Nghi can bị bắt trong vụ nữ luật sư gốc Việt bị hạ sát giữa phố Atlanta

Nhà chức trách tại tiểu bang Georgia đã điều tra một án mạng xảy ra ngay dưới phố Atlanta, trong giờ đông xe và đông người vào sáng thứ Hai. Nạn nhân là một nữ luật sư làm việc cho UPS, tức công ty chuyển thư của Nha Bưu Điện Hoa Kỳ. Cô cũng từng là thành viên của các tổ hợp luật sư có uy tín, thường làm việc thiện và cũng rất hãnh diện là một người tị nạn Việt Nam. Trong ngày thứ Ba, cảnh sát cho biết họ đã bắt một nghi can.





Huỳnh Trinh (Daily Report)



Theo các tin địa phương trong hai ngày qua, cô Huỳnh Trinh, 40 tuổi, đã bị bắn nhiều phát trong lúc cô đang đi bộ băng qua đường Peachtree gần Peachtree Place vào khoảng 7:40 sáng thứ Hai, 3 tháng 4, 2017.

Cảnh sát thành phố Atlanta tin rằng cô Trinh bị hạ sát trong lúc đang đến văn phòng làm việc. Cô có thể đã trên đường đến trạm xe bus công cộng MARTA khi bị một người đàn ông bắn. Nạn nhân đã được xe cứu thương chở đến bệnh viện Grady Memorial Hospital, nơi cô đã trút hơi thở cuối cùng.





Raylon Browning (Cobb County Police)



Gần một ngày sau, vào trưa thứ Ba, cảnh sát cho biết họ đã bắt một nghi can trong vụ bắn chết nữ luật sư gốc Việt. Nghi can là Raylon Browning, 39 tuổi. Người này đã bị truy nã trong các vụ tấn công khác. Cảnh sát nói rằng Browning từng cầm dao đâm hai người vào ngày Chủ Nhật, một ngày trước khi bắn chết cô Huỳnh Trinh.



Cảnh sát cho biết vào 9 giờ đêm thứ Hai, Browning bị cảnh sát yêu cầu lái xe tắp vào lề vì ông ta vượt đèn đỏ tại Hạt Cobb. Khi xét hồ sơ của Browing, cảnh sát khám phá ông ta đang bị truy nã trong hai vụ đâm ngày Chủ Nhật. Họ bắt Browing từ phút đó.









Huỳnh Trinh (Facebook)

Browing đã mặc quần đùi và mang giày giống như nhân vật bị thâu hình trong vụ bắn cô Huỳnh Trinh. Hình video an ninh này từng được cảnh sát phổ biến từ ngày thứ Hai để nhờ công chúng giúp tìm nghi can.

Trong lúc lục soát xe của Browing, cảnh sát tìm thấy một khẩu súng mà họ tin rằng nghi can đã dùng để bắn chết nữ luật sư gốc Việt. Họ cũng tịch thu một chiếc áo có nón che đầu phù hợp với áo hood mà nghi can đã mặc trong hình video an ninh.





Huỳnh Trinh từng làm việc cho các tổ hợp luật sư, thường giúp người nghèo, hãnh diện là người tị nạn, và rất thích du lịch. (Hình cung cấp cho đài ABC)





Browning đã bị truy tố tội sát nhân cộng với hai tội tấn công người khác.

Cảnh sát thành phố Atlanta cho biết cuộc điều tra chưa kết thúc mặc dù họ đã bắt được nghi can. Phó cảnh sát trưởng nói rằng họ chưa biết giữa Browing và cô Huỳnh Trinh có mối quan hệ gì hay không, và tại sao ông ta lại cố tình bắn cô giữa ban ngày như vậy.



Cảnh sát tin chắc là nghi can đã cố tình bắn nạn nhân, vì trong video an ninh, họ thấy ông ta đi theo cô Huỳnh Trinh một quãng đường trước khi ra tay bắn cô từ đằng sau lưng. Tại sao cô lại là mục tiêu của nghi can là điều mà cảnh sát đang muốn biết.





Nơi xảy ra vụ bắn



Cô Huỳnh Trinh là một trong các luật sư của hãng UPS và từng bắt đầu sự nghiệp tại tổ hợp Powell Goldstein và tổ hợp Alston & Bird.



Cảnh sát Atlanta đã công bố video giám sát trong khu vực, nhằm cho thấy một người đàn ông mà họ tin là nghi can bắn cô Trinh. Họ nói rằng nghi can này đã cố ý sát hại nữ luật sư chứ không phải bắn ngẫu nhiên vào người lạ.



Trước hung tin này, hãng UPS loan báo chiều thứ Hai, ““UPS rất đau buồn khi nghe tin về cái chết của một trong các luật sư của công ty chúng tôi. Cô Huỳnh Trinh đã gia nhập công ty vào mùa hè năm ngoái. Chúng tôi sẽ hợp tác với cảnh sát thành phố Atlanta trong suốt cuộc điều tra này.”



