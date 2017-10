Nghi vấn cha dượng 69 tuổi sát hại con riêng của vợ

Ngày 23/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai đang phối hợp với công an một số địa phương điều tra truy bắt Đoàn Trương (69 tuổi, ngụ xã Phước Tân, TP Biên Hòa). Ông Trương là nghi can sát hại anh Trần Tiến Hoàng (22 tuổi, con riêng của vợ ông này).

Theo xác minh ban đầu, chiều 20-10, bà Trần Thị Bích Loan (46 tuổi, vợ ông Trương) đi làm về thì nghe ông Trương đang mở nhạc lớn. Do đi làm về mệt nên bà Loan yêu cầu ông Trương tắt loa để nghỉ ngơi nhưng ông này không đồng ý, dẫn đến hai vợ chồng xảy ra cự cãi.

Lúc này anh Hoàng đang ở trong nhà đi ra can ngăn và có cự cãi với ông Trương. Một lúc sau, bà Loan bỏ sang nhà hàng xóm còn anh Hoàng vào nằm trong võng để nghỉ.

Một lúc sau bà Loan chạy về thì phát hiện anh Hoàng bất tỉnh trên vũng máu với vết thương do gậy sắt đánh vào đầu nên đã hô hoán mọi người đưa anh đi cấp cứu tại BV đa khoa Thống Nhất. Tuy nhiên, nạn nhân tử vong do vết thương quá nặng.

Nhận được thông tin, lực lượng công an địa phương đã đến hiện trường và xác định ông Trương đã bỏ nhà đi khỏi địa phương. Hiện công an đã xác định được nơi nghi can lẩn trốn và đang vận động ra đầu thú.

Theo Pháp luật TPSài Gòn

