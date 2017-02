Nghị Sĩ Janet Nguyễn bị mời ra khỏi sàn Thượng Viện Cali vì phản đối lễ tưởng niệm Tom Hayden

Bài THANH PHONG

GARDEN GROVE - Từ Sacramento, Nghị Sĩ Tiểu Bang Janet Nguyễn đã bay về Nam California lúc 4 giờ 15 chiều thứ Năm, 23 tháng 2, 2017 để mở cuộc họp báo khẩn cấp tại văn phòng của bà ở địa chỉ 10971 Garden Grove Blvd, Ste D, Garden Grove, về sự kiện bà bị kéo ra khỏi phòng họp Thượng Viện vào sáng cùng ngày.

Nghị Sĩ Janet Nguyễn cho các phóng viên biết, hôm thứ Ba, 21 tháng 2, Thượng Viện Tiểu Bang California đã làm lễ tưởng niệm cố Nghị Sĩ Tom Hayden là chồng của tài tử Jane Fonda. Thay vì tham dự, bà Janet Nguyễn đã chọn bước ra khỏi Thượng Viện vì sự tôn trọng gia đình ông, bạn bè ông. Sáng Thứ Năm, 23 tháng 2, 2017, trong phiên họp khoáng đại của Thượng Viện, Nghị sĩ Janet Nguyễn đã lên tiếng như sau:



“Thưa các đồng viện, hôm nay tôi nhớ lại hàng triệu người Việt Nam và hàng trăm ngàn người Việt tỵ nạn đã chết trên đường tìm tự do và dân chủ. Tôi thấy rằng, hôm Thứ Ba vừa qua, quý vị đã có cơ hội vinh danh cựu Nghị Sĩ Tom Hayden. Tuy nhiên, trong sự tôn trọng, tôi muốn nói lên một quan điểm lịch sử khác về ông.

“Hôm Thứ Ba vừa qua, thay vì tham dự, tôi chọn bước ra khỏi Thượng Viện vì sự tôn trọng gia đình ông, bạn bè ông, và quý vị. Ngược lại, theo những lời phát biểu của quý vị hôm Thứ Ba vừa qua, tôi muốn chia sẻ với quý vị những ấn tượng và cảm tưởng về cựu Nghị Sĩ Tom Hayden đối với tôi và đối với hơn 500,000 người Việt Nam sống tại California, cũng như hơn một triệu người Mỹ gốc Việt khắp Hoa Kỳ.





Nghị Sĩ Janet Nguyễn trong cuộc họp báo lúc 4 giờ 30 chiều thứ Năm, 23 tháng 2, 2017 tại văn phòng của bà ở Garden Grove. (Thanh Phong/ Viễn Đông)



“Chắc quý vị cũng đã biết, ông Tom Hayden đã chọn làm việc trực tiếp với chính quyền Cộng sản Bắc Việt để phản đối chính phủ và quân đội Hoa Kỳ viện trợ tại miền Nam Việt Nam. Ông Hayden đã đứng về phía chính quyền Cộng Sản Bắc Việt đã từng bắt và giết hàng triệu người Việt Nam trong đó gồm có cả người thân trong gia đình tôi. Những hành động của ông Hayden đã bị xem như là tác động gây tai hại cho giá trị dân chủ và gây đầy lòng thù ghét đối với những người muốn có được tự do ngay trên quê hương họ.



“Nếu không có sự chiến đấu của hàng ngàn quân nhân nam nữ phục vụ một cách can đảm trong quân đội Hoa Kỳ và QL/VNCH, cũng như những cố gắng của hàng triệu người Việt Nam chống lại Cộng sản, tôi sẽ không có ngày hôm nay, đứng ở đây, ngay trong phiên khoáng đại Thượng Viện, để đại diện cư dân Địa hạt 34 của tiểu bang California. Ngoài ra, những hy sinh trong suốt cuộc chiến, sự cố gắng của Tổng Thống Ronald Reagan trong thập niên 1980 đã giúp nhiều người tỵ nạn Việt Nam như tôi định cư tại Hoa Kỳ.



