Nghề cho thuê tử cung phát đạt ở Lào

VIENTIANE - Hàng chục chẩn y viện thai sản đã mọc lên như nấm ở Lào, sau khi những vụ tai tiếng về hoạt động thương mại mang thai mướn đã khiến cho các nước láng giềng giàu có hơn ở Đông Nam Á phải cấm thủ tục gây tranh cãi này từ năm 2015.Các chẩn y viện tân tiến mang những tên có những từ ngữ như “Phép Lạ” (Miracle) và “Hoàn Hảo” (Perfect), để giúp những cơ sở ấy nổi bật lên, giữa những con đường lộ và đường cao tốc xung quanh thủ đô Vientiane (Vạn Tượng) của Lào, gần biên giới Thái Lan.Trong một mục đăng bằng Hoa ngữ mới đây trên WeChat, một chẩn y viện tên là Thai Perfect IVF nói, “Lào có sự quản trị tốt nhất. Việc mang thai mướn hoặc hiến tặng trứng không phải là bất hợp pháp!” với hy vọng thu hút các khách hàng từ một quốc gia nơi mà các dịch vụ mang thai giùm bị coi là bất hợp pháp từ năm 2001.Các nhóm nhân quyền nói rằng nước cộng sản Lào, một trong những nước nghèo nhất ở Á Châu, là một đầu mối cho nạn tội phạm xuyên quốc gia, và là một trung tâm chuyển tiếp cho hàng buôn lậu, từ ma túy và động vật hoang dã cho tới gỗ, và gần đây là tinh dịch.Trong tháng Tư, cảnh sát Thái Lan bắt giữ một người đàn ông đang tìm cách đưa sáu lọ tinh dịch của người vào Lào, trong một bình chứa khí nitrogen lỏng. Theo cảnh sát cho biết, điểm đến của số lọ ấy là một chẩn y viện thai sản.Lào đang trở thành một điểm đến quốc tế cho các cặp vợ chồng vô sinh. Các viên chức thuộc hai nhóm cố vấn về việc mang thai thay nói với hãng tin Reuters, mặc dù không có những bản ước tính chính thức số lượng chẩn y viện IVF và các đại lý mang thai thay thế mọc lên ở đó.Sam Everingham, giám đốc toàn cầu của nhóm phi lợi nhuận của Úc Families Through Surrogacy, nói “Nhiều người đang quay sang Lào.” Tổ chức này nói rằng những cuộc hội nghị và những buổi cố vấn của họ đã thu hút khoảng 600 cặp vợ chồng người Úc và những người độc thân trong bốn năm qua.Tuy nhiên, ông báo động rằng có một nguy cơ là Lào cũng sẽ cấm việc mang thai thay thế thương mại. Đây là một nỗi lo sợ mới được bày tỏ trong tháng Hai, bởi một nhóm khác là Sensible Surrogacy ở Nevada, báo đông cho các cặp vợ chồng nên tránh Lào và ngừng các dịch vụ ở Đông Nam Á.Việc mang thai mướn được trả tiền là bất hợp pháp ở nhiều nước Á Châu, và đã bị cấm ở nước láng giềng Thái Lan trong năm 2015.Bất chấp các lệnh cấm, những người muốn làm cha mẹ được lôi cuốn bởi những mức chi phí thấp hơn ở Á Châu, so với các quốc gia giàu có hơn.Những gói dịch vị, từ việc sàng lọc những người có thể mang thai mướn, cho tới việc sinh một em bé, thường gây tốn kém $51,150 ở Đông Nam Á, khiến cho khu vực này trở thành một sự lựa chọn vừa tầm tài chánh nhất, sau Ukraine và Kenya. Đại lý mang thai thay thế New Genetics Global cho biết như vậy.Một cặp có thể dự kiến trả chừng $56,000 cho một em bé, thông qua một người mang thái mướn ở Lào, ít hơn so với ở Hoa Kỳ, mặc dù nhiều hơn so với ở Ukraine.Các bà mẹ mang thai thay chỉ nhận được một phần nhỏ trong số tiền đó, nhưng phần ấy vượt xa số tiền mà nhiều người có thể kiếm được ở nơi khác.Một người 28 tuổi mang thai mướn ở Lào nói chuyện với Reuters với điều kiện giấu tên, cho biết cô đã được trả $8,000, tức gấp 72 lần tiền lương tối thiểu hàng tháng ở nước này, để mang thai một cặp song sinh.Cô đã nhận được chỗ ở tại Bangkok, thủ đô của Thái Lan, trong ba tháng cuối của thai kỳ, theo cô nói thêm.Tuy nhiên ít trung tâm y tế ở Lào được trang bị cho những ca sinh con thay thế, đặc biệt là sinh đôi, thường là kết quả từ những cuộc cấy nhiều phôi được dùng trong phương pháp Thụ Tinh Trong Ống Nghiệm (IVF). Những cặp song sinh ấy có xác suất sinh non cao và cần được chăm sóc chuyên khoa.Các đơn vị chăm sóc tiền sản đặc biệt chỉ có sẵn ở nước láng giềng Thái Lan.Thái Lan đưa ra lệnh cấm các dịch vụ mang thai thay thế, sau khi xảy ra những vụ tai tiếng, chẳng hạn như một vụ trong đó một cặp vợ chồng người Úc bị tố cáo bỏ rơi một em bé được mang thai mướn ra đời với hội chứng Down.Nhưng Thái Lan vẫn là trung tâm chính yếu cho những ca sinh để thay thế, nhờ việc chăm sóc y tế tinh vi.Những người mang thai mướn sinh ra em bé ở Thái Lan đều không vi phạm pháp luật. Ông Thongchai Keeratihuttayakorn, phó giám đốc Sở Hỗ Trợ Dịch Vụ Y Tế, cho biết như vậy.Ông Thongchai nói với Reuters, “Nếu một phụ nữ Lào được thuê để làm người mang thai thay, nhưng khi gần đến ngày sinh họ tới Thái Lan để đẻ con, chúng tôi không coi đây là một vụ vi phạm pháp luật của Thái Lan.” Tuy nhiên. ông nói thêm rằng người mang thai giùm phải xác định người cha sinh học là ai,Ngoài các cặp vợ chồng Tây Phương, các chẩn y viện tại Lào đang càng ngày càng nhắm đến Trung Quốc. Ở đó các giới chức y tế ước tính rằng 90 triệu cặp vợ chồng đã hội đủ điều kiện để có đứa con thứ hai, sau khi chính sách một con có từ mấy chục năm nay đã được nới lỏng vào năm 2015.Nhưng những cặp như vậy lại gặp phải xác suất gay go hơn trong việc có thai, vì trong số đó có 60 phần trăm là những phụ nữ từ 35 tuổi trở lên, trong đó có một nửa trên 40 tuổi.Không có ước tính chính thức nào về số lượng các em em bé Trung Quốc được sinh bởi những người mang thai đẻ mướn, nhưng giới truyền thông nói rằng con số đó vượt quá 10,000 mỗi năm.