Nghẹn lòng người cha mong con mở mắt khi đưa vào phòng cấp cứu

4 tuổi mới bập bẹ tiếng “bố”, “mẹ”

Những ngày đầu đông, phòng Cấp cứu Khoa Nhi – Bệnh viện K Trung ương, cơ sở Tân Triều) trở nên lạnh lẽo hơn. Khi những đứa trẻ được chuyển vào phòng, ở phía ngoài ánh mắt của người thân lại hướng theo từng nhịp chân bác sĩ và cố tìm mọi cách để nghe ngóng tình hình của con.

Anh Tạ Ngọc Tiến (xóm 12, xã Diễn Phú, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) ngồi bên cạnh con trai Tạ An Phước bên giường bệnh với khuôn mặt buồn rầu. Con anh, bé An Phước đang lim dim ngủ. Đó là một cậu bé có khuôn mặt hiền hòa, da trắng mịn.

Cũng bởi mắc bệnh nên bé An Phước không được nhanh nhẹn như những đứa trẻ khác. Anh Tiến bảo, mặc dù gần 4 tuổi nhưng An Phước chỉ nói bập bẹ tiếng “bố”, “mẹ”. Vừa trò chuyện về hoàn cảnh của mình, anh Tiến đưa tay vuốt má bé, sự vuốt ve chứa đựng sự yêu thương của người cha dành cho con mình.

Cơ thể mắc bệnh nên dù đã 4 tuổi nhưng bé chỉ nói bập bẹ tiếng “mẹ”, ” bố”. Ảnh: NT

An Phước là con thứ 2 trong gia đình. Lúc chào đời bé khỏe mạnh, ngoan ăn, ngoan ngủ. Sóng gió đến với gia đình anh khi An Phước được 1 tuổi, bé lên cơn sốt cao và người nhà chuyển lên bệnh viện tỉnh Nghệ An thăm khám. Sau đó, bé được chuyển ra Bệnh viện Nhi Trung ương điều trị vì cơ thể có dấu hiệu mắc bệnh khác ngoài việc sốt.

Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán An Phước bị viêm tai giữa, phải nằm điều trị liên tục 2 tháng với được về nhà. Công việc đồng áng bận rộn, anh Tiến tự động viên mình sau đợt điều trị này con trai sẽ khỏe mạnh và mình có thể đi làm bình thường.

Không ai có thể ngờ rằng, về nhà được một thời gian anh Tiến phát hiện bụng con mình có 1 khối tròn bằng quả trứng di chuyển xung quanh bụng. Và bé Phước liên tục bị chảy máu cam, ốm dặt dẹo.

Lo lắng cho sức khỏe của con, hai vợ chồng lại khăn gói ra Bệnh viện Nhi Trung ương khám, lần này An Phước phát hiện mắc phải căn bệnh u nguyên bào thần kinh.

“Chỉ sợ nhà không có gì bán để chữa bệnh cho con”

Ngày nghe bác sĩ nói, anh Tiến không hình dung được tên căn bệnh con mình mắc phải. Qua tìm hiểu, anh biết, u nguyên bào thần kinh là một bệnh ung thư phát triển từ các tế bào thần kinh được tìm thấy trong một số khu vực của cơ thể. Đối tượng hay mắc u nguyên bào thần kinh là trẻ dưới 5 tuổi.

Biểu hiện của bệnh rất đa dạng, như xuất hiện: Cục u mô dưới da, xuất hiện những vong tròn tối tương tự như vết bầm tím quanh mắt. Ngoài ra, một số biểu hiện khác cũng cần phải lưu ý ở trẻ đó là: sốt, đau lưng, giảm cân, đau xương… Điều trị u nguyên bào thần kinh tùy thuộc vào giai đoạn phát triển bệnh, có thể điều trị bằng phẫu thuật, hóa trị, xạ trị và ghép tế bào gốc.

Bố con anh Tạ Ngọc Tiến. Ảnh: NT

Kể từ đó đến nay, đã 2 năm trôi qua hai bố con anh Tiến coi bệnh viện là ngôi nhà thứ 2. Anh kể, lần đầu thực hiện phác đồ điều trị truyền hóa chất Phước bị nhiễm trùng máu sốt cao co giật 3 tiếng đồng hồ nằm trong phòng cấp cứu. Phút giây đó anh nghĩ có lẽ mình sẽ mất con.

“Mỗi lần con vào phòng bệnh mà mệt, nhắm mắt ngủ lim dim thì tôi sợ lắm. Tôi thấy đỡ lo hơn khi con tỉnh táo, mở mắt bình thường. Các bác sĩ bảo bệnh này chữa có thuốc chữa đâu, hiện giờ cứ điều trị thôi. Trước đây bé đã làm phẫu thuật nhưng sau một thời gian các bác sĩ khám và cho biết có thêm các khối u bé mọc lên. Sắp tới bé sẽ chuyển về bệnh viện 108 để xạ trị. Dù có bán nhà, bán ruộng vườn cũng được, chỉ sợ một ngày nào đó tôi không còn gì để bán lấy tiền chữa cho con thôi”, anh Tiến cho biết.

Theo các bác sĩ thì bệnh bé An Phước mắc phải đến giờ chưa có thuốc chữa trị (ảnh gia đình cung cấp)

Hiện tại, sau khi ra viện điều trị được 10 ngày thì bác sĩ cho bố con anh Tiến về quê 2 tuần nghỉ ngơi. Đó cũng là khoảng thời gian để anh xoay tiền đưa con ra chữa bệnh trong đợt tiếp theo. Anh cho biết, 2 năm chữa bệnh cho con anh nợ họ hàng, ngân hàng hơn 1 trăm triệu đồng, bệnh bé không chữa ngày một ngày hai mà đòi hỏi một quá trình lâu dài. Mỗi lần đưa con ra Hà Nội anh phải chuẩn bị khoảng 10 triệu đồng.

Trao đổi với Báo Gia đình & Xã hội, chị Đinh Thị Lưu (trưởng khu xóm 12, xã Diễn Phú, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) cho biết: “Hoàn cảnh gia đình anh Tiến rất là khó khăn, kinh tế gia đình không có gì giá trị. Trước đây, anh Tiến còn đi làm thuê được, bây giờ cháu Phước bệnh nên 2 bố con chạy vạy chữa bệnh. Mẹ bé Phước trước đó có đi làm công ty nhưng 2 tháng nay nghỉ làm vì sức khỏe không đảm bảo. Trên cương vị là hàng xóm, chúng tôi mong sẽ có nhiều người chia sẻ, giúp bé”.

Ngọc Thi