Ngoại tình, bi kịch phía sau vụ án mẹ sát hại con trai mới chào đời

Ngôi nhà nhỏ chỉ được lợp bằng những tấm tôn cũ là nơi ở của 6 con người. Ảnh: Đức Huy

Bi kịch ngoại tình

Ngày 26/10, Thượng úy Lê Minh Tâm – Đội phó Đội Điều tra tổng hợp (Công an huyện Ia Grai, Gia Lai) cho biết, cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Puil H’Ranh (42 tuổi, trú tại xã Ia Pếch, huyện Ia Gra) để điều tra hành vi “giết con mới đẻ” theo Điều 94 Bộ luật Hình sự. Do đối tượng H’Ranh sức khỏe yếu, lại đang nuôi con nhỏ nên cơ quan chức năng đang cho nghi phạm này được tại ngoại.

Được biết, chồng H’Ranh là ông L (44 tuổi). Sau một vụ tai nạn giao thông, ông L bị liệt nửa người và không nói được nên mọi gánh nặng kinh tế trong gia đình đều đổ dồn lên đôi vai người vợ. Chính vì cuộc sống nghèo khó nên khi được ai thuê việc gì, H’Ranh đều nhận lời với hy vọng sẽ kiếm thêm được ít tiền để nuôi sống gia đình.

Trong thời gian đi làm thuê, H’Ranh gặp và nảy sinh tình cảm với ông K.V (trú tại huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai). Biết mình mang thai với ông K.V, H’Ranh đã nói lại với người tình. Trước thông tin trên, ông K.V không những không vui mừng mà bỏ đi biệt tích, để lại H’Ranh cùng những lời “thề non hẹn biển” và đứa con trong bụng. Sau khi người tình rời đi, H’Ranh sống trong nỗi sợ bị làng phạt vạ do ngoại tình khiến người phụ nữ này có những suy nghĩ bồng bột.

Ngày 24/2/2017, H’Ranh đã tự mình vượt cạn và sinh một bé trai. Lo sợ sẽ bị làng phạt vạ nên H’Ranh đã sát hại chính đứa con mà mình mang nặng đẻ đau. Sau đó, H’Ranh cùng con gái thứ hai đưa thi thể cháu bé đến nhà mả của làng chôn cất. Tuy nhiên, sự việc bị một cháu bé hàng xóm tình cờ phát hiện và kể với người lớn. Nhận được tin báo, cơ quan công an đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, khai quật tử thi để làm rõ vụ việc.

Tại cơ quan công an, H’Ranh đã cúi đầu thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Riêng về trường hợp của cháu R (con gái thứ hai của H’Ranh), mặc dù có dấu hiệu đồng phạm nhưng do cháu chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên cơ quan chức năng không đề nghị xem xét, xử lý.

Hoàn cảnh bi đát

Nơi H’Ranh chôn đứa con mới chào đời.

Chúng tôi đến gia đình H’Ranh vào một chiều cuối tháng 10/2017. Ngôi nhà nhỏ hiện ra trước mắt chúng tôi chỉ được chắp vá tạm bợ bằng những tấm tôn đã cũ kĩ, mục nát theo thời gian. Ngôi nhà vỏn vẹn chưa đầy 20m2 là nơi sinh sống của 6 con người khiến ai nhìn vào cũng thấy thương cảm.

Ngồi trước hiên nhà, thấy khách vào, ông L vì bị liệt nửa người và không nói được gì nên chỉ có thể đưa cánh tay ra hiệu. Người đàn ông nhỏ thó ngồi dưới căn nhà với chi chít lỗ hổng chỉ biết ra dấu cho con đi lấy nước mời khách rồi đưa ánh mắt nhìn xa xăm.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, gia đình H’Ranh có 4 người con. Người con cả đã đi nghĩa vụ quân sự. Cháu R là con thứ hai đã phải nghỉ học do hoàn cảnh quá khó khăn. Dưới cháu R là hai em nhỏ đang tuổi ăn tuổi lớn. Hàng ngày, sau khi lo cơm nước cho bố và hai em, cháu R lại lên đường đi làm thuê. Khi chúng tôi đến, cháu R đang cặm cụi dưới bếp lo cơm, canh cho bố và hai em nhỏ. Vừa trò chuyện với chúng tôi, cháu vừa dùng tay gạt những giọt nước mắt trào ra. Giọng cô bé chỉ thủ thỉ như có gì đó nghẹn đắng trong cổ họng mình khi nói về tấn bi kịch của gia đình.

