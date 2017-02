Nghị Sĩ Janet Nguyễn trình dự luật bắt giam người phạm tội ăn cắp

Nghị Sĩ Janet Nguyễn tại tòa soạn báo Viễn Đông.



SACRAMENTO - Trong nỗ lực giúp tăng thêm sự an toàn cho cộng đồng và hỗ trợ nhân viên công lực, Nghị Sĩ Tiểu Bang Janet Nguyễn cho biết bà vừa đệ trình Dự Luật Thượng Viện SB 284. Dự luật này cho phép nhân viên công lực quyền được bắt giam người vi phạm các tội nhẹ như ăn trộm, ăn cắp, hoặc ăn cắp vặt trong cửa hàng. Theo luật hiện hành, người vi phạm các tội này chỉ bị phạt rồi thả ra, nếu lấy cắp món đồ trị giá dưới $950.



“Những hình phạt nhẹ này đối với tội ăn cắp tài sản đã khiến tội phạm không sợ hậu quả do hành động của họ,” Nghị Sĩ Janet Nguyễn cho biết qua thông báo được gởi từ văn phòng của bà ngày thứ Tư.



“Dự Luật SB 284 sẽ cho phép nhân viên công lực có quyền bắt những người này để giữ an ninh cho cộng đồng. Mục đích của dự luật này là làm cho kẻ phạm tội không có cơ hội tái phạm và ngăn cản họ có thể vi phạm thêm tội trong một thời gian ngắn. Điều này rất quan trọng, vì thông thường tội phạm có khuynh hướng tái phạm tội nhiều lần trong cùng một ngày.”



Trong hai năm qua, số trường hợp ăn cắp tài sản tại California tăng rất nhiều. Theo Bản Báo Cáo Tội Phạm của FBI, trong năm 2015, ăn cắp tài sản tăng tới 6.6% so với năm trước. Ngoài ra, trong năm 2015, tỉ lệ ăn cắp tài sản gia tăng tại 41 trong 58 quận hạt của tiểu bang. Tại Quận Cam, tỉ lệ này tăng 23% trong cùng thời kỳ này. Ngăn chặn ăn cắp tài sản rất quan trọng, bởi vì những tội này thường dẫn đến các tội khác nghiêm trọng hơn đe dọa sự an toàn cả về an ninh lẫn kinh tế.



Về vấn đề này, Cảnh Sát Trưởng Quận Cam Sandra Hutchens cho biết, "Ăn cắp tài sản có ảnh hưởng xấu đến phẩm chất đời sống của cộng đồng chúng ta. Điều không may là trong mấy năm gần đây, ăn cắp tài sản lại gia tăng ở tiểu bang và quận hạt chúng ta. Tôi rất hài lòng được làm việc chung với Nghị Sĩ Janet Nguyễn qua Dự Luật SB 284, một dự luật cung cấp cho nhân viên công lực một phương tiện hữu hiệu để ngăn chặn các tội như ăn cắp, ăn trộm và ăn cắp vặt trong cửa hàng.”



Dự Luật SB 284 sẽ được xem xét tại Ủy Ban An Toàn Công Cộng Thượng Viện, và được Sở Cảnh Sát Quận Cam bảo trợ. Nếu được ban hành, luật sẽ có hiệu lực kể từ đầu năm 2018.