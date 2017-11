Nghi can khủng bố NY không nhận tội

NEW YORK – Vào hôm thứ Ba, người đàn ông gây ra vụ khủng bố có nhiều người chết nhất tại New York, kể từ sau vụ 911, đã tuyên bố không nhận tội đối với 22 cáo trạng liên bang. Bị cáo Sayfullo Saipov, 29 tuổi, bị truy tố tội giết 8 người và làm một chục người khác bị thương, bằng cách lái một chiếc pickup truck lao lên con đường dành cho người đi xe đạp, gần khu World Trade Center vào ngày Halloween.

Saipov đã xuất hiện tại tòa án liên bang Manhattan vào trưa thứ Ba. Luật sư của bị cáo, ông David Patton, đã đại diện cho Saipov để tuyên bố không nhận tội. Phiên tòa kế tiếp của kẻ này sẽ diễn ra vào ngày 23 tháng 1. Theo cáo trạng công bố ngày 21 tháng 11, Saipov bị truy tố 8 tội giết người, 12 tội âm mưu giết người, 1 tội cung cấp và dự định cung cấp hỗ trợ vật chất cho tổ chức khủng bố ISIS, và 1 tội gây bạo lực và phá hoại bằng xe hơi.

Vào ngày xảy ra vụ tấn công, chiếc xe pickup truck của bị cáo chỉ ngừng lại sau khi tông trúng một xe bus trường học. Saipov ra khỏi xe và bị 1 cảnh sát bắn bị thương. Saipov từ Uzbekistan đến Hoa Kỳ vào năm 2010. Hắn khai rằng đã nghĩ ra vụ tấn công sau khi xem các video của ISIS. Các nhà điều tra tìm thấy khoảng 90 video và 3,800 bức ảnh trong điện thoại của Saipov, phần lớn trong số này liên quan đến chiến dịch tuyên truyền của ISIS.

Khu dân cư gặp phiền hà vì… trang trí Giáng Sinh quá đẹp

WOODLAND HILLS – Khu dân cư Candy Cane Lane đang phân vân không biết có nên duy trì truyền thống trang trí Giáng Sinh của họ hay không, sau khi đám đông đến xem đèn Noel vào năm ngoái đã gây phiền hà cho các chủ nhà trong khu vực. Vào mùa Giáng Sinh hàng năm, những người dân tại khu Candy Cane Lane, gần đường Oxnard và đường Lubao ở Woodland Hills, đều bỏ nhiều công sức để trang trí ngôi nhà và sân vườn của họ.

Qua nhiều năm, cảnh tượng Giáng Sinh đẹp mắt của Candy Cane Lane đã thu hút rất nhiều người đến xem đèn, gây kẹt xe nghiêm trọng trong khu vực. Nhiều người bán hàng rong cũng tụ tập về đây để bán thức ăn và đồ chơi. Tệ hơn, nhiều người đi ngắm cảnh vô ý thức đã đạp phá hư đồ trang trí, và xả rác đầy vườn của các chủ nhà. Một cư dân nói: “Năm ngoái khá khó chịu, một số người đã tự nhiên quá mức, và quên rằng đây là nhà của người khác.”

Tức giận vì sự ồn ào, một số cư dân đã than phiền với Sở cảnh sát LA và Hội Đồng Thành Phố LA. “Lúc nào cũng có những người như vậy. Họ coi thường mọi thứ, và chỉ thích phá hoại,” một cư dân nói. Dù vậy, việc trang trí Giáng Sinh vẫn sẽ tiếp diễn trong năm nay tại Candy Cane Lane. Tuy nhiên, khu dân cư này đã gắn thêm nhiều camera an ninh, và mời thêm các nhân viên bảo vệ.

Không quân phát hiện nhiều trường hợp tương tự như kẻ nổ súng ở nhà thờ Texas

WASHINGTON DC – Một đợt kiểm tra của Không quân đã phát hiện rằng, hàng chục trường hợp quân nhân phạm tội hình sự đã không được thông báo cho FBI, để đưa vào kho dữ liệu dùng để kiểm tra tình trạng của những người mua súng. Cuộc kiểm tra của Cơ quan thanh tra Không quân được thực hiện, sau vụ giết người tại nhà thờ ở Texas của tay súng Devin Kelley.

Kelley từng phục vụ cho Không quân và từng bị kết án trong một vụ bạo lực gia đình. Tuy nhiên, hồ sơ hình sự của kẻ này đã không được báo cho FBI theo quy định của luật pháp. Nếu sự việc của Kelley được báo cho FBI, kẻ này có lẽ đã không thể mua những vũ khí, vốn được hắn dùng để tấn công nhà thờ First Baptist ở Sutherland Springs, Texas, vào đầu tháng này. Vụ thảm sát đã khiến 26 người thiệt mạng, bao gồm cả một thai nhi chưa ra đời.

Không quân hôm thứ Ba cho biết, lực lượng này đã kiểm tra 6,000 vụ án nghiêm trọng từ năm 2002 đến nay, và phát hiện trường hợp của Kelley “không phải là duy nhất.” Lực lượng Không quân đang tiếp tục kiểm tra các trường hợp quân nhân phạm tội, và sẽ quyết định các biện pháp cần thực hiện. Cơ quan điều tra đặc biệt của Không quân cũng có nhiều biện pháp sửa đổi, để bảo đảm rằng việc cung cấp thông tin cho các cơ quan an ninh dân sự được thực hiện nghiêm túc.

