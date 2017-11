Người đàn bà pha chế 200.000 lít xăng bẩn bị bắt

Chiều 2/11, Công an tỉnh Nghệ An khởi tố bị can với Vũ Thị Thanh (55 tuổi) và Trần Văn Tuấn (27 tuổi) cùng về tội sản xuất buôn bán hàng giả. Khám xét nhà các bị can, cảnh sát thu nhiều sổ sách liên quan tới hoạt động kinh doanh xăng.

Theo cáo buộc, Vũ Thị Thanh được chồng là Nguyễn Đức Ngũ (Giám đốc Công ty TNHH Thanh Ngũ đóng tại huyện Diễn Châu) ủy quyền điều hành công ty. Trong thời gian đó, Thanh đã trực tiếp pha chế khoảng 200.000 lít xăng A92 theo công thức: 50% xăng A92 + 50% chất dung môi + bột tạo màu.

Số xăng kém chất lượng này được tuồn ra thị trường. Bị can được xác định là khai báo thành khẩn nên được cho tại ngoại.

Trần Văn Tuấn trong vai trò là người điều hành doanh nghiệp tư nhân Kiên Lục đóng tại huyện Quỳnh Lưu cũng trực tiếp pha chế nhiều lít xăng A92 kém chất lượng trong thời gian qua.

Tuần trước hai bị can là Nguyễn Văn Tuấn (32 tuổi) và Nguyễn Văn Kỳ (52 tuổi) đã bị khởi tố tội sản xuất buôn bán hàng giả.

Xe bồn chở 40.000 lít dung môi bị bắt quả tang tại Công ty Thanh Ngũ. Ảnh: Nguyễn Hải.

Trưa 10/10 Cảnh sát kinh tế (PC46, Công an Nghệ An) phối hợp với Sở Khoa học Nghệ An phá chuyên án về kinh doanh xăng bẩn. Tại công ty TNHH Thanh Ngũ, nhà chức trách bắt quả tang một xe bồn đang đổ 40.000 lít dung môi vào nơi chứa xăng.

Ở doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu Kiên Lục tại huyện Quỳnh Lưu, nhà chức trách phát hiện hai bể chứa 10.000 lít xăng A92 kém chất lượng cùng một lọ bột tạo màu cho xăng.

Bộ Công an sau đó chỉ đạo Công an tỉnh Nghệ An khẩn trương mở rộng điều tra, xử lý các vi phạm để răn đe, phòng ngừa.

Đến nay có bốn bị can bị khởi tố, chuyên án đang được mở rộng.

Theo VnExpress

