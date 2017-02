Nghi can trong vụ ám sát Kim Chính Nam từng về VN trong dịp Tết Đinh Dậu

Ông Đoàn Văn Thạnh cho biết cô Hương ít khi về thăm gia đình trong 10 năm qua. (VnExpress)



NAM ĐỊNH - Trong ngày thứ Hai vừa qua, đúng một tuần từ ngày ông Kim Chính Nam, anh cùng cha khác mẹ của lãnh tụ cộng sản Kim Chính Vân bị đầu độc chết tại Mã Lai Á, và sáu ngày từ lúc nghi can Đoàn Thị Hương bị cảnh sát Mã Lai Á bắt giữ tại phi trường quốc tế Kuala Lumpur, nhà cầm quyền Việt Nam mới xác nhận nghi can Đoàn Thị Hương đúng là người Việt Nam, chứ không phải một phụ nữ ngoại quốc mang quốc tịch giả.



Cùng lúc có sự xác nhận của Hà Nội về một phụ nữ Việt Nam có dính líu đến một án mạng gây chấn động khắp thế giới, báo chí trong nước mới bắt đầu khai thác tin này, và các ký giả đã tìm đến xã Nghĩa Bình, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định, quê của nghi can Đoàn Thị Hương, 29 tuổi.





Đoàn Thị Hương trong hình do cảnh sát Mã Lai Á cung cấp.





Gia đình cho biết Hương là con út và đã đi xa nhiều năm, thỉnh thoảng mới về nhà thăm cha mẹ. Đoàn Thị Hương là một trong hai nữ nghi can bị bắt. Người kia là cô Siti Aisyah, 25 tuổi, người Nam Dương. Cả hai cô gái từ gia đình nghèo có thể đã bị lừa vào vụ sát hại Kim Chánh Nam, trở thành sát thủ mà không hay biết, và trở thành nạn nhân của một nhóm gián điệp từ Bắc Hàn.



Từ phía Việt Nam, Bộ Ngoại Giao cho biết sự chậm trễ trong việc khẳng định nữ nghi can Việt Nam là do phía Mã Lai Á.



Bộ Ngoại Giáo nói hôm thứ Hai, “Ngay sau khi có thông tin liên quan đến việc Malaysia bắt giữ một nghi phạm mang hộ chiếu Việt Nam dưới tên Đoàn Thị Hương, Bộ Ngoại Giao đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia khẩn trương làm việc với các cơ quan chức năng sở tại làm rõ các thông tin liên quan.

“Đồng thời, các cơ quan chức năng trong nước cũng đang tích cực phối hợp chặt chẽ để xác minh thông tin. Tuy nhiên, phía Malaysia cho biết do đây là vụ án nghiêm trọng nên trong vòng bảy ngày chưa cho tiếp xúc lãnh sự đối với các nghi phạm bị bắt giữ. Do đó quá trình xác minh chưa có tiến triển.”



Cho đến nay, nhà chức trách Mã Lai Á đã bắt giữ bốn người có liên quan đến cái chết của Kim Chính Nam, một người mang hộ chiếu Bắc Hàn. Ngoài hai cô gái, cảnh sát đã bắt bạn trai Mã Lai Á của cô gái người Nam Dương. Còn nghi can thứ tư là một ông Bắc Hàn tên là Ri Jong Chol, 47 tuổi. Ông này bị bắt đêm thứ Sáu, có kiến thức cao về chất hóa học. (Xem tin trên số báo hôm nay. Nhà chức trách đang truy nã ba người đàn ông Bắc Hàn đã trốn qua Nam Dương và bay đến Trung Đông, và có thể đã bay về đến Bắc Hàn.

Gia đình của Hương tại Nam Định

Tại Việt Nam, nguồn tin của VnExpress cho biết công an tỉnh Nam Định đã nhận được chỉ đạo của Bộ Công An yêu cầu xác minh thông tin về Đoàn Thị Hương.



Nguồn tin này cho biết là từ ngày thứ Năm tuần trước, 16 tháng 2, công an đã đến địa phương thu thập thông tin về Đoàn Thị Hương. Trưởng công an xã cho hay đã cung cấp các yêu cầu liên quan lai lịch của cô gái này. Đoàn Thị Hương được biết là không có tiền án, có cuộc sống thầm lặng.



Nhà của gia đình cô Hương thuộc hạng thường nằm ở cuối xã, cạnh bờ kênh thủy nông. Cũng theo tin của VnEpxress, ông Đoàn Văn Thạnh, cha của Đoàn Thị Hương, là một thương binh hạng 2/4, có năm con. Hương là út.



Mẹ của cô, bà Đoàn Thị Hường mất năm 2014. Ông Thạnh đang sống với một người mẹ kế của cô. Với sự phụ giúp của mẹ bé của Hương, cha cô sống qua ngày bằng nghề trông coi xe đạp, xe máy cho người ta ở chợ Nghĩa Bình.



Ông Thạnh cho biết Hương ngoan, hiền, nhưng càng ngày càng sống khép kín, ít chia sẻ với người thân. Con gái út của ông rời gia đình từ khi về Hà Nội học trung cấp dược, chừng vài tháng mới về thăm nhà một lần.



Cô nói với gia đình là cô sống và làm việc tại Hà Nội. Tuy nhiên, trong suốt 10 năm qua, Hương thường tránh né, không trả lời về địa chỉ tạm trú cũng như nơi làm việc. Gia đình ông Thạnh nghèo khó, theo đạo Công Giáo, vợ ông bị bệnh và mất hơn hai năm trước. Ông từng là bộ đội, bị thương trong thời chiến. Bản thân ông thiếu tài chánh nên không thể đến Hà Nội tìm hiểu con sống như thế nào.



"Lần nào con bé cũng về vào lúc 8-9 giờ tối và đi vào sớm hôm sau, ít trò chuyện và thường không ra khỏi nhà. Nó không đưa tiền phụ giúp bố mẹ song cũng chưa bao giờ xin," ông Thạnh nói với VNExpress.

Ông Thạnh nhiều lần khuyên con gái lấy chồng nhưng Hương đều nói "chưa nghĩ đến." Theo lời mô tả của người cha, con gái ông cao chừng 1.6 m, tóc uốn xoăn.



Trong suốt 10 năm xa nhà, cô gái này chỉ về nhà một mình, chưa từng đưa bạn bè về thăm gia đình. "Những bức hình chụp chung với gia đình, con cũng không có mặt," ông Thạnh cho biết.



Lần gần nhất Đoàn Thị Hương về thăm quê là ngày 25 đến 29 tháng Giêng vừa qua, tức là đúng dịp Tết. Cô chỉ ở trong nhà mà không thăm họ hàng, bạn bè.



Vào ngày Chủ Nhật, một người tên là Joseph Đoàn sống tại Nam Định cho biết anh có em gái tên là Đoàn Thị, chào đời tại Nam Định năm 1988. Anh nói với báo chí rằng anh có nghe trên mạng về cô gái trên Đoàn Thị Hương. Lúc đó anh chưa biết đó có phải là cô Hương em út của anh, vì anh chỉ xem hình không rõ nét của một phụ nữ mặc áo trắng có chữ “LOL”. Thế nhưng từ hình đó thì anh cũng nghĩ rằng cô LOL đó chính là Hương.



Vào ngày thứ Hai, 13 tháng 2, Kim Chính Nam (trên sổ thông hành hay hộ chiếu có tên là Kim Chol thay vì Kim Jong-nam) bị hai phụ nữ tấn công tại phi trường Kuala Lumpur, Mã Lai Á.



Trong ngày thứ Hai, 20 tháng 2, đài truyền hình Nhật Bản Fuji TV chiếu những đoạn video an ninh mờ ảo lấy từ phi trường, cho thấy ông Kim Chính Nam bị một phụ nữ mặc áo trắng (cô Đoàn Thị Hương) úp một khăn tẩm chất độc vào mặt, trong khi một phụ nữ khác đứng đằng sau lưng nạn nhân. Sau khi hai phụ nữ chạy đi mất, hình video cho thấy ông Nam đã bước đến các nhân viên phi trường và nhờ họ cứu ông. Họ đưa ông vào một phòng y tế tại phi trường, sau đó chở ông đến nhà thương cấp cứu, nơi ông tắt thở vì chất độc thấm vào máu và chạy đến tim.