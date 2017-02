Ngư dân không thể ra khơi chài lưới, phải xuống đường biểu tình

Nhiều tài xế cũng ủng hộ người biểu tình mặc dù bị kẹt xe. (Facebook)



QUẢNG TRẠCH - Trước cuộc sống quá thiếu thốn, vất vả mà lại không được nhà nước bồi thường công bình từ ngày xảy ra tình trạng biển bị ô nhiễm hóa chất thải từ xưởng Formosa, một lần nữa hàng trăm ngư dân phải lên tiếng bằng cách biểu tình. Họ ngăn chặn quốc lộ để tạo sự chú ý. Lần này các ngư dân tự xuống đường, không được dẫn dắt bởi các linh mục, và như thế nhà cầm quyền không thể đổ lỗi cho người Công Giáo gây rối cho nhà nước.





Ngư dân giăng lưới và đặt vỏ xe giữa đường để ngăn chặn giao thông trên quốc lộ 1A vào sáng thứ Hai, 27 tháng 2, 2017. (Facebook)



Vì báo chí trong nước không thể loan tin, các nguồn tin từ người dân đã cung cấp thông tin và hình ảnh, cho thấy người dân đã xuống đường tại tỉnh Quảng Bình vào sáng thứ Hai. Trong khi đó, ngư dân tại tỉnh Nghệ An cũng muốn được bồi thường vì nghề nghiệp liên quan đến đánh cá của họ đã bị thiệt hại kể từ tháng Tư năm ngoái đến nay gần một năm.



Vào sáng thứ Hai, 27 tháng 2, 2017, rất đông ngư dân sống tại khu vực thôn Thọ Sơn, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình đem vỏ xe vận tải, lưới đánh cá giăng đầy khu vực đường quốc lộ 1A.



Bà con ngư dân xuống đường phản đối nhà cầm quyền cộng sản đã “hứa lèo” sẽ bồi thường cho họ một cách thỏa đáng sau thảm họa ô nhiễm môi trường biển hồi cuối tháng Tư 2016.



Công an, an ninh chìm nổi đã được huy động để ngăn cản người dân xuống đường đòi quyền sống, quyền có công ăn việc làm trên vùng biển của họ.



Cuộc ngăn chặn giao thông bằng vỏ xe đã khiên quốc lộ 1A bị tắc nghẽn. Nhiều tài xế tuy bị kẹt xe nhưng cũng ủng hộ bà con ngư dân đòi công lý.



Đã hơn 10 tháng sau biến cố biển chết - cá chết hàng loạt dọc ven biển các tỉnh Miền Trung do Formosa xả thải hóa chất độc hại xuống biển, cho đến thời điểm này Formosa vẫn vận hành và nhả khói đen mù mịt tại khu vực cảng nước sâu Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh, trong khi dân sống chung quanh không được bồi thường thỏa đáng



Về vụ xuống đường mới nhất, có người viết trên Facebook:

“Rất tiếc cho nhà cầm quyền CSVN vì ở đây không có các Linh mục như Nguyễn Đình Thục và Đặng Hữu Nam ở Nghệ An, bởi đây là vùng không công giáo, để đổ riệt cho họ tội kích động người dân chống đối Formosa là chống chính quyền. Vậy bây giờ tìm ai để đổ tội đây?

“Chắc lại do người dân nhẹ dạ, cả tin là biển không sạch nên đã đi biểu tình chứ mấy thằng Bộ trưởng còn về đây ăn cá cơ mà.



“Nhờ bà con chia sẻ stt này, để hiến kế cho nhà cầm quyền kiếm một cái cớ hợp lý để còn sử dụng bạo lực bằng chó, công an, đạn cay và xe tù, côn đồ... để giải tán đám dân nhẹ dạ cả tin vào đảng cộng sản này.”



Trong khi đó, cũng tại Quảng Bình, người dân cũng kinh hoàng khi họ tiếp thục thấy vùng biển của họ bị biến thành màu đỏ ở vài nơi trong tuần qua.



Mới nhất là hôm Chủ Nhật, 26/2/2017, khi có người chia sẻ trên Facebook một đoạn clip do ngư dân ghi lại cho thấy những hình ảnh đáng sợ khi cả một vùng biển ngoài khơi bất ngờ bị chuyển sang màu đỏ như máu. Khu vực xảy ra cảnh tượng trên là tại vùng biển Quảng Bình, cách cửa biển Sông Gianh khoảng 24 hải lý.



Facebooker này viết: “Theo quan sát từ video, mặt biển bị bao phủ bởi những váng nước màu đỏ có kích thước rộng lớn và không tan trong nước biển.



“Hiện tượng tương tự cũng đã xuất hiện tại nhiều nơi trên vùng biển các tỉnh miền Trung, nhưng cho đến nay các cơ quan chức năng vẫn chưa đưa ra được bất cứ câu trả lời thuyết phục nào. Mọi nghi ngờ tiếp tục đổ dồn vào việc xả thải của Formosa.”

