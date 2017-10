Nghẹn lòng bé gái 5 tuổi với ước mơ được… mặc quần dài

Chỉ mong mùa đông được mặc quần dài cho bớt lạnh

Thùy Linh là cô bé xinh xắn, làn da trắng nõn, đôi mắt long lanh nhưng ánh mắt ấy có sự e dè, thiếu tự tin khi gặp người lạ. Với tuổi của mình bé Linh cao, lớn so với chúng bạn. Chân phải Linh phù to như chân người lớn, các ngón chân của em mọc lệch hướng, co quắp. Bất tiện hơn, hai bàn chân bé không đều, chân phải dài hơn chân trái rõ rệt nên việc di chuyển trở nên khó khăn.

5 tuổi, người thân trong gia đình không đếm nổi đã bao lần Thùy Linh ngã. Có lúc là những va vấp nhẹ, không gây thương tích. Nhưng cũng có lúc ngã bị gây đau đớn cho em.

Vừa rồi, bé Linh được ba mẹ đưa xuống Hà Nội khám nhưng chưa có kết quả chính thức để tìm ra phương án điều trị trong thời gian tới (ảnh gia đình cung cấp)

Thùy linh là con đầu lòng của chị Mai Thúy Hồng. Cũng giống như các bậc làm cha làm mẹ khác, ngày đón chào con gái chào đời vợ chồng chị lâng lâng hạnh phúc. Niềm vui đó được nhân lên khi ai đến nhà thăm cũng khen bé Linh đáng yêu, xinh xắn.

Lúc nhỏ các thành viên trong gia đình cũng biết chân bé có hình dạng hơi kỳ lạ nhưng không ai nghĩ đó là bệnh. Lúc tròn 6 tháng tuổi thì bàn chân bé biểu hiện rõ rệt hơn. Nhận thấy chân con gái to và các ngón chân mọc lệch vợ chồng chị Hồng mới đem con đi khám thì phát hiện ra bệnh. Cùng thời gian đó, gia đình chị đã cho con điều trị tại bệnh viện nhưng bệnh tình không thuyên giảm.

“Cháu không bị đau nhưng cháu gặp nhiều khó khăn trong di chuyển, sinh hoạt do bàn chân bị phình to. Nhiều lần tôi không kìm được lòng khi con khóc vì muốn mặc quần dài như các bạn. Đi chơi hay đi học cháu cũng bị các bạn trêu ghẹo, trẻ con mà, chúng nó thấy lạ so với mình thì trêu thôi. Cũng chính vì vậy mà cháu bé có tâm lí tự ti, khó hòa nhập với các bạn”, chị Hồng cho biết.

Bàn chân to hơn bình thường nên nhiều lúc bé Linh không thể mặc quần dài vì quần ống quần nhỏ. Chị Hồng bảo, mùa hè thì đỡ nhưng mùa đông Thùy Linh hay nói là mặc váy lạnh. Cũng vì chân to nên em phải đi cỡ giày to hơn.

Ước mơ làm cô giáo

Qua tìm hiểu, chị Hồng biết, bệnh phù chân voi là căn bệnh không hiếm gặp, đặc biệt ở nước có khí hậu nhiệt đới. Đây là căn bệnh nguy hiểm ảnh hưởng đến sức khỏe của nhiều người. Trước đây, có lần bác sĩ bảo với gia đình nếu chân bé cứ để lâu thì khung xương sẽ thay đổi.

Chị Hồng hiện đang là giáo viên dạy tiểu học, chồng chị là cán bộ xã. Mới đây, vợ chồng chị Hồng tích góp đồng lương ít ỏi của cả hai rồi đưa bé Linh xuống bệnh viện dưới Hà Nội khám. Đến thời điểm hiện tại, chị Hồng bảo các bác sĩ vẫn chưa có kết luận, vẫn đang trong quá trình phân tích.

Nếu không được chữa trị nhanh chóng, bệnh sẽ ảnh hướng đến sức khỏe (ảnh gia đình cung cấp)

“Sau Linh vợ chồng tôi sinh thêm một em bé nữa. Kinh tế trước giờ chỉ đủ ăn nên chi phí chữa bệnh cho bé trong thời gian tới chúng tôi cũng rất lo lắng. Hiện tại thì vẫn chưa biết chính xác kinh phí chữa bệnh cho con. Vợ chồng tôi cũng nói chuyện với nhau là sẽ chữa trị cho con đến cùng,chỉ mong con có bàn chân lành lặn, để cháu hết mặc cảm tự ti với bạn bè”, chị Hồng cho biết.

Linh ước mơ làm cô giáo giống mẹ, cô bé đòi bố mua cho mình những đôi dép đẹp. Nhiều lần chị Hồng không kìm được những giọt nước mắt khi Linh hỏi “sau này bố mẹ chữa chân cho con nhé, con muốn có bàn chân đẹp như các bạn”.

Bé Sìu Thùy Linh hiện đang theo học tại trường mầm non Phong Dụ Thượng. Bà Hoàng Thị Trưởng, hiệu trưởng trường mầm non Phong Dụ Thượng cho biết, ở trường bé Sìu Thùy Linh là một học sinh ngoan ngoãn. Bên cạnh việc cố gắng học tập thật tốt bé thích tham gia các hoạt động tập thể. Bé có năng khiếu âm nhạc nhưng trở ngại của đôi chân nên bé không thể múa hát như bạn bè cùng trang lứa.

