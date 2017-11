Nghi can gốc Việt ra tòa vì tội danh giết một phụ nữ Nam Dương

Lý Thành Khánh trong một lần ra tòa trước đây. (The Daily Telegraph)

SYDNEY - Trong phiên tòa ở New South Wales tuần trước, một người cha đeo kính đen và thầm lặng khóc khi cả phòng xử án lắng nghe lá thư của kẻ đã giết con gái ông, trong đó, kẻ sát nhân Lý Thành Khánh tiết lộ những tưởng tượng bạo động tình dục mà Khánh muốn thực hiện với con gái ông. Những tình tiết bi thảm trong một loạt những lá thư viết tay trở thành sự thực, với kết cục là cái chết của cô Miming Listiyani, cựu sinh viên trường UTS (University of Technology Sydney) đồng thời là một đầu bếp ngành bánh ngọt đầy triển vọng.

Cô Miming Listiyani (Facebook)





Tháng Tư năm ngoái, 2016, thi thể bị đánh đập bầm dập và không một mảnh vải che thân của cô Miming được tìm thấy ở vùng nước rất nông, gần Cảng Cabarita thuộc khu vực miền tây thành phố Sydney. Chung quanh cổ nạn nhân là nhiều dấu vết hằn sâu chứng tỏ cô bị bóp cổ cho tới chết.



Vào ngày thứ Sáu, 3 tháng 11, 2017, Lý Thành Khánh, 35 tuổi, có mặt tại tòa án Tối Cao NSW để nghe những ý kiến về bản án sau khi anh ta đã bị kết tội sát nhân. Khánh từng buôn ma túy, bị kết án là một trong các tay sai thân tín của nhóm "Bali Nine."



Nhóm này từng bị bắt quả tang tội buôn lậu hơn 8 kí lô heroin, với ý định chuyển heroin từ đảo Bali vào nước Úc năm 2005. Nhóm gồm các thanh niên người Úc, Tàu, Việt, Nam Dương. Cho đến năm 2015 thì hai người cầm đầu đã bị tử hình, năm người khác bị tù chung thân, một người bị án 20 năm tù.



Riêng Khánh dính líu đến việc tập dượt chuyển ma túy nên thoát chết, nhưng vẫn bị tù bảy năm. Trở về Úc thì anh ta lại bước vào con đường tội ác.



Trong một tuyên bố của người nhà nạn nhân được đọc trước tòa, ông Sem Eu là cha của cô Miming, cho biết ông ao ước được chết thế mạng cho con gái. Ông viết, "Khi đứa con gái nhỏ của chúng tôi chào đời, vợ tôi và tôi bồng thân hình bé xíu của nó trong tay. Sau khi nó lìa trần, cũng là vợ tôi và tôi cầm hũ tro của nó trên tay để mang về Indonesia."



Sau đó, khi Khánh đứng trước mặt quan tòa để điều trần, Khánh đặt câu hỏi, "Làm sao cuộc sống lại có thể tàn nhẫn đến như vậy?" Rồi Khánh nói, "Tôi muốn nói với người cha rằng tôi xin lỗi. Tôi không bao giờ muốn điều đó xảy ra." Khánh quay người lại để nhìn bà mẹ của cô Miming đang ngồi ở chỗ nhân chứng, nói tiếp, "Tôi không hy vọng cũng không muốn bà tha thứ cho tôi, nhưng tôi vẫn xin lỗi."





Cảnh sát thu thập chứng cớ tại nơi tìm thấy xác. (The Daily Telegraph)



Vào đêm 7 tháng Tư năm ngoái, Khánh gặp cô Miming sau khi cả hai đồng ý trả lại các vật dụng cá nhân cho nhau, sau khi mối tình của họ chấm dứt. Nhưng sau khi cả hai uống rượu tại một tiệm ở Sydney, họ trở về Breakfast Point là nơi cô đang ở trọ. Tại đó, cả hai bắt đầu cãi nhau dữ dội, họ cùng lớn tiếng tới mức nhiều người hàng xóm nghe được tiếng hét của người phụ nữ 27 tuổi.



Khánh túm tóc cô, đập mạnh đầu cô xuống nền đường bằng xi măng nhiều lần. Kết quả xét nghiệm tử thi cho biết nạn nhân bị nhiều vết hằn sâu và đỏ chung quanh cổ. Sau khi giết chết cô Miming, Khánh giấu thi thể nạn nhân dưới các bụi rậm, quay trở về quán rượu để lấy xe. Khánh cho xe quay lại hiện trường tội ác, nhét thi thể cô Miming vào thùng xe. Sau đó, nhiều nhân chứng cho biết họ nhìn thấy Khánh đứng lên trên thi thể trần truồng của cô Miming, trong một vũng nước nông ở bến nước Cabarita.



Trong một loạt lá thư được đọc tại tòa án, nội dung cho thấy Khánh viết cho cô Miming trước khi xảy ra vụ giết người. Thư đề cập tới tư tưởng bạo dâm liên quan đến việc la hét, tát tai, đánh đập, bầm tím và siết cổ.

Trước đó, trong phiên xét xử, ông Sem Eu nói về sự gần gũi giữa ông với đứa con gái duy nhất. "Chúng tôi thường dành thời gian cho nhau, cùng leo núi, đi bộ và câu cá. Nó không chỉ là con gái duy nhất, mà còn là một người bạn của tôi."



Vì ông tin vào đấng Quyền Năng, nên từ ngày đó, thường tự hỏi rằng, "Tôi đã làm gì sai?" và "Tại sao tôi bị trừng phạt?"



Vào năm 2007, Khánh bị án tù bảy năm sau khi thừa nhận từng bay tới Bali nhiều lần, để tổ chức những cuộc tập dượt giúp nhóm "Bali 9" thực hiện cách giấu những túi nhựa đựng ma túy vào trong người. Khánh là bạn thân của nhóm "Bali Nine," trong đó Myuran Sukumaran đã bị tử hình.

Tòa sẽ đưa ra một bản án trước cuối năm nay.