Nghị Viên Tâm Nguyễn nhận lỗi sau khi bị tước quyền hành nghề luật sư tại California

Nghị Viên Tâm Nguyễn



SAN JOSE – Tại một thành phố ở Bắc California, nơi từng được dân Việt tị nạn mình gọi một cách lãng mạn là Thung Lũng Hoa Vàng (hay Da Vàng?) – trong khi người Mỹ gọi là Thung Lũng Silicon (Silicon Valley), thì trong thời gian gần đây một nhân vật được dư luận chú ý đến nhiều nhất có lẽ không ai hơn là ông Nguyễn Tâm, hay Tâm Nguyễn, người đang giữ chức Nghị Viên Thành Phố San Jose.



Từ hồi đầu năm đến giờ ông Tâm Nguyễn, 61 tuổi, đã được nhắc tới qua một số sự kiện nổi bật như vận động cho một nghị quyết cấm treo cờ cộng sản Việt Nam trong lãnh địa của chính quyền thành phố, bị chỉ trích vì có những người cho rằng nghị quyết trên còn thiếu sót, kêu gọi sự trợ giúp cho các cư dân gốc Việt bị nước lụt tàn phá trong khu vực số 7 của ông, mời gọi được một ông tỉ phú gốc Việt đến San Jose để mở hầu bao và tặng $5 triệu Mỹ kim cho nỗ lực cứu trọ các nạn nhân lũ lụt.



Và mới đây, vị chính khách hoạt động đầy năng nhiệt Mỹ gốc Việt này lại được báo chí nhắc tới. Theo tin của nhật báo San Jose Mercury News, Nghị Viên Tâm Nguyễn đã bị chính quyền California tước quyền hành nghề luật sư tại tiểu bang. Ông Tâm Nguyễn bị phạt như vậy vì từng sơ sót trong việc trả các món tiền bồi thường cho các thân chủ của ông. Tuy số tiền không là bao nhiêu, nhưng vì phạm luật nên luật sư phải trả giá bằng sự rút lại giấy phép hành nghề.



Vào ngày thứ Hai vừa qua, 13 tháng 3, ông Tâm Nguyễn có nói với ký giả của nhật báo về việc bị mất giấy phép, “Tôi nhận trách nhiệm và nhận hình phạt cũng như hậu quả của nó. Đơn từ nhiệm của tôi đã không được Tòa Thượng Thẩm chấp thuận. Mọi thứ đều do lỗi của tôi.”



Trước khi bị phạt, ông Tâm Nguyễn từng gởi đơn xin từ nhiệm quyền hành nghề luật sư, nhưng Hội Đồng Luật California (State Bar of California) lại quyết định phạt ông.



Nghị Viên Tâm Nguyễn sinh năm 1956 tại miền Trung Việt Nam, thoát khỏi Việt Nam sau năm 1975 và định cư tại San Jose từ đầu thập niên 1980. Ông hành nghề luật sư từ năm 1992. Theo hồ sơ tòa án, vào năm ngoái ông bị truy tố tám tội liên quan đến việc không trả món tiền $5,078 do hãng bảo hiểm bồi thường cho một thân chủ trong một vụ bị thương tích. Hồ sơ cũng cho biết ông đã không trả $2,234 tiền dành cho bác sĩ đã chăm sóc các thân chủ trong một vụ bồi thường khác của hãng bảo hiểm.



Ông Tâm Nguyễn nói rằng việc viết ngân phiếu để trả tiền cho các thân chủ là việc của bà vợ cũ của ông. Hồi đó bà làm quản lý văn phòng luật của ông. Nghị viên nói rằng vì vụ ly dị nên vợ cũ đã không viết check cho các thân chủ. Ông cho biết các món tiền đã nằm trong trương mục tín cẩn và việc không viết ngân phiếu trả tiền chỉ là một sự hiểu lầm đơn giản.



“Bà ấy đã không có thời giờ để viết check,” ông nói với nhật báo.

Vào năm 2004 ông cũng bị truy tố tương tự khi viết những ngân phiếu đưa cho thân chủ, trong khi trương mục ngân hàng bị hụt tiền. Trong vụ đó thì ông bị Hội Đồng treo bằng 45 ngày và bị giám sát 5 năm.

Theo luật của Hội Đồng Luật California, tước quyền hành nghề là hình phạt nặng nhất mà hội đồng có thể ban ra đối với một luật sư. Hình phạt này nói rằng một luật sư không xứng đáng để hành nghề, rằng luật sư đã không quan tâm đến quyền lợi của thân chủ, hoặc luật sư đã có hành động thiếu đạo đức hay bất hợp pháp.

Trong trường hợp muốn tái hành nghề, ông Tâm Nguyễn phải thi lại bằng luật. Hậu quả của việc bị tước bằng có thể rất tai hại cho vị nghị viên gốc Việt này trong năm sau, nếu ông có ý định tái tranh cử cho chức nghị viên. Ông đắc cử lần đầu vào năm 2014 và được giữ chức này trong nhiệm kỳ dài bốn năm.