Cô Huỳnh Trinh chào đời tại Sài Gòn, theo gia đình vượt biển lớn lên tại Gainesville, Georgia, tốt nghiệp tại Đại Học Princeton vào năm 1998 và tại Trường Luật của Đại Học Emory năm 2004. Cô bắt đầu sự nghiệp hành nghề luật với chính quyền qua những hợp đồng và với tổ hợp Powell Goldstein chuyên về ngành xây cất và sau đó giữ vai trò tương tự tại tổ hợp luật sư Alston & Bird. Sau đó cô làm việc cho The Gibson Law Firm trước khi mở văn phòng riêng vào năm 2011.



Theo trang LinkedIn của cô, nữ luật sư này cho biết cô chào đời tại Sài Gòn vào tháng Năm 1976, rất thích đi du lịch, thường cố vấn miễn phí và làm việc thiện nguyện. Trên mạng xã hội Facebook, cô viết vào ngày 28 tháng Giêng năm nay, cho biết cô “hãnh diện là người tị nạn.” Kèm theo những đoạn văn kể về quá khứ vượt biển tìm tự do của gia đình, cô đăng hình của thuở bé của cô tại trại tị nạn trên đảo Galang, Nam Dương năm 1979.



Cô viết bằng tiếng Anh rằng, “Tôi rất biết ơn đất nước tuyệt vời này đã cho tôi những cơ hội dành cho tôi và gia đình tôi. Chúng tôi sẽ không thể có mặt ở đây nếu tiểu bang Georgia và quốc gia này đã đóng cửa và khép lại trái tim dành cho gia đình chúng tôi. Tôi nghĩ rằng tiểu bang Georgia tốt đẹp này và Hoa Kỳ còn có nhiều tình thương để ban cho mọi người.”



Cô Shaney Lokken, một người bạn của Trinh và từng làm việc chung với cô Trinh tại Hội Luật Người Mỹ Gốc Á Châu Georgia (Georgia Asian Pacific American Bar Association, GAPABA), nói với nhật báo Daily Report về người bạn, “Trinh là một người sống rất nhiệt tình, lúc nào cũng nở nụ cười. Cô có một trái tim rất lớn. Thật là một mất mát quá thương tâm.”



GAPABA cho biết trong một bản vào phổ biến đêm thứ Hai: “Cô Huỳnh Trinh sống một cuộc đời với đầy nhiệt tình, bất kể là trong vai trò một người con, người chị, người bạn, hay một luật sư. Cô đã phục vụ cộng đồng luật gia Mỹ gốc Á trong nhiều năm qua hội GAPABA và những hội luật khác. Là một cựu thành viên, cô Trinh thường dự những chương trình của GAPABA, để chia sẻ những câu chuyện về những chuyến du hành mới nhất của cô. Sự ra đi của cô là một mất mát cho GAPABA, cho nhiều người mà cô từng mang đến sự thay đổi, và cho cộng đồng nói chung."



Ngoài hội GAPABA, cô Trinh cũng là chủ tịch hội cựu sinh viên Princeton Club tại Georgia trong nhiều năm và là luật sư cố vấn cho trường trung học Grady High School khi trường tổ chức những vụ xử giả trong 10 năm qua.





Cảnh sát cung cấp hình nghi can bắn cô Huỳnh Trinh sáng thứ Hai. (WGCL)



Cô cũng là thành viên của hội đồng cố vấn của một tổ chức có tên là Georgia Asylum and Immigration Network. Tổ chức này cung cấp dịch vụ luật miễn phí dành cho người tị nạn và di dân trong nhiều vấn đề từ di trú, buôn người, bạo hành trong gia đình, cho đến tấn công tình dục và những tội phạm khác.



Cô Huỳnh Đào, một em gái của cô đã viết trên Facebook, “Người chị xinh đẹp, thông minh, vui tính của tôi... đã bị bắn trên đường đến sở làm... Giờ đây có một khoảng trống trên cõi đời, nơi mà chị tôi từng là tấm gương và niềm khích lệ tinh thần cho tôi.”





Huỳnh Trinh (Facebook)



Dựa theo hình an ninh, cảnh sát cho biết hung thủ đã bước đến sau lưng cô Huỳnh Trinh và bắn vào lưng cô trước khi quay gót chạy về hướng mà hắn ta đã xuất phát. Cảnh sát nói rằng nghi can rất bình tĩnh.



Các nhân chứng nói rằng nghi can và nạn nhân đều không thấy mặt nhau, không nói với nhau một câu nào. Một người đàn ông kể với nhật báo Atlanta Journal-Constitution rằng ông đã ngồi trong xe và thấy tận mắt nghi can bắn chết nữ nạn nhân với ba phát đạn. Nghi can đã nhìn về hướng người đàn ông, khiến ông cúi đầu trong xe vì sợ bị bắn. Khi ông nhìn lại thì nghi can đã chạy đi mất.



Trong mấy ngày tới, cộng đồng người Việt Nam tại đây, cùng hãng UPS cũng như các tổ hợp luật sư mà Huỳnh Trinh từng cộng tác sẽ có những buổi lễ tưởng niệm dành cho người phụ nữ rất hiền hòa này.