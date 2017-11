Ngôi làng được đổi thành khách sạn vì có quá ít dân

Làng CarippoTHỤY SỸ - Với số dân chỉ có 13 người, làng Corippo ở Thụy Sỹ sẽ được biến thành khách sạn để phát triển du lịch, nhằm tránh nguy cơ không còn ai sinh sống.Làng Corippo nằm trong thị trấn Ticino ở Thụy Sỹ chỉ có 13 người dân sinh sống. Nằm ở độ cao gần 600 mét so với mực nước biển, ngôi làng này từng là một cộng đồng thịnh vượng với số dân 300 người. Nhưng đến nay, ngôi làng ngày càng hoang vắng do mọi người dần dần rời đi.Ông Claudio Scetrini, 54 tuổi, thị trưởng cùng 2 nhân viên trong chính quyền của làng, đã quyết định nghỉ do không có động lực làm việc. Một gia đình 3 người sắp rời khỏi làng này khiến số dân của Corippo sẽ giảm còn 10 người.Để cứu ngôi làng khỏi nguy cơ "biến mất", tổ chức Corippo 75 đã đưa ra một dự án tái phát triển du lịch ở đây. Theo ý tưởng của dự án, ngôi làng có những căn nhà bằng đá tuyệt đẹp, các ngõ hẻm và phong cảnh núi tuyệt đẹp này sẽ được biến thành một khu khách sạn lớn với tên gọi "Albergo Corippo.”Nhà hàng nằm ở quảng trường của làng sẽ thành khu vực tiếp tân của khách sạn, các ngôi nhà bằng đá sẽ là các phòng khách sạn. Chủ tịch tổ chức Corippo 75, kiến trúc sư Fabio Giacomazzi, cho biết: "Mỗi căn nhà sẽ được gắn tên của gia đình từng sở hữu lâu nhất, và lối sinh hoạt truyền thống vẫn được giữ nguyên vẹn.”Ngoài ra, ông Giacomazzi còn muốn sửa nhà máy cũ trong làng và dự định trồng lúa mạch đen. "Bằng cách này, người dân Corippo sẽ tự làm bánh mì như tổ tiên.” Bên cạnh đó, ông còn dự định mở dịch vụ đưa đón khách đến bến xe bus gần nhất, lên lịch trình các chuyến ngắm cảnh thiên nhiên, đi thăm bảo tàng, lớp dạy nấu ăn.Bà Claire Amstutz, 61 tuổi, sống ở làng Corippo 18 năm, đánh giá đây là dự án tuyệt vời. Hiện nay, bà Amstutz đang quản lý nhà hàng nhỏ, nơi sẽ là khu tiếp tân của khách sạn tương lai. Theo báo chí địa phương, mức giá phòng khách sạn tại ngôi làng này sẽ từ 75 đến 91 bảng Anh/đêm, bao gồm bữa sáng. Dự kiến khách sạn này sẽ mở cửa đón du khách từ mùa xuân năm 2018.