Nghi chồng ngoại tình, 3 chị em gái đi đánh ghen, cắt tóc, xé quần áo “tình địch”

Ngày 27/10, ông Hoàng Văn Tùng – Trưởng Công an xã Phương Điền (Hương Khê, Hà Tĩnh) cho biết, hiện phía công an xã đang phối hợp với Công an huyện Hương Khê triệu tập 3 người phụ nữ để làm rõ vụ đánh ghen khiến 1 người trên địa bàn xã bị thương.

Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 20h30’ tối 26/10, chị Nguyễn Thị H. đang ngủ tại nhà bố đẻ mình là ông Nguyễn Hải Long (trú xóm 4, Phương Điền) thì bất ngờ bị 3 người phụ nữ xông vào đánh đập.

Căn phòng chị H. bị đập đồ đạc, tóc chị H. bị cắt vương vãi khắp nhà.

Nhận được tin báo sự việc, Công an xã Phương Điền đã lập tức có mặt tại hiện trường đưa 3 người phụ nữ về trụ sở công an để làm việc.

Chị H. sau đó được đưa đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị chấn thương, mất nhiều máu.

Tại cơ quan công an, 3 người phụ nữ trên khai là: Trương Thị Thơm (SN 1985), Trương Thị Thảo (SN 1980, cùng trú tại Thôn 4 xã Phương Điền), Trương Thị Hạnh (SN 1990, trú tại xã Kim Hoá, Huyện Tuyên Hoá, Quảng Bình). Được biết Thơm, Thảo, Hạnh là 3 chị em ruột).

Cơ quan công an làm việc với 3 chị em Thơm để điều tra làm rõ vụ việc.

Tại cơ quan công an, bước đầu Thơm khai nhận nghi ngờ chồng có quan hệ với chị H. nên đã rủ 2 em để đi đánh ghen cho hả giận.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ sự việc.

