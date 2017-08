Người đàn ông cuồng ghen đâm chết 2 người ở Sài Gòn

– Trong cơn cuồng ghen vợ cũ với tình địch, Huỳnh Đại Thắng dùng dao đâm chết 2 người.

Công an quận Gò Vấp đang củng cố hồ sơ, chuyển giao Huỳnh Đại Thắng (SN 1967, trú tại phường 12, quận Gò Vấp) cho cơ quan CSĐT Công an TP.Sài Gòn để xử lý về hành vi giết người.

Thắng là nghi can sát hại Nguyễn Tấn An (SN 1974, ngụ phường Thới An, quận 12) và Trần Quang Tâm (SN 1963, ngụ phường 1, quận Phú Nhuận).

Nghi can Huỳnh Đại Thắng

Theo công an, Thắng nghi ngờ vợ cũ là chị A. (SN 1973, ngụ quận Gò Vấp) có quan hệ tình cảm với người đàn ông khác làm nghề bán túi xách.

Tối hôm qua, sau khi nhậu xong, Thắng cầm theo con dao xếp dài 26 cm tìm đến chỗ vợ cũ bán hàng rong ở đường Lê Văn Thọ (phường 16, quận Gò Vấp) dằn mặt tình địch.

Hiện trường xảy ra án mạng

Tại đây, Thắng nảy sinh to tiếng với anh Nguyễn Tấn An. Bất ngờ Thắng rút dao đâm 2 nhát vào bụng khiến anh An bỏ chạy.

Thấy bạn bị đâm, anh Trần Quang Tâm xông tới dùng cây sắt đánh vào đầu Thắng. Tuy nhiên, Thắng đỡ được, dùng dao đâm nhiều nhát khiến anh Tâm tử vong tại chỗ.

Anh Nguyễn Tấn An dù được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng tử vong sau đó.

Ngay sau khi gây án, Thắng bị bắt giữ giao công an xử lý.

Anh Sinh