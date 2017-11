Nghi can nổ súng tại Walmart bị bắt

THORNTON – Người đàn ông gây ra vụ nổ súng tại cửa hàng Walmart ở Colorado đã bị bắt vào sáng thứ Năm, sau nhiều giờ truy lùng của cảnh sát. Nghi can, được xác định là Scott Ostrem, 47 tuổi, theo thông tin từ Sở cảnh sát Thornton. Hai người đàn ông và 1 phụ nữ đã thiệt mạng trong vụ nổ súng. Hai người đàn ông chết tại cửa hàng Walmart, và người phụ nữ chết tại bệnh viện. Các nạn nhân là bà Pamela Marques, 52 tuổi, và anh Victor Vasquez, 26 tuổi, cư dân Denver, và ông Carlos Moreno, 66 tuổi, cư dân Thornton.Vào hơn 6 giờ chiều thứ Tư, Ostrem được cho là đã đi vào cửa hàng Walmart ở Thornton, lân cận Denver, và nổ súng nhắm vào những người đứng phía trước cửa hàng, gần quầy tính tiền. Nghi can sau đó ra khỏi cửa hàng, lên một chiếc Mitsubishi Mirage màu đỏ và rời khỏi hiện trường. Động cơ của vụ nổ súng hiện chưa được xác định.Nghi can Scott Ostrem và cửa hàng Walmart nơi xảy ra nổ súng. (Hình: Getty Images)Cảnh sát cho biết, khi vụ nổ súng xảy ra, một số khách hàng trong Walmart đã ngay lập tức rút súng mang theo người, và nhà chức trách đã phải kiểm tra lại video an ninh, để xác định chính xác ai là nghi can. Nhà chức trách thêm rằng, những người khách rút súng không làm cản trở lực lượng khẩn cấp đến đáp ứng tại hiện trường.Ostrem bị bắt vào thứ Năm, khoảng 14 tiếng sau vụ nổ súng. Ostrem đã bị cảnh sát rượt đuổi một đoạn ngắn, từ một tòa chung cư cách cửa hàng Walmart khoảng 5 dặm. Nghi can bị bắt sau khi chiếc xe của hắn bị kẹt trong dòng xe cộ ngừng lại tại một ngã tư.Ông David Height, chủ nhân hãng B&M Roofing nơi Ostrem làm việc, cho biết người này đã làm việc tại hãng suốt 3 năm qua mà không có vấn đề gì. Ông Height nói Ostrem đã rời nơi làm việc vào gần trưa thứ Tư mà không có lời giải thích nào, và cũng không quay trở lại. Vụ nổ súng tại Walmart xảy ra vào chiều cùng ngày.Hồ sơ tòa án cho thấy Ostrem từng bị bắt giữ nhiều lần và có vấn đề tài chính. Vào tháng 9, 2015, Ostrem nộp đơn khai phá sản, và có số nợ tổng cộng là $86,000 Mỹ kim, và nợ thẻ tín dụng là $58,000 Mỹ kim. Thu nhập hiện tại của Ostrem là $23,637 Mỹ kim.