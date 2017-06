Ngư dân Bình Định bắt được cá ngừ nặng 280 kg

Con cá ngừ nặng hơn 600 pounds bị bắt trong vùng biển Trường Sa. (Dân Trí)



Sáng thứ Năm 8/6, Nguyễn Chí Công, phó chủ tịch huyện Hoài Nhơn cho biết trong chuyến đi biển vừa qua, tàu đánh cá của ông Lê Văn Tổng (trú xã Tam Quan Bắc đã câu được một con cá ngừ đại dương nặng 280 kg tại vùng biển Trường Sa. Cân nặng này tương đương 617 pounds.



Đây là lần đầu tiên ngư dân huyện Hoài Nhơn câu được con cá ngừ (tuna) lớn như vậy.

Ông chủ tàu Lê Văn Tổng cho biết trong chuyến biển này, tàu câu được 48 con cá ngừ đại dương, trọng lượng trung bình từ 40-100 kg/con. Đặc biệt lần đầu tiên ngư dân câu được một con cá ngừ đại dương nặng 280 kg, dài 2.46 mét tại vùng biển Trường Sa.



“Vì con cá quá to nên công tác bảo quản cá của tàu không được tốt. Vì vậy, thương lái chỉ chịu mua giá loại 2 với mức giá 100,000 đồng ($4) /kg. Chúng tôi rất tiếc vì không dễ gì câu được con cá to như vậy,” ông Tổng nói với báo Dân Trí.



Trong khi đó ngư phủ Lê Công Hà, thuyền trưởng của chiếc tàu, cho biết, “Bình thường mỗi con chỉ nặng khoảng 80 kg (176 pounds), anh em chúng tôi đưa lên rất dễ. Nhưng đối với con cá này, sau khi cá cắn câu, năm người trên tàu phải hợp sức giúp nhau dìu cá trong thời gian gần một tiếng đồng hồ. Sau đó, mới có thể đưa cá vào khoang đông lạnh của tàu trong niềm vui sướng.



“Đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp ra khơi, chúng tôi mới gặp được con cá to đến thế. Nhưng khi về bờ cá ngừ khủng này lại chỉ bán được với giá không như ý muốn.”