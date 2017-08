Người đàn ông đập phá hàng loạt ô tô ở Sài Gòn

– Các xe ô tô kinh doanh dịch vụ GrabCar tại TPSài Gòn vừa bị 1 người đàn ông cầm cây gỗ đập phá làm 7 xe bị hư hỏng.

XEM VIDEO:

Hiện vụ việc đang được Công an Q.10 phối hợp cùng Công an P.15 điều tra, làm rõ. Người đàn ông được cho là có hành vi hủy hoại tài sản cũng bị mời về trụ sở công an lấy lời khai.

Công an có mặt ghi nhận hiện trường vụ hàng loạt xe kinh doanh dịch vụ GrabCar bị đập phá

Theo thông tin ban đầu, 11h trưa 22/8 có nhiều ô tô đậu trước quán Lộc Phát (đường Thành Thái, P.15, Q.10). Được biết, chủ các xe này là 1 nhóm kinh doanh dịch vụ GrabCar hẹn nhau để liên hoan tại 1 nhà hàng, cách quán Lộc Phát khoảng 50m. Do không có chỗ đậu xe nên các tài xế đậu thành hàng dài trước quán Lộc Phát.

Lúc này có 1 người phụ nữ – theo các nhân chứng là người trong quán Lộc Phát đi ra, có cự cãi lớn tiếng với 1 tài xế GrabCar. Sau đó 1 thanh niên cầm đoạn cây gỗ và 1 tuốc-nơ-vít xuất hiện, lần lượt đập phá xe ô tô đậu trước quán. Theo đó có 9 ô tô bị đập phá, trong đó có 7 chiếc bị trầy xước, móp nắp ca pô.

Xe hơi bị đập phá

1 tài xế GrabCar phát hiện vụ việc, chạy ra can ngăn nhưng người thanh niên hung hãn đòi hành hung anh này. Sau khi cầm hung khí rượt đuổi các tài xế GrabCar, người thanh niên rời khỏi hiện trường.

Nhận tin báo, lực lượng công an địa phương đã có mặt để ghi nhận hiện trường, lấy lời khai của các nhân chứng, các tài xế có xe bị đập phá hư hại. Công an cũng đã tiến hành mời người thanh niên hung hãn nói trên về làm việc, phục vụ công tác điều tra.

Linh An – Văn Châu