Người dân Việt Nam có kỳ vọng gì nơi ông Donald Trump?

Bài PAULUS LÊ SƠN

Vào ngày Chủ Nhật, 12 tháng 11, 2017, Tổng Thống Mỹ Donald Trump thăm chính thức Việt Nam và sẽ có các cuộc gặp gỡ các lãnh đạo Hà Nội, sau khi dự hội nghị thượng đỉnh Diễn Đàn Kinh Tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC ở Đà Nẵng thứ Sáu ngày 10 và thứ Bảy ngày 11 tháng 11.



Chuyến công du này của Tổng Thống Donal Trump được mô tả nhằm mục đích nhấn mạnh tới "cam kết của ông đối với các mối quan hệ đối tác và liên minh lâu bền của Hoa Kỳ.



Phản ứng của người dân Việt Nam như thế nào đối với chuyến thăm của ông Trump tới Hà Nội, nhất là trong lĩnh vực nhân quyền?

Không hi vọng

"Từ ngày Tổng Thống Donal Trump lên cầm quyền đến nay tôi chưa thấy có vấn đề nào nổi bật, chính vì vậy sự có mặt của tổng thống tại Việt nam lần này tôi không hi vọng ông ấy sẽ để lại ấn tượng cho nhân dân Việt Nam nhất là vấn đề DÂN CHỦ VÀ NHÂN QUYỀN," ông Tuất, một cư dân tại Sài Gòn nói như vậy.

Ông Phạm Chí Dũng, chủ tịch hội Nhà Báo Độc Lập, cho rằng ông Trump lơ là vấn đề nhân quyền tại Việt Nam. Ông Dũng nhận định, "Tôi nghĩ là sau chuyến đi của ông Nguyễn Xuân Phúc, Thủ Tướng Việt Nam gặp Tổng Thống Trump của Mỹ vừa qua mà không đặt ra vấn đề nhân quyền thì có lẽ chóp bu Việt Nam đã bắt được tín hiệu rất rõ từ Tổng Thống Trump. Tức là các nhân Tổng Thống Trump có ảnh hưởng một phần chính sách của người Mỹ là không mấy quan tâm đến vấn đề nhân quyền."





Ông Donald Trump đang bắt tay ông Tập Cận Bình trong cuộc họp báo chung tại Bắc Kinh ngày thứ Năm. (Getty Images)



"Do đó chính quyền Việt Nam trong thời gian này hoặc trong thời gian tới vẫn có thể tiếp tục sách nhiễu, gia tăng trấn áp, đàn áp đối với giới hoạt động dân chủ nhân quyền tại Việt Nam. Cái đó là một thực tế và chúng ta không thể phủ nhận được," ông Dũng nói thêm.

Mong đợi

Bà Nguyễn Thị Hường, 72 tuổi, từ Hà Nội đưa ra hai điều mong đợi. Bà nói, "Một là mọi người dân Việt Nam đều mong muốn thoát ách phương bắc Trung Cộng, vậy nên mong ông Donal Trump sẽ can thiệp giải quyết vấn đề biển Đông theo luật Quốc Tế, chứ không phải để Trung Quốc giải quyết với Việt Nam. Hai là can thiệp cho Việt Nam có được tự do, dân chủ và nhân quyền, thả hết tù nhân lương tâm, cụ thể là thả ngay Mẹ Nấm mà con gái Mẹ Nấm đã có thư tới phu nhân ông Trump."



Với bà Bùi Thị Minh Hằng, một dân oan trở thành người đấu tranh ôn hòa đã bị cầm tù nhiều lần, nói, "Tôi mong muốn Tổng Thống Trump có thể ràng buộc vấn đề Nhân Quyền nhằm thúc đẩy tình trạng bóp nghẹt nhân quyền của Việt Nam hiện nay đối với người dân, thậm chí nhiều vấn đề quốc tế khác. Mong rằng ông Trump sẽ cứng rắn và cương quyết hơn những đời tổng thống trước của Hoa Kỳ trong việc buộc nhà cầm quyền cộng sản phải tuân thủ những công ước và Nguyên tắc Quốc tế về quyền con người."



Nhìn chung, các ý kiến từ một số người hoạt động và người dân đều cảm nhận được sự hững hờ từ phía chính quyền của ông Donal Trump. Mặc dù vậy, người dân Việt Nam vẫn mong đợi có một điều gì đó bất ngờ trong cuộc viếng thăm của ông Trump lần này.



Vấn đề nhân quyền luôn là một trong những yêu sách và ràng buộc của Hoa Kỳ trong các cuộc đàm phán với nhà cầm quyền Hà Nội.



Báo cáo nhân quyền hàng năm của Hoa Kỳ thường lên án và chỉ trích về tình trạng tồi tệ của Hà Nội đối xử một cách hà khắc với các nhà hoạt động tại Việt Nam.



Trong khi đó, Hà Nội thường có các báo cáo "rất tốt" về thực thi các cam kết và điều ước quốc tế về quyền con người.



Trong một bài phát biểu của Tổng Thống Donal Trump tại Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc ở New York hôm 19/9/2017. Ông nói về chủ nghĩa Cộng Sản: "Từ Liên Xô đến Cuba đến Venezuela bất cứ nơi nào mà chủ nghĩa cộng sản được áp dụng thì nó chỉ mang đến đau thương tàn phá và thất bại. Những người thuyết giảng nguyên lý của những học thuyết không đáng tin cậy này đều chỉ đóng góp thêm những đau khổ của người dân. Những người đang phải sống dưới những hệ thống tàn ác này. Nước Mỹ đứng bên những người đang phải sống dưới chế độ độc ác.



"Sự tôn trọng chủ quyền của chúng tôi cũng đồng thời là lời kêu gọi cho hành động tất cả mọi người đều xứng đáng có được một chính phủ quan tâm đến sự an toàn, quyền lợi, hạnh phúc và cả sự thịnh vượng của họ."



Liệu ông Trump có hành động được như những gì ông đã phát biểu trước Liên Hiệp Quốc về chủ nghĩa cộng sản trên toàn thế giới, trong đó có Việt Nam đang phải sống dưới những hệ thông tàn ác. Nước Mỹ dưới thời Tổng Thống Donal Trump có đứng bên những người đang phải sống dưới chế độ độc ác như người dân Việt Nam đang phải sống?



