Nghị Viên Nguyễn Tâm kiện người gọi ông là "Việt gian"

Nghị Viên Tâm Nguyễn (sjdistrict7.com)



SAN JOSE - Dư luận tại San Jose, Bắc California đã xôn xao trong nhiều ngày qua liên quan đến Nghị Quyết 3.8 được thành phố chấp thuận trong tháng Giêng. Nghị quyết này được toàn thể 11 nghị viên của Hội Đồng Thành Phố thông qua và tuyên bố cấm treo cờ Việt Cộng, tức là cờ đỏ sao vàng của Cộng Sản Việt Nam, trên bất cứ cột cờ nào của thành phố San Jose.



Tác giả của nghị nguyết này là luật sư Nguyễn Tâm và cũng là nghị viên đại diện khu vực cử tri số 7. Thế nhưng có những người đã đả kích Nghị Viên Nguyễn Tâm vì cho rằng nghị quyết chưa đi đủ xa so với một nghị quyết tương tự được thông qua tại thành phố Westminster, Nam California. Ông bị gọi là “Việt gian” trong những bài viết được lan truyền trên internet. Và đó là lý do đưa đến một đơn kiện của Nghị Viên Nguyễn Tâm mà trong đó nêu tên hai người.



Theo tin của báo San Jose Mercury News được viết bởi nữ ký giả Ramona Giwargis, ông Tâm đã gọi hành động đả kích này là một “cú đâm vào tim,” và đơn kiện của ông nói rằng những bài viết đã có mục tiêu chính trị và gây hại cho uy tín của ông. Vì thế ông muốn tòa yêu cầu các bị cáo phải bồi thường hàng triệu Mỹ kim cho mỗi lần ông bị gọi là “Việt gian,” một từ ngữ ám chỉ người hoạt động cho cộng sản.



Cũng theo bài viết của Giwargis, ông Nguyễn Tâm nói với IA (?), “Những người này rất hung bạo và quá đáng. Tôi đã xin họ ngưng nhưng họ vẫn tiếp tục thách thức tôi.” (“These people are totally vicious and out of bounds. I begged them to stop but they keep taunting me.”)



Đơn kiện được nạp tại Tòa Thượng Thẩm Hạt Santa Clara trong tuần qua. Đơn nêu tên một người tên An Van Le, bút hiệu Kiêm Ái, và một người tên Võ Tử Đản. Nghị viên nói rằng những người này đã viết không đúng sự thật.



Theo một lá thư được phổ biến trên mạng ngày 14 tháng 2 vừa qua, người ta được biết có thể sắp có một cuộc tranh luận về nghị quyết cấm cờ cộng sản. Thư này ký tên Kiêm Ái và cho biết như sau:



“Vào lúc 11 giờ sáng ngày Chủ Nhựt, 19 tháng 2 năm 2017, kính mời toàn thể đồng hương tị nạn Cộng Sản đến tại trụ sở Ban Đại Diện Cộng Đồng Bắc California (do ông Nguyễn Ngọc Tiên làm chủ tịch), số 1441 William St, San Jose, CA 95116, tham dự việc công bố kết quả lời thách thức Nguyễn Tâm của Kiêm Ái.

“Nếu Nguyễn Tâm chấp nhận thách thức, quý vị sẽ biết ngày giờ tranh luận, nếu Nguyễn Tâm không tới, chúng tôi sẽ công bố chúng tôi thắng Nguyễn Tâm.Và từ ngày 19.2.2017 chúng ta xem Nguyễn Tâm là kẻ thua cuộc, không xứng đáng đại diện cho Đồng bào khu vực 7 trong chức vụ nghị viên.

“Nhắc lại câu thách thức của Kiêm Ái: So sánh 2 nghị quyết của Westminster và của San Jose .

“Câu 2 San Jose:



"Điều 2: Thành phố San Jose bày tỏ lập trường chống lại việc treo lá cờ của Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam trưng bày (display) trên bất cứ cột cờ nào của thành phố.