Cháu R cho hay, mặc dù mẹ và cháu đi làm thuê nhưng vẫn không đủ nuôi sống cả gia đình. Không chỉ có vậy, cái nghèo cũng khiến hai em của R không được đến trường học. Do còn nhỏ, không có khả năng lao động nên hai cháu nhỏ cũng chỉ quanh quẩn ở nhà. Nhắc đến mẹ, cháu R bỗng dưng im bặt. Chốc chốc cháu lại nấc lên nghẹn ngào. Nhìn sâu vào đôi mắt cháu, chúng tôi cảm nhận được sự đau buồn, mệt mỏi hiện hữu. Giờ đây, mẹ rơi vào cảnh tù tội, bố bị liệt không thể lao động, người anh cả lại ở xa nên cháu R phải trở thành trụ cột chính nuôi sống cả gia đình.

Ông Rơ Châm Mlanh – Chủ tịch UBND xã Ia Pếch cho hay, gia đình H’Ranh rất khó khăn và thuộc diện một trong những nhà nghèo nhất xã. Theo ông Mlanh, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, làm không đủ ăn, bên cạnh đó sợ bị phạt vạ nên H’Ranh đã gây ra sự việc này. “Trước đây, theo phong tục của người Ja Rai, nếu phụ nữ ngoại tình thì sẽ bị phạt vạ một con heo hoặc một con bò, tùy thuộc vào phán xử của gia đình. Nhưng hiện nay, chính quyền đã tuyên truyền, khuyên người dân loại bỏ hủ tục này”, ông Mlanh cho biết thêm.

Đánh giá về vụ án này, luật sư Nguyễn Thu Anh (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết, về hành vi phạm tội, người mẹ mới sinh có hành vi giết con mới đẻ hay bỏ rơi đứa con mới đẻ dẫn đến hậu quả đứa trẻ chết thì người mẹ mới bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội giết con mới đẻ. Nếu người mẹ có hành vi tước đoạt tính mạng đứa trẻ hoặc có hành vi vứt con mới đẻ, nhưng đứa trẻ mà không chết thì chưa cấu thành tội giết con mới đẻ.

Luật sư Nguyễn Thu Anh nhận định: “Chủ thể của tội giết con mới đẻ là chủ thể đặc biệt, phải là người mẹ. Pháp luật quy định như vậy bởi lẽ, chỉ có thể người mẹ mới có thể lâm vào tình trạng tâm sinh lý không bình thường do tác động của việc sinh con. Nhưng ngay cả mẹ của nạn nhân cũng chỉ được coi là chủ thể của tội này khi người mẹ vì ảnh hưởng nặng nề của tư tưởng lạc hậu hoặc trong hoàn cảnh khách quan đặc biệt mà buộc phải giết hoặc vứt bỏ đứa con mình mới đẻ ra. Pháp luật quy định trẻ sinh ra từ ngày thứ 8 trở đi sẽ không còn được gọi là con mới đẻ nữa. Lúc này, nếu người mẹ ảnh hưởng nặng nề của tâm lí hay hoàn cảnh đặc biệt mà giết con thì sẽ không còn thuộc quy định của tội giết con mới đẻ nữa mà sẽ chịu trách nhiệm hình sự về tội giết người theo quy định pháp luật”.

Điều 94 Bộ luật Hình sự quy định: “Người mẹ nào do ảnh hưởng nặng nề của tư tưởng lạc hậu hoặc trong hoàn cảnh khách quan đặc biệt mà giết con mới đẻ hoặc vứt bỏ đứa trẻ đó dẫn đến hậu quả đứa trẻ chết thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm, hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 3 năm”.

Đức Huy

Báo Gia đình và Xã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất