Nghi vấn bé gái 15 tuổi bị xâm hại tình dục

Công an huyện Gia Lộc (Hải Dương) vừa nhận được đơn trình báo của bà T.T.H (SN 1963, trú tại xã Ngọc Sơn, huyện Tứ Kỳ, Hải Dương) về việc con gái là N.T.P (SN 2002) bị Đ.V.N (SN 1993), trú tại huyện Gia Lộc xâm hại tình dục.

Theo đơn tố cáo của gia đình nạn nhân, do có mối quan hệ quen biết với N. nên ngày 31/10 thanh niên này đã đã rủ cháu P. về nhà mình và thực hiện hành vi xâm hại, giao cấu. Sau khi cháu P. về nhà, bà H, phát hiện con gái có biểu hiện bất thường về tâm lý. Lúc bà H. gặng hỏi thì được cháu P. kể lại đã bị N. xâm hại tình dục và gia đình làm đơn trình báo công an.

Xác nhận sự việc với PV, lãnh đạo Công an huyện Gia Lộc thông tin, đơn vị đang điều tra vụ việc về nam thanh niên bị tố cáo đã thực hiện hành vi giao cấu với một cháu bé sinh năm 2002. Nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm thì cơ quan công an mới tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

Đức Tùy

Báo Gia đình và Xã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất