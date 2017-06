Nghị Sĩ McCain thăm tàu "dữ" mang tên ông, gặp các nhà tranh đấu nhân quyền tại VN

Từ bên trái là Nghị Sĩ Chris Coons, nhà hoạt động Vũ Quốc Ngữ, NS John McCain, luật sư Lê Quốc Quân, và NS John Barrasso tại Hà Nội. (Vũ Quốc Ngữ/ Facebook)



CAM RANH - Trên đường đến Singapore dự diễn đàn an ninh khu vực Châu Á - Thái Bình Dương,

Nghị Sĩ Liên Bang John McCain (Cộng Hòa, Arizona) cùng các nhà lập pháp thuộc Ủy Ban Quân Vụ Thượng Viện và Hạ Viện Hoa Kỳ đã đến thăm Việt Nam nhằm tăng cường hợp tác an ninh quốc phòng trước tình hình đang có tranh chấp tại Biển Đông. Cũng nhân dịp này, ông McCain khẳng định lập trường bênh vực nhân quyền qua sự việc gặp các nhà hoạt động tại Việt Nam.



Trong ngày thứ Sáu, 2 tháng Sáu, phái đoàn quốc hội Hoa Kỳ do Nghị Sĩ John McCain dẫn đầu đã đến thăm các thủy thủ Mỹ trên tàu khu trục có hỏa tiễn dẫn đường USS John S. McCain (DDG 56), khi tàu neo ở Cảng Quốc Tế Cam Ranh.



Tàu chiến USS John S. McCain được đặt trên của cha (Sr.) và của chính ông McCain (Jr.), thuộc hải đội tàu khu trục (DESRON) 15. Tàu này có biệt danh là “Big Bad John,” tạm dịch là “Anh John Lớn Và Dữ.” Cả hai ông John McCain cha và John McCain con đều là sĩ quan Hải Quân Hoa Kỳ.



Tàu chiến khu trục mang tên McCain đang thực hiện tuần tra để hỗ trợ an ninh và sự ổn định của khu vực Ấn Độ và Á Châu - Thái Bình Dương. Trong hơn 70 năm qua, Hải Quân Mỹ vẫn tuần tra đều đặn khu vực này nhằm củng cố an ninh và hòa bình trong khu vực.



Trong tuần qua, Hoa Kỳ đã bàn giao cho Việt bảy chiếc thuyền tuần dương, nhằm mục đích gia tăng sức mạnh hải quân trước thế lực của Trung Cộng tại Biển Đông.



Việt Nam hiện đang trở nên cô độc hơn trong cuộc tranh chấp với Trung Cộng, sau khi Phi Luật Tân dưới quyền Tổng Thống Roberto Duterte thay đổi chính sách và trở nên thân thiện hơn với Bắc Kinh trong vấn đề giải quyết tranh chấp tại Biển Đông, tức biển Nam Hải trên bản đồ thế giới và Biển Tây đối với Phi Luật Tân.

Về chuyến ghé bến của tàu Mỹ, báo Người Lao Động của cộng sản viết ngày thứ Sáu: “Chặng dừng kỹ thuật của tàu USS John McCain tại Cảng Quốc Tế Cam Ranh là biểu tượng mạnh mẽ thể hiện hướng đi tích cực của mối quan hệ đối tác toàn diện giữa Hoa Kỳ và Việt Nam.”



Nghị Sĩ McCain viết trên trang Twitter ngày thứ Năm, 1 tháng 6: “Rất vinh hạnh gặp gỡ các giới chức Việt Nam, cũng như giới lãnh đạo xã hội dân sự vào thời điểm quan trọng nhất trong quan hệ Mỹ-Việt.”

Tháp tùng Nghị Sĩ McCain trong chuyến thăm Việt Nam có các Nghị Sĩ John Barrasso, Chris Coons, Dân Biểu Mac Thornberry và nữ Dân Biểu gốc Việt Stephanie Murphy.



