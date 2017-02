Nghi can Bắc Hàn trong vụ sát hại Kim Jong-nam sẽ bị giam 7 ngày

Nghi can Ri Jong-chol.

MALAYSIA - Nghi can mang hộ chiếu Bắc Hàn, liên quan đến vụ sát hại ông Kim Jong-nam, sẽ bị giam trong 7 ngày, bắt đầu từ hôm thứ Bảy. Cảnh sát trưởng bang Selangor, ông Datuk Seri Abdul Samah Mat, hôm thứ Bảy xác nhận tòa án ở Sepang đã phát lệnh giam 7 ngày với nghi can mang hộ chiếu Bắc Hàn có tên Ri Jong-chol.





Ảnh 4 nghi can được cảnh sát Malaysia công bố.



Nghi can Ri Jong-chol, năm sinh 1970, 47 tuổi, bị bắt vào tối thứ Sáu ở bang Selangor. Người đàn ông này từng đến Malaysia nhiều lần. Sau khi nghi can này bị bắt, giới truyền thông địa phương và quốc tế đã tập trung tại Sở cảnh sát Sepang từ sáng thứ Bảy. Họ trông thấy một chiếc xe của đại sứ quán Bắc Hàn chạy vào sở cảnh sát và ra về sau 1 giờ đồng hồ. Hai nữ nghi can sát hại Kim Jong-nam cũng đã bị giam kể từ ngày 16 tháng 2.



Kim Jong-nam, anh trai cùng cha khác mẹ của lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong-un, ngày 13 tháng 2 bị đầu độc bởi hai nữ nghi can tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur. Nhà chức trách Malaysia hiện đang thẩm vấn 4 người liên quan trong sự việc, gồm Siti Aishah, người Indonesia, một phụ nữ mang hộ chiếu Việt Nam, 1 người nhận là bạntrai của Aishah, và nghi can Ri Jong-chol. Hai nữ nghi can nói rằng, họ làm theo hướng dẫn của 4 người đàn ông. Nam nghi can Ri Jong-chol có thể là 1 trong 4 người đàn ông này.



Cũng trong ngày thứ Bảy, cảnh sát Malaysia đã công bố hình ảnh 4 nghi can nam giới, được cho là chủ mưu trong vụ ám sát ông Kim Jong Nam. Hình ảnh từ camera an ninh phi trường cho thấy, có khả năng 4 nghi can mang quốc tịch Bắc Hàn. Cảnh sát Malaysia khẳng định 4 người này là chủ mưu gây ra vụ ám sát ông Kim Jong Nam. Họ đã xuất hiện tại sân bay cùng hai nữ nghi can.



Nhóm người này đã thuê và quan sát 2 phụ nữ thực hiện vụ tấn công từ nhà hàng Bibik Heritage, đối diện hiện trường gây án. Một trong 4 người đàn ông nêu trên đóng vai trò chủ chốt trong vụ án. Người này quen nữ nghi can thứ nhất được khoảng 3 tháng ở Malaysia, và còn đi cùng cô trong một số chuyến đi nước ngoài, trong đó có một lần tới Nam Hàn.



Nghi can này quen biết nữ nghi can thứ hai Siti Aisyah khoảng 1 tháng trước, nhưng chỉ giới thiệu 2 phụ nữ với nhau ngay trước khi nói với họ về "trò chơi khăm,” – thực chất là hành động giết người. Đây cũng là người giới thiệu các nữ nghi can với 3 người đàn ông khác, được cho đã trả tiền thuê họ trong sự việc.