Người đẹp bí ẩn ngồi bên cạnh Ryan Gosling là ai?

Ryan Gosling (bên phải) trong đêm phát giải Oscar.

Người hâm mộ ngôi sao nào thì chỉ chú ý tới ngôi sao đó. Và fan của diễn viên đẹp trai Ryan Gosling (phim "La La Land") cũng vậy. Ngay lập tức họ chú ý tới người đẹp tóc vàng đang ngồi bên cạnh Ryan Gosling trong đêm trao giải Oscar.



Cô gái nào mà may mắn quá vậy? Lập tức những câu hỏi được liên tục đưa ra trên Twitter, khi họ nhận ra rằng cô gái xinh đẹp đó “không phải” là người tình lâu năm Eva Mendes của anh!



Fan hâm mộ thực sự té ngửa khi biết Ryan Gosling, 36 tuổi, dắt theo cô em gái ruột Mandi Gosling chứ không phải nàng Eva Mendes lớn hơn anh đến 6 tuổi! Có vẻ như những ai ủng hộ cặp Ryan-Eva đều thất vọng trước cảnh tượng này, họ ngơ ngẩn không hiểu vì sao Ryan-Eva không xuất hiện trong buổi lễ, mà "La La Land" được trao tới sáu giải thưởng! Và họ muốn biết chuyện gì xảy ra.



Ryan Gosling và Eva Mendes bắt đầu cặp nhau từ năm 2011, không cưới hỏi nhưng sống chung với nhau như vợ chồng. Sau đó Mendes sinh cho Gosling hai đứa con gái xinh đẹp, là Esmeralda 2 tuổi và Amada 9 tháng tuổi.



Trong bài diễn văn nhận giải Quả Cầu Vàng cho phim "La La Land" vào tháng Giêng, anh nhắc tới Mendes và gọi người tình là "my lady" và "my sweetheart." Nhưng không hiểu sao lần này Mendes lại không có mặt.