Ngũ Giác Đài: Bắc Hàn là mối đe dọa lớn nhất của Mỹ

HOA THỊNH ĐỐN - Trong cuộc họp với Ủy Ban Quân Vụ Hạ Viện vào tối thứ Hai, Bộ Trưởng Quốc Phòmg Jim Mattis tuyên bố, Bắc Hàn đã vượt qua Nga để trở thành mối đe dọa khẩn cấp và nguy hiểm nhất đối với hòa bình và an ninh Hoa Kỳ. Sự thay đổi này diễn ra sau khi Bình Nhưỡng gia tăng tốc độ thử nghiệm vũ khí nguyên tử và hỏa tiễn đạn đạo.

Ông Mattis nói, chương trình phát triển và ý định sử dụng vũ khí hạt nhân của Bắc Hàn đã gia tăng cả về tốc độ lẫn phạm vi. Các hành động khiêu khích của Bình Nhưỡng, vốn được coi là bất hợp pháp theo luật quốc tế, đã không hề giảm bớt, bất chấp các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc. Ngoài Bắc Hàn, ông Mattis vẫn coi Nga, Trung Quốc, Iran, và các tổ chức khủng bố, là mối đe dọa đáng kể đối với Hoa Kỳ. Bộ Trưởng Quốc Phòng cho rằng, Nga và Trung Quốc đang càng lúc càng mạnh mẽ, hiếu chiến, và có xu hướng muốn thay đổi trật tự thế giới.

Ông Mattis đề nghị chính phủ nên trấn an các đồng minh tại châu Âu và Thái Bình Dương, sau khi Tổng Thống Donald Trump liên tục gây thắc mắc về việc liệu ông có còn tiếp tục giao hảo với các đồng minh quân sự lâu năm hay không. Bộ Trưởng Mattis cũng cho biết, mối đe dọa về một vụ tấn công bằng hỏa tiễn đạn đạo đang gia tăng, nhưng ông tin rằng hệ thống phòng thủ hỏa tiễn tại căn cứ Fort Greely tại Alaska, và căn cứ Vandenberg tại California, sẽ cung cấp đủ sự bảo vệ cần thiết. Bộ Quốc Phòng cũng đang cân nhắc một số giải pháp dài hạn khác, bao gồm việc tăng thêm 1 điểm phòng thủ hỏa tiễn tại Bờ Đông.

Hy Lạp: Tình trạng khẩn cấp tại đảo bị động đất

ATHENS – Nhà chức trách Hy Lạp đã công bố tình trạng khẩn cấp trên đảo Lesbos vào hôm thứ Ba, một ngày sau khi hòn đảo này xảy ra động đất, khiến một phụ nữ thiệt mạng và hơn 800 người không có chỗ ở. Trận động đất 6.2 độ Richter xảy ra dưới biển, ở phía nam đảo Lesbos. Chấn động lan rộng đến mức người dân ở thủ đô Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ cũng cảm nhận được rung chuyển.

Viên chức tại đảo Lesbos cho biết, nhà cửa tại 12 ngôi làng ở phía nam đã bị phá hủy hoặc hư hại. Người dân hiện đã được cho ở tạm tại các khách sạn hoặc các trại tạm cư do quân đội quản lý. Trận động đất là đợt khủng hoảng thứ 2 tại đảo Lesbos trong vòng 2 năm qua. Trước đó, hàng trăm ngàn người di cư và người tị nạn, bao gồm những người chạy trốn chiến tranh ở Syria và Iraq, đã tới Lesbos bằng thuyền để tìm đường vào châu Âu.

Nga bàn về khủng hoảng Qatar với Ả Rập Saudi

MOSCOW - Tổng thống Nga cảnh báo, việc cô lập Qatar sẽ cản trở việc tìm ra kết thúc hòa bình cho chiến tranh Syria, trong điện đàm với Quốc vương Ả Rập Saudi. Tổng thống Vladimir Putin và Quốc vương Salman hôm thứ Ba đã trò chuyện về “tình hình hiện nay ở Trung Đông", trong đó có cả tình hình leo thang về Qatar, theo thông cáo của Điện Kremlin.

Thông báo nói rằng, việc cô lập Qatar không giúp "thống nhất nỗ lực chung trong việc hòa giải người Syria và cuộc chiến chống mối đe dọa khủng bố.” Hai lãnh đạo cũng thảo luận về quan hệ song phương và biện pháp chống khủng bố trong khu vực. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm thứ Ba cho biết, Nga ủng hộ xây dựng quan hệ thân thiện với tất cả các nước vùng Vịnh và mọi vấn đề, bao gồm mâu thuẫn ngoại giao xung quanh Qatar, cần được giải quyết bằng biện pháp chính trị và ngoại giao.

Ả Rậ Saudi, Ai Cập, Các Tiểu vương quốc Ả Rập (UAE), và một số nước khác, tuần trước đã cắt quan hệ ngoại giao với Qatar, cáo buộc nước này hậu thuẫn khủng bố. Qatar bác bỏ cáo buộc, cho rằng thông tin này "không có bằng chứng.”

Nổ súng tại ga xe điện ngầm ở Đức

MUNICH – Hôm thứ Ba, một người đàn ông đã cướp súng của 1 cảnh sát và bắn trọng thương 1 nữ cảnh sát khác, khi 2 nhân viên này đến ga xe điện ngầm để kiểm tra tin báo về một vụ đánh nhau. Sự việc xảy ra tại một trong những ga tàu điện ngầm đông đúc nhất ở thành phố Munich, Đức, khiến cảnh sát phải lập tức phong tỏa toàn bộ khu vực.

Đai diện cảnh sát Munich cho biết, sự việc xảy ra trong lúc các cảnh sát đang giải quyết 1 vụ ẩu đả tại ga Unterfoehring. Hai cảnh sát ban đầu đã tìm thấy nghi can và thực hiện các thủ tục thường lệ mà không có trở ngại gì. Tuy nhiên, nghi can đã bất ngờ xô mạnh vào 1 trong 2 cảnh sát, cướp lấy súng của người này, và bắn vào đầu người nữ cảnh sát. Nạn nhân đã được đưa vào bệnh viện và đang trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng. Hai người qua đường khác cũng bị thương trong sự việc.

Nghi can, 37 tuổi, công dân Đức sinh ra ở Bavaria, đã bị bắt tại nhà ga. Kẻ này cũng bị cảnh sát bắn bị thương. Nhà chức trách đang tìm hiểu tình huống dẫn đến vụ tấn công. Cảnh sát tin rằng, đây có thể chỉ là một vụ tấn công thông thường và không liên quan tới khủng bố.