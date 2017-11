Ngọn đèn đức tin

Bài LM TRẦN VĂN KIỂM

Titanic có lẽ là một trong những con tầu nổi tiếng nhất mà nhiều người đã từng nghe nói tới. Sau khi được chế tạo, có những người đóng con tầu này nghĩ rằng đây là một con tầu rất tối tân và kiên cố, không thể bị chìm. Nhưng con tầu không thể bị chìm đó đã đi vào lịch sử định mệnh ngay trong chuyến đầu tiên vượt biển Bắc Đại Tây Dương trong cuộc hành trình từ nước Anh sang nước Mỹ. Nó đã đụng vào một tảng băng và chìm xuống dưới đáy đại dương trong một đêm trời rất trong và biển rất lặng.

Có biết bao nhiêu tài liệu đã viết về tai nạn hàng hải thảm khốc này xảy ra vào đêm 14 tháng 4, 1912 và đây là một trong những bộ phim nổi tiếng đã thu hút rất nhiều người. Người ta đã nói tới rất nhiều lý do dẫn tới việc con tầu bị đụng vào tảng băng trong đêm biển rất êm đó, và nhất là tại sao đã có tới 1,500 người đã phải chìm theo con tầu định mệnh đó giữa lòng đại dương.





Những người sống sót đang xem chiếc Titanic chìm xuống nước lạnh băng giá trong hình vẽ đăng trên báo Illustrated London News năm 1912. (Hulton Archive/ Getty Images)



Về việc tại sao đã có nhiều người không được cứu: Lý do rất đơn giản là con tầu chỉ có 16 xuồng cấp cứu trong khi số xuồng cần tới để cứu bằng đó người là 32 và trong thiết kế thì tầu Titanic có thể mang theo 60 xuồng cấp cứu.



Tầu Titanic đã thiếu một sự chuẩn bị quan trọng là không mang đủ thuyền cứu hộ và hậu quả là hơn nửa số người trong chuyến tầu đó đã chìm xuống biển.



Câu chuyện này dẫn chúng ta tới dụ ngôn của Chúa Giêsu về "năm cô khờ dại và năm cô khôn ngoan" trong bài Tin Mừng của Chúa Nhật tuần này: "Nước trời giống như mười trinh nữ cầm đèn đi đón chàng rể. Trong số đó có năm cô khờ dại và năm cô khôn ngoan. Năm cô khờ dại mang đèn mà không đem dầu theo; còn những cô khôn ngoan đã mang đèn lại đem dầu đầy bình. Vì chàng rể đến chậm, nên các cô đều thiếp đi và ngủ cả…"



Câu chuyện kể tiếp cho chúng ta biết rằng đến nửa đêm, khi chàng rể đến, các cô khôn ngoan đã có đèn dầu sẵn sàng để ra đón chàng rể, còn các cô khờ dại vì xin các cô khôn ngoan cho mượn dầu không được nên phải ra hàng quán để mua. Nhưng khi các cô khờ dại trở lại thì quá muộn: Những người trong tư thế sẵn sàng đã vào dự tiệc với chàng rể và cửa đã đóng lại và các cô khờ dại đã bị loại bỏ ra ngoài.

Kết luận của câu chuyện dụ ngôn là: "Vậy hãy tỉnh thức, vì các ngươi không biết ngày nào, giờ nào."

Con người vẫn luôn bất cẩn trong nhiều công việc. Có biết bao nhiêu lần vì không chuẩn bị hoặc không chuẩn bị chu đáo mà người ta đánh mất nhiều cơ hội tốt đẹp trong cuộc sống, hoặc để xảy ra những tai ương không mong muốn. Nói cho cùng thì cuộc sống con người bị xô dập tứ bề, lúc chìm, lúc nổi, lúc lênh đênh. Có những lúc may mắn rồi có những lúc hoạn nạn gian nan.



Có những cuộc đời giống như cuộc viễn du đầy đêm tối. Nhưng dù bất cứ hoàn cảnh nào, người Kitô hữu vẫn phải nhớ rằng cuộc đời mỗi người giống như cô trinh nữ khôn ngoan cầm đèn cháy sáng để đi đón Chúa Kitô và gặp gỡ Ngài trong cuối hành trình của mình. Đừng để giông bão cuộc đời này làm tắt ngọn đèn đức tin mà chúng ta đã lãnh nhận khi chịu phép Rửa Tội. Đừng để đam mê tội lỗi làm ngọn đèn đức tin bị lu mờ. Dù bất cứ hiểm nguy nào, nếu trông cậy vào Chúa, ngọn đèn Tin Cây Mến của chúng ta vẫn sẽ cháy sáng tới cùng.