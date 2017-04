Ngộ độc khí CO, 1 trẻ em thiệt mạng

Máy báo động khí CO là dụng cụ cần có trong nhà.

MICHIGAN – Một trẻ em đã thiệt mạng và 6 em khác phải vào bệnh viện chữa trị vì bị ngộ độc khí carbon monoxide (CO), sau khi các em được tìm thấy đã bất tỉnh tại một hồ bơi trong nhà của một khách sạn ở Michigan. Chỉ huy cứu hỏa Don Wise, thuộc thành phố Niles, Michigan, cho biết, các nhân viên của khách sạn Quality Inn and Suites tìm thấy 6 trẻ em nằm bất tỉnh trên sàn hồ bơi vào hôm thứ Bảy. Nhân viên khách sạn lập tức mở hết các cánh cửa dẫn vào khu hồ bơi, và gọi 911.



Ông Wise cho biết, hiện chưa rõ các trẻ em – tuổi từ 12 đến 14 – đã hôn mê trong bao lâu trước khi được tìm thấy. Lực lượng khẩn cấp đã đưa các trẻ em đến bệnh viện, và sau đó cho di tản toàn bộ khách và nhân viên còn lại trong khách sạn. Trong quá trình di tản, một người thông báo rằng một trẻ em thứ 7 đang bất tỉnh trong phòng ở tầng một. Cô bé này vừa trở về từ khu hồ bơi. Nhân viên y tế đã giúp em này hồi tỉnh và đưa nạn nhân vào bệnh viện.



Một trong các trẻ em, được xác định là Bryan Watts, 13 tuổi, sống tại Niles, đã qua đời khi vừa được đưa đến bệnh viện Lakeland tại Niles. Một số nhân viên khách sạn và cảnh sát cũng đã phải vào bệnh viện vì hít phải khí CO. Những người này dự kiến sẽ sớm hồi phục. Tổng cộng, 15 người tại hiện trường đã được đưa vào 2 bệnh viện địa phương, gồm 6 người lớn và 9 trẻ em.



Ông Wise cho biết, nồng độ khí carbon monoxide đo được trong khu vực hồ bơi là 800 ppm, cao hơn rất nhiều so với giới hạn tối đa 50 ppm của Cơ quan An Toàn và Sức Khỏe Lao Động. “Đó là nồng độ hết sức nguy hiểm,” người chỉ huy cứu hỏa nói. “Ớ mức độ đó, nạn nhân không có nhiều thời gian để phản ứng trước khi họ hôn mê.” Nhà chức trách cũng phát hiện khí CO cao hơn bình thường ở một số nơi trong khách sạn, nhưng không cao như khu vực hồ bơi. Hiện chưa rõ khách sạn có gắn máy báo động khí CO hay không. Nhà chức trách xác định, khí CO rò rỉ từ hệ thống máy sưởi trong khu hồ bơi.



Khí carbon monoxide là khí độc chết người hết sức nguy hiểm. Chất khí này không màu, không mùi, nên con người không thể nhận ra bằng giác quan thông thường. Những triệu chứng khi ngộ độc khí CO bao gồm nhức đầu, buồn nôn, chóng mặt, khó thở, và sau cùng là ngã gục và hôn mê.