“SECTION 2: The city expresses oppositon to the display of the flag of the Socialist Republic of Vietnam of any city owned flag pole.



“Westminster: Điều 2 của thành phố Westminster:

“Thị trưởng và Hội đồng thành phố bày tỏ rằng họ chống lại việc trưng bày (display) lá cờ của Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa VN trong phạm vi thành phố Westminster. Lá cờ này có quá trình lịch sử và còn tiếp diễn phục vụ độc tài và chuyên chế và vì lý do này Thị trưởng và Hội đồng thành phố rằng nó (lá cờ đỏ) không được trưng bày bất cứ nơi đâu thuộc sở hữu của thành phố.



“(Section 2: The Mayor and City council futher expressed that they are opposed to the display of the flag of the Socialist Republic of the Viet Nam within Westminster City limits. This flag has historically and continually served as a symbol of dictatorship and tyranny and for this reason the Mayor and Council further resolved that it should not be displayed by the City on any of its properties).



“- Westminster cho rằng: không được trưng bày lá cờ của Cọng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam bất cứ nơi đâu trong thành phố Westminster.



“Và - Thành phố San Jose Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam trưng bày (display) trên bất cứ cột cờ nào của thành phố.



“Và cũng xin nhắc lại, nếu từ 11 giờ sáng Chủ Nhựt đến 12 giờ trưa (from 11AM to 12PM) nếu Nguyễn Tâm không đến chấp nhận tranh luận thì Nguyễn Tâm thua.”



Cũng được phổ biến trên internet là những bài viết bênh vực Nghị Viên Nguyễn Tâm, chẳng hạn như bài “Vu Cáo Người Lành” của tác giả Nguyễn Hữu Nghĩa. Bài viết của ông Nghĩa có những đoạn như sau:



“Vài ngày qua, lại có bài đả kích Nghị viên Nguyễn Tâm, người đã đệ trình dự thảo quyết nghị nêu trên. Bài viết không dài lắm, nhưng có tới 26 lần tác giả gọi Nguyễn Tâm là Việt gian Nguyễn Tâm! Tại sao một người chống cờ đỏ, thay vì được đồng tình, được khen ngợi, lại bị lăng mạ đến mức đó?

[...]

“Tôi đọc lại vài lần hai đoạn trích từ hai bản quyết nghị, và nhận thấy nội dung không khác gì nhiều. Quyết nghị Westminster cấm trưng bày bất cứ nơi đâu thuộc sở hữu của thành phố. Quyết nghị San Jose cấm treo trên các cột cờ của thành phố.

“Tác giả KA diễn giải rằng San Jose chỉ cấm treo trên cột cờ của thành phố San Jose, ngoài ra được treo bất cứ nơi nào trên thành phố San Jose! Từ đó KA suy diễn rằng Việt gian Nguyễn Tâm đã đưa ra một bản dự thảo có lợi cho Việt Cộng…”

[...]

“Cuối cùng, tôi thấy KA thách Nguyễn Tâm đối chất, nếu KA thua thì KA bẻ bút (nhưng có thể lén dùng bàn phím và ký tên khác) còn Nguyễn Tâm thua thì Nguyễn Tâm từ chức. Nhưng ai có thẩm quyền ngồi xử bên nào thắng? Và bên thua nếu muốn khiếu nại bị phân xử bất công thì khiếu nại ở đâu? Với ai? Kinh nghiệm cho thấy một vụ ném đá, ném bùn như vậy sẽ không bao giờ kết thúc một cách giản dị bằng một vụ đối chất. Nó sẽ làm phung phí năng lực của cộng đồng, làm chia trí những người thực sự có thiện chí xây dựng.”



Ông Tâm là một trong hai nghị viên gốc Việt của San Jose. Hội đồng có tổng cộng 11 nghị viên kể cả thị trưởng.