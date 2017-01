(VienDongDaily.Com - 07/01/2017)

Ông cũng nói rằng ông không tranh cãi về bản phúc trình của cộng đồng tình báo từ năm ngoái. Bản ấy nói rằng Nga đứng đằng sau cuộc tấn công vào DNC.

Nghị Sĩ Tom Cotton tại Đại Hội Đảng Cộng Hòa năm ngoái. (Getty Images)

Nghị Sĩ Tom Cotton (Cộng Hòa-Arkansas) cho biết ông tin cậy vào cộng đồng tình báo của nước Mỹ nhiều hơn là tin cậy vào Julian Assange, người sáng lập WikiLeaks chuyên tiết lộ tin mật và được Donald Trump ủng hộ.



Cotton nói trên đài MSNBC, “Tôi tin vào các nhân viên tình báo của chúng ta phục vụ trên khắp thế giới, các nhà phân tích rất thông minh và giàu kinh nghiệm, mà chúng ta có ở đây tại thủ đô nước Mỹ, nhiều hơn là tin vào những người như Julian Assange.”



Ông Cotton nói như thế, sau khi Tổng Thống đắc cử Donald Trump trước đó trong cùng ngày đã đăng một mục trên Twitter để ủng hộ Assange, hơn là ủng hộ cộng đồng tình báo, về việc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ.



Ông Trump đề cao lời ông Assange nói rằng Nga không phải là nguồn cung cấp những tài liệu riêng tư từ Ủy Ban Quốc Gia Đảng Dân chủ (DNC), mà WikiLeaks công bố trong năm ngoái.



Ông Trump viết, “Julian Assange nói rằng một đứa trẻ14 tuổi có thể tấn công tin tặc vào Podesta– tại sao DNC bất cẩn như vậy? Ông cũng nói rằng Nga đã không cung cấp cho ông những thông tin ấy!”



Tổng thống đắc cử từ lâu đã bày tỏ nghi ngờ về việc Nga can thiệp vào cuộc tranh cử tổng thống Hoa Kỳ.

Trong tháng qua, Tổng Thống Obama ra lệnh làm một bản phúc trình tình báo đầy đủ, về hoạt động tin tặc của các nhóm chính trị và các cá nhân ở Nga.



Hôm thứ Tư, nghị sĩ Cotton nói ông nghĩ rằng việc người ta chờ xem những gì được đưa ra trong bản phúc trình tình báo, là điều hợp lý. Ông nói thêm rằng ông không thấy cần phải vội vàng kết luận, trước khi xem bản phúc trình đó.



Ông nói, “Đó là điều được dự kiến từ Nga. Đó là điều mà họ làm. Và một lý do khiến cho họ cảm thấy được khích lệ, để họ có thể làm điều đó trong tám năm qua, chính là vì ông Barack Obama đã không những yếu đối với Nga. Nhưng thậm chí ông còn tìm cách ngăn chặn những người như tôi và các thành viên khác của quốc hội, trong việc vạch một lan ranh vững chắc hơn đối với người Nga.”



Ông Cotton nói rằng Hoa Kỳ cần phải vạch một “làn ranh vững chắc hơn” đối với Nga, và cần phải áp đặt những hậu quả, nếu nước này đạp lên đường ranh ấy.