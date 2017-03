Nghi can chưa bị bắt trong vụ giết đầu bếp Việt

Noel Ortea Lemus Del Cid (Philadelphia Police)



PHILADELPHIA – Hơn một năm đã trôi qua kể từ ngày bà Nguyễn Thương, 54 tuổi, bị đâm chết một cách tàn bạo trong bếp dưới hầm của một nhà hàng nằm về phía nam của thành phố Philadelphia. Vào ngày thứ Sáu, cảnh sát đã công bố lại hình ảnh của nghi can, đồng thời nhắc lại vụ án này với hy vọng có người tìm ra một thanh niên từng đâm chết bà Thương.



Thanh niên này làm chung với nạn nhân trong nhà hàng bán món Việt Nam. Cảnh sát cho biết nghi can Noel Ortea Lemus Del Cid là người gốc Hondura, Trung Mỹ Châu, khoảng 27 tuổi. Del Cid bị truy nã trên toàn quốc liên quan đến án mạng xảy ra vào ngày 3 tháng 3, 2016, tại tiệm Lees Cafe & Bistro, ở địa chỉ 522 Washington Avenue.



Cảnh sát không cho biết về tình trạng di trú của Del Cid, có phải anh ta sống ở Mỹ bất hợp pháp hay không. Khi xảy ra án mạng, Del Cid ngụ trong một khu lao động ở đường South Ninth Street tại Nam Philadelphia. Nghi can sống với vợ và một số thân nhân tại nhà chung cư. Tại nhà hàng Việt nói trên thì nghi can được mọi người gọi tên “Noel.”



Trong đêm xảy ra án mạng, vào khoảng 9 giờ tối, bà Thương và Noel đã ở dưới bếp nấu thức ăn cho khách ở tầng trên. Cảnh sát cho biết vì một lý do nào đó Noel đã tấn công bà Thương và giết bà rất tàn bạo.

Ông chủ tiệm đã bước xuống bếp để lấy thức ăn mang lên cho khách và khám phá bà Thương nằm trên sàn nhà với cổ bị dao cắt. Noel đã không có mặt trong phòng.



Trong cuộc điều tra, cảnh sát nói rằng nạn nhân và nghi can đã có một cuộc đánh nhau rất dữ dội, vì nhiều dụng cụ đã rớt tứ tung và nằm bên trên cơ thể của nạn nhân.



Khi cảnh sát và nhân viên cứu thương đến nơi, họ nói bà Thương đã tắt thở.

Noel được mô tả là cao 5-foot-6, thân hình to trung bình. Anh ta làm việc trong lãnh vực nhà hàng, thường nhận việc phụ bếp, có thể có những vết xẹo trên tay để lại từ cuộc đánh nhau với nạn nhân. Khi xảy ra án mạng thì Noel đã lái một chiếc SUV màu trắng.



Nhà chức trách kêu gọi bất cứ ai nhận diện Noel hay Noel Ortea Lemus Del Cid thì hãy gọi cảnh sát ở số 215-686-3334 hay 215-686-TIPS (8477). Tiền thưởng trong vụ này là $20,000 Mỹ kim.