Người bí ẩn tặng trường 1,500 quà Valentine

OHIO – Một người tốt bụng bí ẩn đã đem lại niềm vui cho toàn bộ học sinh trường trung học Troy ở Ohio vào ngày lễ Valentine vừa qua. Một người ẩn danh, có thể là một học sinh, tạm gọi là "Mr.X," đã biến ngày Valentine của các học sinh trường trung học Troy, tiểu bang Ohio, thành một ngày đáng nhớ, khi toàn bộ hơn 1,500 học sinh đều được tặng quà.Mr.X đã xếp những trái tim bằng giấy đủ màu sắc, rồi dán nó vào tủ cá nhân của học sinh dọc theo hành lang trường học. Một nhân viên trường cho biết: "Mỗi trái tim giấy đều có chữ viết tay ở trong và lời chúc, lời động viên gởi tới từng người. Mr. X cho biết, anh đã chuẩn bị những món quà này từ đầu tháng 9, để khiến mọi người ngạc nhiên". Thông điệp Valentine trên mỗi tấm thiệp dù đơn giản nhưng đầy cảm động: "Ai cũng xứng đáng được yêu mến.”CALIFORNIA - Lần thứ 10 liên tiếp, Apple được bầu chọn là công ty được ngưỡng mộ nhất thế giới, trong khi Samsung không lọt vào danh sách này. Bảng xếp hạng này do tạp chí Fortune bình chọn. Bên cạnh đó, Apple cũng là công ty có vốn hóa thị trường cao nhất hành tinh với gần $700 tỷ Mỹ kim.Nằm trong top 5 sau Apple là Amazon, Starbucks, Berkshire Hathaway và Disney. Top 10 cũng có sự hiện diện của các hãng công nghệ lớn như Facebook hay Microsoft. Samsung - đối thủ lớn nhất của Apple trên thị trường điện thoại - không lọt vào danh sách. Lý do của việc này có thể là do vụ cháy nổ điện thoại Samsung Galaxy Note 7. Năm ngoái, công ty Nam Hàn xếp thứ 35.Bảng xếp hạng do Fortune thực hiện dựa vào ý kiến bầu chọn của 3,800 giám đốc điều hành, giám đốc, các nhà phân tích và các chuyên gia từ khắp thế giới. Việc trở thành công ty được ngưỡng mộ nhất thế giới 10 năm liền có ý nghĩa lớn với Apple, nhất là khi hãng sắp ra mắt iPhone 8, đổi mới cả ngoại hình lẫn bên trong, để kỷ niệm 10 năm iPhone ra đời.

Giám đốc bị sa thải vì livestream khỏa thân

LOUISIANA - Nữ giám đốc của Phòng quảng bá du lịch ở tiểu bang Louisiana đã bị sa thải vì vô tình livestream hình ảnh khỏa thân của bà lên tài khoản mạng xã hội quảng bá du lịch, thay vì gởi cho chồng. Trong sự việc xảy ra vào tháng 12, 2016, bà Lynn Dorsey, 61 tuổi, đã livestream (chiếu trực tiếp) hình ảnh khỏa thân của bà lên tài khoản Instagram của Phòng du lịch quận Webster. Bà Dorsey giải thích, bà muốn gởi video đó cho chồng, nhưng gởi nhầm.

Đầu tuần này, các viên chức ngành du lịch ở Quận Webster đã có một cuộc điều trần và bỏ phiếu về vấn đề này. Ba trên 5 người bỏ phiếu đồng ý sa thải bà Dorsey, 2 người còn lại để phiếu trắng. Chính quyền Louisiana cũng đưa ra luật về việc đăng tải các hình ảnh lên mạng xã hội, sau tai nạn của bà Dorsey. Luật sư của bà Dorsey cho biết, thân chủ của ông đang chuẩn bị thủ tục để kiện về việc bị sa thải.