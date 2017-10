Ngồi chờ thời

Bài NGUYỄN ĐẠT THỊNH



"Chúng ta không ngồi đây để chờ thời," Nghị Sĩ Jeff Flake (Cộng Hòa, Arizona) nói, "Ôm cứng cái ghế không phải là mục đích ngày chúng ta tranh cử, và khi cần thiết, chúng ta cũng phải hy sinh sự nghiệp mà chúng ta yêu thương, để bảo vệ những nguyên tắc mà chúng ta tôn thờ. Và cái 'khi cần thiết' đó là ngay bây giờ."

Ông Flake nói như vậy trong bài diễn văn dài 17 phút -đọc trước Thượng Viện hôm thứ Ba 24 tháng Mười 2017- công bố ông sẽ ngưng thái độ im lặng đồng lõa trước những liều lĩnh, thái quá và bất xứng của tổng thống.





Nghị Sĩ Jeff Flake

Rất chí tình, và cũng rất trung thực nói lên cảm nghĩ của những chính khách Cộng Hòa đang bị tổng thống mắng chửi, sỉ nhục như gia nhân của một trọc phú, nhưng Flake vẫn chỉ là trận cuồng phong thứ ba đang tạo bão tố chính trị trên chính phủ Donald Trump -mới 10 tháng tuổi; hai trận cuồng phong kia là thái độ giận dữ chống Trump của hai nghị sĩ Cộng Hòa khác -ông Bob Corker, và ông John McCain.

Chưa cần bàn đến tiềm năng đánh phá của ba nhân vật này chống chính sách Trump, chỉ riêng việc phe Cộng Hòa tại Thượng viện mất đi ba lá phiếu của họ cũng đã khiến Đảng mất đi cái khí thế "khối đa số," và do đó, dự luật tha thuế doanh nhân, cự phú có thể sẽ gặp khó khăn.



Thử tìm hiểu về thái độ chính trị "chống tổng thống" của các chính khách Cộng Hòa mà truyền thông Mỹ đang gọi là cuộc nổi loạn chống Trump (Rebellion Against Trump).



Người chống Trump đầu tiên là Nghị Sĩ McCain; ông là một trong những nghị sĩ Cộng Hòa thâm niên nhất, uy tín nhất trong Thượng Viện; có lần ông đã được Đảng cử ra tranh chức tổng thống. Ông được quý trọng, không chỉ riêng trên trường chính trị, mà ngay trong mọi tầng lớp quần chúng Hoa Kỳ, kể cả giới trí thức và giới quân nhân.



Cảnh đại úy phi công McCain bị hỏa tiễn Nga bắn rơi trong phi vụ oanh tạc Hà Nội năm 1967.



Và cảnh -22 năm trước đó- Đô Đốc Slew McCain, (bên trái-ông nội của John) và Đô Đốc Jack McCain (bố John) chỉ huy chiến hạm tiến vào vịnh Tokyo, bắt Nhật Hoàng ra chiến hạm ký hàng ước.

Chỉ trích McCain, Tổng Thống Trump nói, "He's not a war hero," ... "Ông ta không hề là một vị anh hùng trong chiến tranh; mọi người gọi McCain là anh hùng, chỉ vì ông ta bị địch bắt. Tôi thích những người không bị địch bắt."



Đại úy phi công John McCain bay vào oanh tạc Hà Nội hôm 26 tháng Mười, 1967, chuyến bay đó là phi vụ thứ 23 ông thực hiện trên không phận thủ đô Bắc Việt với chiếc khu trục A-4E Skyhawk. Ông bị hỏa tiễn Nga bắn trúng, nhưng kịp thời bung dù, và được tự động bung ra khỏi chiếc khu trục cơ đang bốc cháy; ông rơi xuống hồ Trúc Bạch; Việt Cộng lôi ông lên, dùng báng súng đánh vỡ bả vai ông, và đâm ông bằng lưỡi lê. Sau đó ông bị giam vào Hỏa Lò -nhà tù mà tù binh Mỹ cay đắng gọi là "Hanoi Hilton."





