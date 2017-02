Nghi can trong vụ giết Kim Chính Nam có văn bằng hóa học

Ri Jong-chol



KUALA LUMPUR - Một người Bắc Hàn đang bị giam giữ trong vụ giết chết Kim Jong-nam (Kim Chính Nam) có văn bằng tiến sĩ hóa học, và bị nghi là đã sắp xếp mọi phương tiện cần thiết cho vụ tấn công ở Kuala Lumpur, Mã Lai Á.



Các chi tiết mới đã được đưa ra, khi những đoạn video theo dõi an ninh được công bố, cho thấy cảnh tấn công giết chết người anh cùng cha khác mẹ của nhà độc tài Bắc Hàn. Ông Kim qua đời ngày thứ Hai, 13 tháng 2 tuần qua, không lâu sau khi bị tấn công ở phòng khởi hành của phi trường quốc tế Kuala Lumpur.





Từ hàng trên theo kim đồng hồ là cô Đoàn Thị Hương, anh Muhammad Farid bin Jallaludin, cô Siti Aisyah, và ông Ri Jong-chol.



Cảnh sát Mã Lai đã bắt giữ bốn nghi can, gồm một phụ nữ Nam Dương, một người phụ nữ Việt Nam, một người đàn ông Mã Lai, một ông Bắc Hàn. Cảnh sát đang truy lùng bốn người Bắc Hàn khác, và nghĩ rằng bốn người ấy giờ đây đã về tới Bình Nhưỡng.



Cảnh sát cho biết người Bắc Hàn bị bắt tên là Rin Jong-chol, 47 tuổi, bị nghi ngờ là “đầu mối liên lạc tại địa phương của bốn nghi can Bắc Hàn. Bốn người này đã bỏ chạy khỏi Mã Lai bằng máy bay sau vụ tấn công.



”Ông ấy đã có một văn bằng tiến sĩ hóa học, và đang làm việc cho một công ty thuốc thảo dược truyền thống của Mã Lai. Ông bị tình nghi là người sắp xếp những điều cần thiết, đặt phòng khách sạn và xe taxi, cũng như thu xếp địa điểm gặp gỡ. Ông cũng bị nghi đã giúp đỡ bằng nhũng thứ hóa chất học dẫn đến cái chết của ông Kim.



Hai nữ nghi can nói với cảnh sát họ được đề nghị trả tiền, $75 Mỹ kim cho người này và $100 cho người kia, để làm điều mà họ nói rằng họ tưởng là một trò đùa sẽ đưa họ lên truyền hình.



Siti Aisyah, nữ nghi can người Nam Dương, “nói rằng cô đã từng tham gia vào một trò đùa tương tự, tại một khu thương xá ở Jakarta,” theo nguồn tin an ninh cho biết.



“Cô nói rằng cô đã được tuyển mộ trong tháng Giêng, bởi một ông trung niên nói tiếng Nhật và tiếng Mã Lai. Cô cho biết người tuyển mộ nói với cô rằng họ cần cô làm một trò đùa cho một chương trình truyền hình. Bù lại, theo cô nói, cô sẽ nhận được một triệu đồng rupiah của Nam Dương ($75). Cô được bảo rằng công việc của cô là chạm vào hai má, chọc và bôi nước sốt trên mặt của một ông nhà giàu. Cô không thấy có bất cứ điều gì khả nghi, và tưởng đây là một cơ hội để được xuất hiện trên truyền hình.”

Một đoạn video an ninh cho thấy một phụ nữ mặc đồ trắng tại phi trường quốc tế Kuala Lumpur, cách mấy phút trước khi cô nhào tới một người đàn ông được xác định là Kim Jong-nam.



Aisyah làm việc trong một tiệm massage, và là tiếp viên tại một hộp đêm ở Kuala Lumpur, và phân chia thời gian của cô giữa Mã Lai và Nam Dương, các nguồn tin cho biết.



Nghi can người Việt nam, tên là Đoàn Thị Hương, đã kể một câu chuyện tương tự cho cảnh sát nghe. Cô nói rằng cô được đề nghị nhận $100 Mỹ kim cho vai trò của cô. Hình như cô cũng làm nữ tiếp viên ở hộp đêm.



Những đoạn video an ninh mà đài Fuji TV nhận được, thường nổi hạt và lờ mờ, dường như cho thấy hai người phụ nữ tiến lại gần ông Kim từ những hướng khác nhau, khi ông đang đứng tại một quầy bán vé, trong trạm hàng không dành cho những khách có vé giá rẻ tại phi trường quốc tế Kuala Lumpur. Một tiến lên từ phía sau lưng ông, và dường như giữ một cái gì đó trên miệng ông trong mấy giây.



Sau đó, hai người phụ nữ quay ra và bình tĩnh bước đi theo những hướng khác nhau. Nhiều đoạn phim cho thấy ông Kim, bước tới phía các nhân viên phi trường và các viên chức an ninh, ra hiệu cho họ bằng mắt và dường như xin được giúp đỡ. Sau đó ông bước đi cùng với họ, khi họ đưa ông bệnh viện của phi trường. Kim Jong-nam là một thành viên từ lâu đã trở nên người xa lạ của gia đình cai trị Bắc Hàn trong ba thế hệ,



Đài Fuji TV không tiết lộ chuyện bằng cách nào mà họ có được đoạn phim video ấy. Phim được quay bởi một loạt camera an ninh, khi ông Kim đến đó, để đáp một chuyến bay đi Macau, nơi ông có một ngôi nhà.



Mã Lai đã triệu hồi đại sứ họ tại Bắc Hàn vào hôm thứ Hai, giữa lúc tình hình căng thẳng tăng lên vì cái chết của ông Kim. Trong khi đó, đại sứ Bắc Hàn đến dự một cuộc họp tại Bộ Ngoại Giao Mã Lai.



Theo cơ quan này cho biết, đại sứ Bắc Hàn Kang Chol đã được triệu tập, để “giải thích về những cáo buộc ông đã đưa ra chống lại chính phủ Mã Lai, trong cuộc họp báo của ông vào hôm 17 tháng 2 năm 2017.”

Bắc Hàn bác bỏ báo cuộc khám nghiệm tử thi của Mã Lai về cái chết của ông Kim, và cáo buộc Mã Lai “thông đồng với các lực lượng bên ngoài”, ám chỉ đến quốc gia đối địch là Nam Hàn.



Bộ Trưởng Y Tế Mã Lai nói rằng kết quả khám nghiệm tử thi của ông Kim có thể được công bố vào ngày thứ Tư.



Trong số bốn người Bắc Hàn bị truy nã vì liên quan tới vụ sát hại ấy, ít nhất có ba người đã đáp một chuyến bay từ Jakarta đi Dubai, vào buổi tối xảy ra vụ tấn công.