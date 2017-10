Nghĩ vợ đi làm về muộn ngoại tình, chồng ra tay sát hại

– Thấy vợ hay đi làm về muộn, Phan Văn H. nghi vợ ngoại tình. Trong cơn tức giận H. dùng dao đâm vào bụng vợ.

Vụ án mạng xảy ra vào khoảng 11h ngày 25/10 tại xã Bình Dương, huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc.

Nạn nhân là chị L.T. H., 24 tuổi, quê Thanh Hóa. Nghi can được xác định là Phan Văn H., 26 tuổi, chồng chị H., trú tại xã Bình Dương.

Trước đó, do thấy chị H. đi làm về muộn nên Phan Văn H. nghi vợ mình ngoại tình. Dù vợ hết lời giải thích, nhưng H. vẫn không tin khiến 2 vợ chồng thường xuyên căng thẳng, cãi vã.

Đến khoảng 11h ngày 25/10, 2 vợ chồng tiếp tục xảy ra mâu thuẫn, trong lúc tức giận, H. dùng dao đâm vào bụng vợ. Một số người dân trong xã nghe thấy tiếng kêu thất thanh đã vội vàng chạy sang nhà chị H. Dù được người dân đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong không lâu sau đó.

Ông Lê Đức Toàn, Trưởng công an xã Bình Dương cho biết: “Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Công an xã đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Phan Văn H. bị bắt giữ ngay sau khi gây án và hiện đã bàn giao cho công an huyện Vĩnh Tường để điều tra, xử lý theo thẩm quyền. Về phía nạn nhân, do bị thương ở vùng bụng khá nặng nên chị H. dù được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi”.

Được biết, 2 vợ chồng chị H. đang có con gái hơn 1 tuổi. H. làm đầu bếp ở Hà Nội, còn chị H. làm công nhân tại KCN Khai Quang, TP Vĩnh Yên.