Ngư dân Nghệ An muốn được bồi thường

Tại tỉnh Nghệ An, mặc dù CSVN đã thông báo sẽ kỷ luật những quan chức chịu trách nhiệm trong vụ công ty Formosa Hà Tĩnh xả thải gây ô nhiểm biển khiến cá chết hàng loạt ở các tỉnh miền Trung vào tháng Tư 2016. Nhưng vụ này tiếp tục gây xáo trộn ở một số địa phương, vì ngư dân vẫn bất bình về chuyện đền bù thiệt hại cho họ.



Ngày 22/2, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam đã thông báo sẽ xem xét, thi hành kỷ luật 11 quan chức bị xem là có “sai phạm” trong vụ Formosa gây ô nhiễm. Bị xem là chịu trách nhiệm chính trong vụ này là Võ Kim Cự, nguyên chủ tịch Uỷ Ban Nhân Dân tỉnh Hà Tĩnh. Trong số 11 quan chức bị kỷ luật, còn có một cựu bộ trưởng Môi Trường Nguyễn Minh Quang.



Hiện giờ chưa biết là các quan chức nói trên sẽ bị kỷ luật như thế nào, nhưng đây là lần đầu tiên chính quyền nêu rõ tên tuổi các quan chức chịu trách nhiệm về vụ Formosa.



Qua việc thông báo xem xét kỷ luật các quan chức nói trên, giới lãnh đạo Hà Nội hy vọng sẽ làm dịu phần nào nỗi bất bình của dư luận về vụ Formosa, thảm họa môi trường trầm trọng nhất từ trước đến nay ở Việt Nam. Chính bộ Môi trường Việt Nam đã nhìn nhận rằng phải mất ít nhất một thập niên nữa môi trường biển của những vùng bị ảnh hưởng mới có thể trở lại như trước.



Đây còn là một thảm họa về kinh tế vì nó ảnh hưởng đến đời sống của biết bao ngư dân các tỉnh miền Trung bị ô nhiễm biển. Công ty Formosa Hà Tĩnh đã buộc phải chấp nhận đền bù tổng cộng $500 triệu Mỹ kim. Thế nhưng, việc đền bù vẫn chưa được thỏa đáng đối với nhiều ngư dân và họ tiếp tục kiện công ty Formosa Hà Tĩnh.



Tháng 9 năm ngoái, ngư dân huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An đã nộp đơn kiện Formosa lên Tòa án Nhân dân Thị xã Kỳ Anh, nhưng tòa án này sau đó đã trả lại các đơn kiện, với lý do là những người “ khởi kiện không đưa ra được tài liệu, chứng cứ chứng minh về những thiệt hại thực tế “ do vụ ô nhiễm Formosa.

Đến ngày 14/2 vừa qua, hàng trăm ngư dân giáo xứ Song Ngọc, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, dưới sự hướng dẫn của linh mục quản xứ Nguyễn Đình Thục, đã đi đến Tòa án Nhân dân Thị xã Kỳ Anh để nộp đơn kiện công ty Formosa một lần nữa. Nhưng trên đường đi, các ngư dân này đã bị công an tỉnh Nghệ An ngăn cản và đàn áp thô bạo. Hàng chục người dân đã bị công an đánh đập và bắt giữ. Văn phòng Tòa Giám mục Giáo phận Vinh ngày 20/2 vừa qua đã ra một thông báo lên án vụ đàn áp này là một sự “vi phạm nghiêm trọng quyền của con người, quyền công dân đã được Công ước Quốc tế, Hiến pháp và Pháp luật Việt Nam bảo vệ.”



Cũng trong ngày 20/2/2017, tổ chức Ân Xá Quốc Tế đã ra một thông cáo kêu gọi có hành động khẩn cấp về vụ nói trên, yêu cầu chính quyền Việt Nam điều tra và đưa ra tòa những kẻ đã tấn công ngư dân khiếu kiện, yêu cầu chấm dứt sách nhiễu những người biểu tình ôn hòa, đồng thời tạo điều kiện cho ngư dân nộp đơn kiện Formosa.



Báo chí chính thức thì cho rằng chính giáo dân Quỳnh Lưu đi khiếu kiện đã bị kích động, xúi giục, gây mất trật tự công cộng, gây cản trở giao thông, thậm chí một số người, bị xem là “phần tử quá khích,” đã ném đá vào lực lượng an ninh, buộc họ phải giải tán đám đông, bắt tạm giũ một số người. Nhưng linh mục Nguyễn Đình Thục, quản xứ Song Ngọc, khẳng định là các ngư dân trên đường đi nộp đơn kiện đã di chuyển rất ôn hòa.