“Trái ngược với những người đấu tranh bảo vệ tự do và dân chủ, ông Hayden ủng hộ chính sách Cộng Sản, và công du đến miền Bắc Việt Nam trong thời gian cuộc chiến diễn ra. Ông Hayden tin rằng, những người biểu tình chống vi phạm nhân quyền của Cộng Sản là công cụ của CIA. Người ta cũng được biết, ông tin rằng, cuộc chiến Việt Nam là một cuộc xung đột giữa chủ nghĩa đế quốc do Hoa Kỳ dẫn đầu và miền Bắc Việt Nam. Hành động ủng hộ Cộng sản của cựu Nghị Sĩ Tom Hayden là một sự sai lầm.



“Thưa các đồng viện, cho tới ngày hôm nay, chính quyền Cộng sản Việt Nam vẫn tiếp tục vi phạm nhân quyền đối với người dân tại Việt Nam. Họ tiếp tục đàn áp tự do ngôn luận, tự do tôn giáo và bắt giam bất cứ ai công khai nói về tự do, dân chủ. Cảm ơn quý vị lắng nghe lời phát biểu của tôi. Tôi tự hào đứng ở đây, trong tư cách một người Mỹ gốc Việt, trân trọng tự do mà nhiều người khác trên thế giới không có được.”



Văn phòng Nghị Sĩ Janet Nguyễn cho các phóng viên xem lại video clip quay quang cảnh lúc Nghị Sĩ Janet Nguyễn phát biểu phù hợp như lời Nghị Sĩ nói với báo chí, “Tôi mới nói được ít câu thì họ cắt micro phone và yêu cầu ngưng phát biểu, không có micro phone tôi vẫn nói và thế là họ ra lệnh cho hai nhân viên an ninh tại Thượng Viện kéo tay tôi đưa ra khỏi phòng họp. Thậm chí chiếc cell phone tôi để trên bàn chỗ tôi ngồi họ cũng không cho tôi trở lại lấy. Một nhân viên phải vào lấy phone và đem đến văn phòng cho tôi. Họ không cho tôi trở lại Thượng Viện để tiếp tục buổi họp.”



Viễn Đông hỏi: Qua hành động như Nghị Sĩ vừa nói, bà có nghĩ đây là sự kỳ thị người dân cử gốc Việt không?

Nghị Sĩ Janet Nguyễn trả lời: “Tôi không nghĩ là kỳ thị nhưng tôi thấy sao hôm nay giống như đang ở nước Việt Nam, người nào mà nói không đúng ý chính quyền là bị đuổi ra, bị kéo ra. Chúng tôi có hỏi và được biết, trong hai năm qua không có một Nghị Sĩ nào bị kéo ra, bị cắt máy như tôi. Một người con của chiến sĩ VNCH làm Nghị Sĩ tại Thượng Viện Hoa Kỳ mà bị kéo tay đưa ra ngoài.



Một câu hỏi khác của Viễn Đông được Nghị Sĩ Janet Nguyễn trả lời, “Thứ Hai tới họ mới cho biết họ có để tôi trở lại Thượng Viện hay không. Nên tôi mong đồng hương Việt Nam nhất là cư dân Địa Hạt 34 và các chiến sĩ QL/VNCH hãy lên tiếng để Thượng Viện California biết rằng tiếng nói của tôi là tiếng nói đại diện cho hàng triệu cư dân chống chủ nghĩa độc tài cộng sản.”



Đồng hương có thể gọi lên tiếng bênh vực cho Nghị Sĩ Janet Nguyễn tới địa chỉ: Senate President Pro Tempore, Kevin de Leon State Capitol, Room 205 , Sacramento, CA 95814. ĐT: (916) 651-4024 và có thể vào link sau đây để xem sự kiện vừa xầy ra với TNS Janet Nguyễn: http://www.mercurynews.com/2017/02/23 gop-state