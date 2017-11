Nghề lái xe cũng cần xây dựng bộ quy tắc nghề nghiệp, ứng xử

Thông tin vụ việc Công an quận 2, TP.Sài Gòn cho biết, tài xế xe đầu kéo bị tình nghi cố tình cán chết người tại vòng xoay Mỹ Thủy (quận 2) đã đầu thú tại cơ quan công an. Tại cơ quan công an, tài xế xe đầu kéo khai tên Dương Quý (30 tuổi, quê tỉnh Đồng Nai). Trước đó, khoảng 11h ngày 26/10, tài xế Quý lái xe đầu kéo 60C-368.06 kéo rơ mooc 60R-025.02 đi trên đường Võ Chí Công hướng từ cầu Phú Mỹ về quận 9. Khi đến giao lộ Nguyễn Thị Định – Võ Chí Công (vòng xoay Mỹ Thủy, phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2) thì xảy ra va chạm với xe máy do ông Lê Xuân Th. (68 tuổi, ngụ tỉnh Thanh Hóa) cầm lái chạy cùng chiều. Khi cơ quan chức năng đến hiện trường thì ông Th. đã tử vong. Theo lời khai ban đầu của Quý, khi xảy ra tai nạn, Quý mở buồng lái xuống xe bỏ chạy khỏi hiện trường. Tuy nhiên, một số bảo vệ của công trình gần đó đã giữ Quý lại. Họ yêu cầu Quý di chuyển xe để kéo ông Th. ra do ông Th. còn mắc kẹt bên dưới xe đầu kéo. Lúc này, tài xế Quý quay lại leo lên xe, nhưng do luống cuống nên điều khiển xe đầu kéo tới lui. Nghe tiếng người dân kêu la, tài xế Quý mở cửa buồng lái nhảy xuống đường bỏ chạy khỏi hiện trường. Tài xế Quý đi đến đội CSGT Cát Lái đầu thú và đội CSGT Cát Lái bàn giao lại cho Công an quận 2. Theo Công an quận 2, qua trích xuất hình ảnh camera, sau khi xảy ra vụ va chạm, ông Th. còn kẹt bên dưới xe đầu kéo. Tài xế Quý có xuống xe đi khỏi hiện trường, sau đó quay lại điều khiển xe tới lui, rồi xuống xe lần nữa rời khỏi hiện trường.