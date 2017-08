Nghi ngờ ngoại tình, yêu cầu “tình địch” bồi thường 200 triệu đồng

Chiều 16/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long, cho biết: ngày 14/8, đơn vị này đã phối hợp cùng Công an huyện Tam Bình và Công an xã Mỹ Thạnh Trung (huyện Tam Bình) tổ chức bắt quả tang Lê Bảo Duy (38 tuổi, ngụ ấp Phú Điền, xã Song Phú, huyện Tam Bình) nhận 200 triệu đồng từ anh Nguyễn Minh Tr. (48 tuổi, ngụ ấp Phú Sơn A, xã Long Phú, huyện Tam Bình), tại quán cà phê Phương Thảo thuộc ấp Bằng Tăng, xã Mỹ Thạnh Trung.

Qua đấu tranh, Duy khai nhận do nghi ngờ anh Tr. có quan hệ bất chính với vợ của mình nên yêu cầu nạn nhân bồi thường tổn thất tinh thần với số tiền trên.

Theo CAND

