhạc phẩm về Xuân.Nhạc sĩ Cao Minh Hưng và CLB Tình Nghệ Sĩ trong nghi thức khai mạc Hội Xuân Thái Bình. (Thanh Phong/ Viễn Đông)Trong lời chào mừng, ngoài đoạn nói về việc tổ chức Hội Xuân như đã nêu, bà Đào Bích Ty còn nhắc đến một số nét nổi bật trên quê hương Thái Bình, và trong buổi Tân Xuân Hội Ngộ hôm nay, không chỉ để đồng hương họp mặt, hàn huyên thăm hỏi nhau mà còn trao Giải Khuyến Học để khích lệ tinh thần các em hiếu học cũng như chúc thọ quý cụ cao niên từ 75 tuổi trở lên theo truyền thống của người Việt chúng ta “kính lão đắc thọ.”Bà Hội Trưởng Đào Bích Ty cũng thể hiện tấm lòng yêu nước, yêu quê hương dân tộc của người phụ nữ Việt Nam khi bà lên án nhà cầm quyền Cộng sản trong nước, vì muốn vinh thân phì da mà nỡ lòng đang tay dâng đất, dâng biển cho ngoại bang.Bà Bích Ty nói, “Chúng ta vui Xuân ở đây nhưng chúng ta cũng không quên những người dân đang sống trong các chế độ độc tài trên thế giới, đặc biệt là tại quê hương Việt Nam, có cả hàng triệu trẻ em ngày Tết không có được một đôi dép mà đi, nói chi đến quần áo mới.”Bà kêu gọi giới trẻ trong nước hãy là động lực thúc đẩy lòng yêu nước của toàn dân, đứng lên đoàn kết chống tà quyền cộng sản, chống ngoại xâm,bảo vệ sự vẹn toàn lãnh thổ mà cha ông ta đã bao đời gầy dựng và bảo vệ. Ngoài ra, bà Hội Trưởng cũng nói đến dự kiến tương lai sẽ mở rộng chương trình Giải Khuyến Học và cấp học bổng cho các em học sinh Thái Bình hiếu học nhưng gia cảnh khó khăn. Bà mong được các đồng hương Thái Bình hỗ trợ.Các quan khách, thân hữu và giới truyền thông cũng như Ban Chấp Hành, Ban Cố Vấn Hội được bà Hội Trưởng đích thân giới thiệu một cách trang trọng. Nghị Sĩ Janet Nguyễn cử dược sĩ Nguyễn Đình Thức đến trao tặng Hội Thái Bình một Bằng Tưởng Lục, và một Bằng Tưởng Lục thứ hai của Thượng Viện Tiểu Bang California cho các cháu thiếu nhi Thái Bình đoạt Giải Khuyến Học.Trong tinh thần “kính già, già để tuổi cho” ban tổ chức đã mời trên 30 cụ từ 75 tuổi trở lên lên sân khấu để Hội chúc thọ, tặng quà và trao Bảng Lưu Niệm. Sau đó bà Trần Thúy Điệp (Thủ Quỹ) báo cáo tài chánh. Kế đến, bà Hồng Lan, thành viên Ban Cố Vấn và Giám Sát hết lời ca ngợi tinh thần hăng say phục vụ của bà Hội Trưởng Đào Bích Ty. Đến đây các em nhỏ được mời lên nhận tiền lì xì từ tay bà Hội Trưởng.Chương trình có hai diễn giả, Giáo sư Lê Chính Long nói về lịch sử quê hương Thái Bình, ông cho biết, Thái Bình là một tỉnh ven biển ở đồng bằng sông Hồng, cách Hà Nội 110 km. Thái Bình giáp các tỉnh Hải Dương, Hưng Yên, Hải Phòng, Nam Định và biển Đông. Khoảng 90% dân sống bằng nghề nông. Thái Bình có nhiều nhân tài, trong đó có quan Hàn Lâm Viện Thị Giảng Lê Quý Đôn, ba lần thi Hương, thi Hội, thi Đình ông đều đỗ đầu, về văn chương có nhà văn Duyên Anh. Tiếp nối, Thẩm Phán Lương Đức Hợp nói về những kỷ niệm ở Thái Bình. Sau một vài tiết mục xen kẽ, ban tổ chức phát Giải Khuyến Học cho các em:Cuối cùng là phần xổ số và lời cảm tạ của ban tổ chức.Hội Đồng Hương Thân Hữu Thái Bình hiện được điều hành bởi:Ban Chấp Hành gồm: Bà Đào Bích Ty (Hội Trưởng), Bà Trần Quỳnh Giao (Phó Nội Vụ), Cô Ann Đoàn (Phó Ngoại Vụ), bà Trần Thúy Điệp (Thủ Quỹ).Ban Cố Vấn và Giám Sát gồm: ông Nguyễn Duy Nghiêu, Thiếu Tướng Trần Quốc Lịch, GS Dương Ngọc Sum, Đại Tá Vũ Lộ, Trung Tá Trần Quốc Bính, BS Đặng Văn Phu, Nhà thơ Huy Trâm, ông Tô Văn Can, Bà Quách Thị Trà, bà Lê Hồng Lan, TS Hà Thế Ruyệt, GS Bùi Văn Sớm, GS Lê Chính Long, BS Phạm Nguyên Lương, ông bà Nguyễn Quang Vỹ. Cố vấn Pháp Luật: Cựu Thẩm Phán Lương Đức Hợp.Trong buổi Tân Xuân Hội Ngộ, Hội Thái Bình cũng ra mắt Bản Tin Đặc Biệt Tháng Ba 2017 và GS Lê Quý An, Trưởng Ban Nghi Lễ và Văn Nghệ cũng xuất bản cuốn “Thái Bình – Vùng đất sản sinh nhiều nhân tài” do ông viết và biếu không cho người tham dự. GS An cũng là Trưởng Khối Văn Nghệ Hội Đền Hùng Hải Ngoại đã sáng tác bản nhạc “Trẩy Hội Đền Hùng,Giỗ Tổ Hùng Vương” được xử dụng trong các ngày Giỗ Tổ Hùng Vương từ nhiều năm qua.