Sau đợt nóng kỷ lục ngày Thanksgiving, vùng sa mạc lại trở nên lạnh giá

ANTELOPE VALLEY – Cư dân vùng Antelope Valley thức dậy vào sáng thứ Ba đã phải chịu đựng nhiệt độ ở mức đông đá và chứng kiến sương giá phủ kín xe. Một đợt thay đổi thời tiết đã đưa các trận gió lạnh buốt tới miền nam California, theo đúng các diễn biến nhiệt độ tại khu vực vào thời điểm này trong năm, theo Cơ quan thời tiết quốc gia NWF.

Nhiệt độ tại Antelope Valley đã hạ xuống giữa 25 và 29 độ F trong hơn 2 giờ vào tối khuya thứ Hai và rạng sáng thứ Ba (32 độ F là nhiệt độ đông đá). Thời tiết lạnh kéo đến trong vòng chưa tới 1 tuần, sau khi khu vực này phá kỷ lục về ngày Thanksgiving nóng nhất từ trước đến nay. Trên toàn khu vực miền nam California, nhiệt độ tương đối ôn hòa hơn khi đạt trên 70 độ F.

Phát hiện xương của loài bò biển đã tuyệt chủng

SANTA ROSA – Hóa thạch của một loài bò biển đã tuyệt chủng vừa được phát hiện trên 1 đảo thuộc quần đảo Channel Islands, theo Cơ quan Công viên quốc gia. Hóa thạch bao gồm xương sọ và một số xương sườn vẫn còn nối với nhau, của một giống chưa biết thuộc loài bò biển (sea cow). Chủng loại của con vật này dự kiến sẽ được xác nhận vào vài ngày tới, sau khi hóa thạch được phân tích bởi các chuyên gia sinh vật của Bảo tàng lịch sử tự nhiên.

Hóa thạch được cho là từ 20 đến 25 triệu năm tuổi, có thể là 1 trong những hóa thạch cổ nhất của loài bò biển từng được phát hiện ở vùng bờ tây Bắc Mỹ. Hóa thạch được phát hiện vào tháng 7 năm nay, trong một khe núi cao bị xói mòn, khi các nhà khoa học của Cơ quan địa chất USGS đang lập bản đồ cho các vết đứt gãy địa chất trên đảo Santa Rosa. Các chuyên gia của Bảo tàng lịch sử tự nhiên Santa Barbara sẽ bảo vệ các hóa thạch trong mùa đông sắp tới, và sẽ khai quật hóa thạch này vào mùa xuân hoặc đầu mùa hè 2018.

Bò biển được cho là đã sống trong các vùng biển cạn từ hàng triệu năm trước, trước khi mảng lục địa Pacific di chuyển lên hướng bắc và xoay chuyển, nâng đáy biển cổ đại lên đến vị trí ngày nay, ở độ cao gần 1,400 feet so với mực nước biển hiện tại. Loài bò biển này có nhiều chủng loại, và từng bị cho là người cá trong thần thoại Hy Lạp. Một số họ hàng của loài bò biển này hiện nay là con manatee và con dugong, sống trong vùng biển ấm của Thái Bình Dương và Đông Phi.

Sở cảnh sát LA điều tra 28 vụ tấn công tình dục liên quan đến giới giải trí

LOS ANGELES – Sở cảnh sát LA đang điều tra 28 vụ cáo buộc tấn công tình dục, liên quan đến những người làm việc trong ngành công nghiệp giải trí, theo một nguồn tin cho biết hôm thứ Ba. Nhà chức trách LA cũng nhận được 37 đơn tố cáo về các sự việc xảy ra ở những khu vực khác, và đã chuyển cho các sở cảnh sát liên quan. Thông tin về việc điều tra của LA được tiết lộ, sau khi Sở cảnh sát Beverly Hills xác nhận họ cũng đang điều tra 12 vụ cáo buộc tấn công tình dục liên quan đến giới giải trí.

Tiến triển mới trong vụ 4 người bị giết tại Florida

TAMPA – Cảnh sát thành phố Tampa, Florida, đang thẩm vấn 1 người có liên quan đến vụ 4 người bị bắn chết vào tháng trước, tại khu dân cư Seminole Heights, theo nhà chức trách cho biết hôm thứ Ba. Cảnh sát nhận được tin báo về một người đàn ông có súng, và đã chận giữ người này tại 1 tiệm McDonalds, đồng thời thu giữ khẩu súng. Người này hiện vẫn chưa bị bắt và chưa bị coi là nghi can. Cảnh sát không cho biết tại sao họ nghĩ người này có liên quan đến các vụ án mạng.

Vào tháng trước, 4 nạn nhân - khác biệt về tuổi tác, chủng tộc, và nghề nghiệp - đã bị bắn chết, nhưng không bị cướp tài sản, khi họ đang đi bộ một mình vào ban đêm, tại các địa điểm chỉ cách nhau khoảng nửa dặm. Nhà chức trách cho rằng các vụ án có liên quan, do có cùng cách thức thực hiện, khiến người dân rất sợ hãi, cho rằng hung thủ là một kẻ sát nhân hàng loạt.

Vào cuối tháng 10, nhà chức trách công bố hình ảnh về “người đang được quan tâm,” cho thấy 1 người mặc áo khoác có nón trùm đầu, đang đi bộ trên con đường gần nơi xảy ra 1 trong các vụ giết người. Dựa trên lời mô tả của 1 nhân chứng, cảnh sát tin rằng nghi can là 1 người đàn ông da đen, cao khoảng 6 feet tới 6 feet 2, người gầy ốm, mặc quần áo toàn màu đen. Kể từ khi các vụ giết người xảy ra, nhà chức trách đã phải khuyên người dân không nên ra đường một mình, nên chú ý môi trường xung quanh, và bật sáng đèn trước hiên nhà vào ban đêm.