Nghị Sĩ McCain trong cuộc gặp với Chủ Tịch nước cộng sản Trần Đại Quang ngày thứ Năm có nói, “Hoa Kỳ ủng hộ tự do hàng hải, hàng không trong khu vực; hợp tác giữa các quốc gia nhằm ngăn chặn những nguy cơ về an ninh đối với sự phát triển, ổn định.”



Phái đoàn Ủy Ban Quân Vụ Quốc Hội Hoa Kỳ cũng đến thăm Bộ Quốc Phòng CSVN. Bộ Trưởng Quốc Phòng Ngô Xuân Lịch được báo chí trong nước trích lời nói rằng, “chính Nghị Sĩ John McCain đã góp phần quan trọng, trong nỗ lực thúc đẩy việc bình thường hóa quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ.”



Tại cuộc gặp với Chủ Tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng ngày, ông McCain đã trao đổi với bà này về một số vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, trong đó có vấn đề Biển Đông, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo đảm hòa bình, ổn định, an toàn, an ninh, tự do hàng hải, hàng không trong vùng này, tôn trọng các tiến trình ngoại giao và pháp lý, tuân thủ luật pháp quốc tế.



Cũng trong chuyến đi này, đoàn quốc hội Hoa Kỳ đã đến gặp các nhà tranh đấu cho nhân quyền tại Hà Nội.

Ông Vũ Quốc Ngữ, tổng giám đốc của tổ chức Người Bảo Vệ Nhân Quyền, và là thành viên của Hội Nhà Báo Độc Lập Việt Nam, nói vớ đài VOA tại Hoa Kỳ về buổi gặp nghị sĩ Hoa Kỳ, “Ông John McCain và hai nghị sĩ nữa đến Việt Nam, họ mời một số nhà hoạt động xã hội đến để nắm bắt tình hình nhân quyền Việt Nam, trong đó có anh Lê Quốc Quân và tôi, và hai người nữa.



“Trong buổi gặp mặt chúng tôi cho họ biết tình hình nhân quyền ở Việt Nam hiện nay là rất tồi tệ. Bắt bớ, đàn áp những người biểu tình ôn hòa, đánh đập những người bất đồng chính kiến, cộng đồng công giáo miền Trung bị đàn áp khi họ muốn bồi thường chính đáng lo Formosa gây ra.”



Các nhà tranh đấu cũng nói với Nghị Sĩ McCain về việc Hoa Kỳ bán các thiết bị, vũ khí cho Việt Nam, nên giám sát mục đích sử dụng, vì có nguồn tin gần đây cho biết chính quyền tỉnh Nghệ An vào ngày 15/5 có sử dụng thiết bị LRAD dành cho cảnh sát biển – loại thiết bị loa âm thanh gây hại tai - để đối phó với những người biểu tình ôn hòa.



Luật sư nhân quyền Lê Quốc Quân viết trên Facebook sau cuộc gặp với các nghị sĩ Hoa Kỳ, “Mong hãy tác động với chính phủ Việt Nam để họ thả Luật sư Nguyễn Văn Đài và Anh Trần Huỳnh Duy Thức. Ông John McCain hứa sẽ cố gắng hết sức. Mình hy vọng với những gì mà Ông John McCain đã vượt qua và làm cho quan hệ Việt Mỹ được đến như ngày hôm nay, thì Chính phủ nên biết lắng nghe.”



Nữ dân biểu gốc Việt Stephanie Murphy chia sẻ bức ảnh của bà và ông McCain tại nhà tù Hỏa Lò - Hà Nội trên Facebook nói rằng: “Chụp ảnh cùng với nghị sĩ tiểu bang Arizona John McCain ở Việt Nam, bên ngoài nhà tù nơi ông từng bị giam cầm hơn 5 năm. Ông thật sự là một vị anh hùng của Hoa Kỳ, hết lòng phụng sự quốc gia trong thời bình cũng như trong thời chiến.”



Ông McCain đã nhiều lần đến thăm Hà Nội, nơi ông từng bị giam cầm từ năm 1967 đến 1973 trong thời chiến tranh Việt Nam.