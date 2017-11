Ngô Thanh Vân quyết không nhân nhượng, mời công an vào cuộc xử lý hành vi livestream lậu phim ‘Cô Ba Sài Gòn’

Cách đây vài phút, trên fanpage Ngô Thanh Vân đã đăng tải tấm hình kèm thông tin cô cùng đại diện nhà phát hành xuống Vũng Tàu để cùng công an giải quyết vụ việc khán giả livestream lén phim Cô Ba Sài Gòn.

Ngô Thanh Vân, đại diện nhà phát hành cùng công an

Post của Ngô Thanh Vân trên facebook

Cụ thể, cô cho biết hiện tại toàn bộ hồ sơ đã được chuyển đến Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu để giải quyết nhanh chóng. Phía công an sẽ xác minh những thiệt hại của bộ phim, điều tra những đối tượng khác lợi dụng đối tượng livestream để câu like, câu view cho các fanpage khác.

Công an cũng xác định đây là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng và đa phần các bạn trẻ vẫn chưa nhận thức đúng hành vi sai trái này. Đồng thời, cô nhấn mạnh mình sẽ nghiêm khắc với tất cả hành vi xâm hại bản quyền điện ảnh đã và đang manh nha diễn ra, “chúng tôi không nhân nhượng!”.

Hôm qua, Ngô Thanh Vân cũng đã “trưng cầu dân ý” trên fanpage về việc xử phạt người đối tượng livestream và hầu hết ý kiến đều muốn giải quyết triệt để, đến nơi đến chốn để răn đe.

