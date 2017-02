Nghi can Hương thích ca hát, hot girl trên Facebook

Hình từ Facebook của Đoàn Thị Hương



KUALA LUMPUR – Nữ nghi can gốc Việt Nam bị tình nghi đã giúp thanh toán ông Kim Chính Nam tại phi trường quốc tế Mã Lai Á là một người thích ca hát, từng dự thi trên Vietnam Idol. Trên trang Facebook, cô đã đăng những tấm hình chân dung rất khêu gợi với dáng điệu chu môi, nũng nịu, và hình ảnh của những buổi tiệc mà cô đã dự.



Cách bốn ngày trước khi Kim Chính Nam bị sát hại tại phi trường ở Mã Lai Á, cô có đăng một bức ảnh chụp cô mặc một chiếc áo sơ mi có in chữ viết tắt “LOL,” giống như cái áo của nghi can chạy trốn, được ghi hình lại trên máy camera an ninh.



Đoàn Thị Hương đã làm việc tại một cơ sở giải trí, theo cảnh sát Mã Lai cho biết. Quê của cô ở xã Nghĩa Bình, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định, nơi cha cô đang sống với một người mẹ kế. Mẹ ruột của cô mất hơn hai năm trước. Lần cuối cùng cô về quê thăm gia đình là vào dịp Tết vừa qua. Ông Đoàn Văn Thạnh, cha của Hương, cho biết cô rời gia đình cách đây mười năm, lúc mới 18 tuổi.



Mục đăng cuối cùng trên một trang Facebook, lấy tên là “Ruby Ruby,” là vào ngày 11 tháng Hai từ Kampong Besut, Mã Lai Á. Những người trong gia đình xác nhận rằng Ruby Ruby là một trong những trang của Hương trên Facebook.



Ở phía trên một tấm ảnh của cô, Hương mắt nhắm nghiền và trùm chăn nằm trên giường, có viết câu, “Em muốn ngủ thêm, nhưng ngủ bên cạnh anh.”



Hương được cảnh sát mô tả là một “nhân viên giải trí.” Nhưng họ không đưa ra các chi tiết về nơi cô được tuyển dụng, hoặc tình trạng di trú của cô ra sao.



Trong số những liên kết trên một trương mục Facebook khác, mà gia đình cũng nói là có những hình ảnh của Hương, có một liên kết với trang của chương trình tuyển chọn tài năng Vietnam Idol. Trang này lấy tên là “Bella Tron Tron Bella” - Chubby Bella. Không có những mục đăng nào sau tháng 11.

Một phụ nữ trông rất giống Hương đã hát trong chương trình ấy, mang số thí sinh 67816, vào ngày 3 tháng Sáu, 2016.



Các dụng cụ nhận dạng khuôn mặt cho thấy có sự phù hợp của phụ nữ trên Facebook với những tấm ảnh chụp hình Hương do cảnh sát Mã Lai Á công bố. Thí sinh trên chương trình Vietnam Idol khai quê cô ở Nam Định, giống như của Hương theo những chi tiết trên passport từ cảnh sát Mã Lai. Nhưng tên của thí sinh ấy là Đinh Thị Khuyên.



Cô rời khỏi chương trình trong vòng loại đầu tiên.

Trong một mục đăng trên Facebook, vào ngày 24 tháng Ba năm ngoái, cô viết, “Tôi có thể hát cho bạn nghe một bài hát tối nay hay không? Hãy trả lời nhanh nhất, và đưa số điện thoại của bạn vào phần bình luận. Tôi sẽ gọi điện thoại và hát cho bạn nghe.”



Theo một viên chức cảnh sát tại Nam Hàn cho biết, Hương đã đến thăm địa điểm du lịch trên đảo Jeju vào tháng 11 năm ngoái trong bốn ngày. Họ đang điều tra cô đã làm gì ở đó và chưa nói cho báo chí biết thêm chi tiết.



Trong số 65 người bạn trên trang Facebook “Ruby Ruby,” 27 người có tên Đại Hàn. Trong số những người bạn ấy, có 56 người là đàn ông.



Một bản cập nhật trạng thái trên trang Facebook đầu tiên đã được đăng bằng tiếng Đại Hàn, vào ngày 23 tháng 3 năm ngoái, nói rằng “Em yêu anh, em nhớ anh.” Tuy vậy bản cập nhập cho thấy một người không thông thạo tiếng Đại Hàn.



Hầu hết các bức ảnh trên các trang Facebook đều chụp cảnh Hương dự tiệc, ở trong phòng khách sạn, hoặc những tấm ảnh chân dung. Trong nhiều tấm hình, cô hôn gió vào máy camera.



Những tiệm bán mỹ phẩm, quần áo, và thức ăn nhanh, là nằm trong số những mục 'like' (thích) của Hương trên Facebook. Cô ghi nơi cô theo học là Harvard, mặc dù gia đình không tin điều đó là đúng.

Vào ngày 3 tháng Giêng vừa qua, Hương đăng một bức ảnh của một tấm thẻ lên máy bay từ Hà Nội đi Kuala Lumpur. Những người trong gia đình cho biết lần cuối cùng Hương ở nhà tại Nam Định là từ ngày 25 tới ngày 29 tháng Giêng, tức là dịp Tết Đinh Dậu vừa qua.



Hương cũng dường như xuất hiện trên một video khác đăng trên mạng internet trong tháng Tư năm ngoái, đoạn video ấy là trên kênh của một người Việt Nam dùng YouTube. Anh ta đi tìm những người phụ nữ sẵn sàng hôn anh trên đường phố.



Người phụ nữ trong video hôn ấy phù hợp với phụ nữ trong bức ảnh mới nhất của cảnh sát từ Mã Lai Á.