Đại Úy McCain, người đứng bên phải

Mới hôm thứ Hai tuần trước -16/10/17, tổ chức National Constitution Center tại Philadelphia tổ chức lễ gắn Huân Chương Tự Do cho McCain; trong bài diễn văn đón nhận Huân Chương, ông McCain chỉ trích chính phủ Trump, co rút, tránh né nghĩa vụ quốc tế, chủ trương một chính sách quốc gia giả mạo, và chưa được nấu đủ chín.



McCain nhấn mạnh sự kiện Hoa Kỳ không chỉ là một lãnh thổ rộng lớn và một dân tộc hùng mạnh, mà còn là một giá trị tinh thần được xây dựng bằng lý tưởng dân chủ, tự do; ông chỉ trích chủ trương co rút của chính phủ Trump và những khẩu hiệu Quốc Xã mà nhóm "Quyền Lực Da Trắng" hô hoán trong lúc chúng biểu tình bạo động tại Charlottesville.



McCain nêu lên câu hỏi, "Chúng ta sợ cái thế giới mà chính chúng ta đã tổ chức ra và lãnh đạo trong suốt ba phần tư thế kỷ ư?" Dĩ nhiên câu hỏi khó này làm Trump khó chịu, và tổng thống đã dằn mặt Nghị Sĩ McCain, "Hãy vừa phải; nếu quá đáng, tôi sẽ trả lời."



McCain còn dùng những chữ nặng nề để chỉ trích tổng thống, như gọi tổng thống là kẻ không yêu nước "unpatriotic," "một đoạn dư thừa của những giáo điều mệt mỏi đã bị người Mỹ ném vào đống rác lịch sử."

Tổng thống có nghe được những lời chỉ trích của McCain không?



"Dĩ nhiên, tôi nghe rồi, nghe rất rõ, nhưng mọi người nên thận trọng vì đến một lúc nào đó, tôi sẽ trả đòn," tổng thống nói. "Đến giờ này tôi vẫn xử đẹp, xử nice, vô cùng nice với họ; nhưng tôi sẽ trả đòn, nếu tình hình chỉ xấu hơn."



Họ -dĩ nhiên là tiếng tổng thống dùng để chỉ McCain.

Vị nghị sĩ thứ nhì đang chống Trump là ông Bob Corker, chuyện xảy ra vào ngày thứ Ba 24/10/17 khi tổng thống đến Quốc Hội để thảo luận về dự luật "Tha Thuế Doanh Nhân"; Nghị Sĩ Corker nói với phóng viên CNN là trong cuộc bầu cử lần sau, ông sẽ không bầu Trump. Trước đó vài ngày, ông đã khẳng định là ông sẽ không tái ứng cử năm 2018, và sẽ chống luật "tha thuế doanh nhân."

Vị thứ ba -Nghị Sĩ Jeff Flake- đã được giới thiệu ngay đầu bài báo. Điều chưa nói về Flake, là ông được nghị sĩ chủ tịch khối đa số Cộng Hòa -Mitch McConnell- ngồi nghe bài diễn văn chống Trump ông đọc; nghe xong ông khen ngời Flake là "a very fine man" with "high principles" and "a great team player," một con người rất tốt với những nguyên tác cao cả và cũng là một người bạn đồng đội tuyệt vời.

McConnell là chính khách bị Trum "xài xể" nặng nhất; ông đã từng bị Trump mắng là "bất tài, bất lực," và bảo "không làm được việc, thì từ chức đi." Ông không từ chức, và chỉ khen Flake bằng những ngôn từ chân thành nhất, nhưng ông không làm giống Flake.

Giải thích thái độ của mình, McConnell nói ông ở lại để đấu tranh cho dự luật "tha thuế doanh nhân"; nhiều nghị sĩ Cộng Hòa đồng ý với ông.