Nghi can cướp ngân hàng gốc Việt tuột còng tay, nhưng không thoát cảnh sát

Đinh Thế HạoFAIRFAX - Một nghi can tìm cách thoát ra khỏi xe cảnh sát, nhưng rồi bị bắt trở lại và bị tăng thêm tội, chắc chắn ở tù lâu hơn thay vì chỉ thọ án tội cướp nhà băng mà thôi.Vụ tẩu thoát hụt này xảy ra vào chiều thứ Ba, 30 tháng 5, 2017.Theo biên bản của cảnh sát, Đinh Thế Hạo, 25 tuổi, đã bị cảnh sát bắt sau khi thực hiện một vụ cướp ngân hàng tại thành phố McLean, tiểu bang Virginia. Anh ta đã cầm súng dọa nhân viên ngân hàng dể cướp tiền và rồi bị bắt.Trong lúc ngồi ở ghế sau của xe cảnh sát, bằng một cách nào đó mà cảnh sát không rõ, Hạo đã tuột tay ra khỏi đôi còng khóa tay ở sau lưng.Thế là như chim sổ lồng, nghi can mở tung cửa xe và chạy băng qua bang lộ Chain Bridge Road đang có nhiều xe qua lại vào giờ tan sở buổi chiều. Nghi can gốc Việt này đã chặn một xe tải giao hàng và dọa nạt tài xế, giả bộ như anh ta có vũ khí với hy vọng cướp được xe. Thế nhưng chỉ trong vài phút sau Hạo bị bắt trở lại.Nhà chức trách cho biết Đinh Thế Hạo cư ngụ tại Manassas thuộc Hạt Fairfax và đang bị giam tại nhà tù của hạt này. Anh ta bị truy tố các tội gồm cướp ngân hàng, cướp xe và tẩu thoát, chưa kể tội có súng bất hợp pháp.Ngày xui xẻo cho kẻ cướp này bắt đầu vào khoảng 5 giờ chiều. Anh ta bước vào ngân hàng PNC Bank ở khu phố số 6800 đường Old Dominion Drive. Hạo đã cho thấy một khẩu súng và yêu cầu các nhân viên phải giao tiền cho anh ta.Sau khi lấy được túi tiền, nghi can bước ra ngoài và rời khu vực trong một chiếc xe pickup màu xám. Khoảng 11 phút sau thì Hạo bị chặn xe tại một ngã tư gần đó. Cảnh sát đã nhận ra xe của anh ta phù hợp với lời mô tả của các nhân chứng. Lúc đó cảnh sát tìm thấy khẩu súng và số tiền mặt mà kẻ cướp này đã lấy được từ ngân hàng.Trong lúc bị chở về trụ sở cảnh sát, Đinh Thế Hạo đã tháo được còng. Trong biên bản, cảnh sát nói rằng hành động thoát khỏi còng ngày “hiếm khi xảy ra nhưng không phải không thể làm được.”Sau khi tuột tay ra khỏi còng, Hạo mở cửa sổ và mở cánh cửa.Trong lúc anh ta chạy băng qua đường đông xe, các cảnh sát viên cũng rượt theo. Anh ta nhảy vào xe tải giao hàng và nói có vũ khí, nhưng chỉ một chút sau thì cảnh sát bắt được anh ta trong chiếc xe tải.Cảnh sát cho biết tài xế của xe tải không hề hấn gì, chỉ hơi sửng sốt một chút khi thấy có người muốn cướp xe mình.