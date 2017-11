Người đào tẩu khỏi Bắc Hàn thích phim Mỹ, nhạc pop Hàn

Một đoạn ly kỳ trong phim Transporter mà anh lính Bắc Hàn đào tẩu đã say mê xem trong lúc nằm trong bệnh viện.SEOUL - Một người lính Bắc Hàn đã đào tẩu băng qua vùng phi quân sự, nay say mê xem những phim hình sự và phim khoa học hồi hộp của Mỹ, từ khi anh tỉnh dậy trong một bệnh viện ở Nam Hàn.Người lính 24 tuổi, có họ là Oh, đã coi phim bắn súng “Transporter” (Kẻ Chuyển Hàng) với những pha lái xe hồi hộp chóng mặt, và phim truyện hình sự “CSI” (Điều Tra Hiện Trường Tội Phạm). Anh cũng say sưa xem nhạc Kpop Nam Hàn, xem hoài vẫn như chưa đã trong lúc nằm trong bệnh viện.Bác sĩ Lee Cook-Jong nói với các phóng viên ngày thứ Tư, 22 tháng 11, “Chúng tôi bắt đầu mở máy truyền hình và nhạc cho anh ấy từ hôm qua” để giúp anh hồi phục.Ông Lee cho biết máy truyền hình vẫn được tập trung vào một đài truyền hình chiếu 24 giờ, vì tin tức địa phương có thể làm phiền bệnh nhân. Ông nói thêm, “Anh ấy thích coi các phim và loạt phim truyền hình Mỹ như CSI.”Oh đã vượt qua biên giới tại làng đình chiến Panmunjom (Bàn Môn Điếm) vào ngày 13 tháng 11.Một đoạn phim được công bố vào ngày thứ Tư cho thấy các đồng chí cũ của anh xả súng bắn vào anh, khi anh chạy bộ trên đường ranh giới được sơn phân cách hai nước Bắc Hàn và Nam Hàn.Anh bị bắn ít nhất bốn phát trong nỗ lực đào thoát táo bạo, và được binh sĩ Nam Hàn tìm thấy nằm gục trong một đống lá ở phía nam của biên giới.Sau khi được kéo tới nơi an toàn, anh được đưa vào bệnh viện, nơi anh trải qua hai đợt giải phẫu khẩn cấp.Bác sĩ Lee nói rằng cho đến nay ông tránh đặt những câu hỏi có tính cách riêng tư cho bệnh nhân này. Nhưng những cái nhìn thoáng qua về cuộc sống ở Bắc Hàn, một nước kín như bưng, đã xuất hiện khi họ cùng xem phim “The Transporter,” một bộ phim năm 2002 về một người lái xe giao hàng.Ông Lee nói, “Khi anh ấy nhìn thấy Jason Statham lái xe thật nhanh, anh nói với tôi rằng anh từng lái xe.” Điều này gợi ý cho thấy việc lái xe là có liên quan đến vai trò của anh trong quân đội Bắc Hàn.Phim ảnh và nhạc pop là đề tài chính trong những cuộc trò chuyện của họ, theo ông Lee cho biết. Ông nhấn mạnh rằng bệnh nhân của ông “thực sự thích các ban nhạc nữ.”Anh nghe ca khúc Gee của nhóm nhạc nữ Nam Hàn Girls' Generation.Theo ông Lee cho biết, mặc dù Oh chia sẻ một số quan tâm với những người lính ở đất nước Nam Hàn tư bản giàu có, nhưng cũng có những điểm khác biệt chính yếu.Ông Lee nói, “Da của anh khác hẳn với những thanh niên Nam Hàn cùng độ tuổi. Khi tôi bắt tay anh, da cứng như một tấm ván giặt đồ.”Hiện giờ Oh chỉ uống nước, nhưng đang hồi phục tốt, theo bác sĩ cho biết. Ông nói thêm rằng ông hy vọng bệnh nhân sẽ rời khỏi khi chăm sóc đặc biệt vào cuối tuần này.