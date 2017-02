Người già bán dâm vì nghèo túng ở Nam Hàn

Một cảnh người già rao giá bán dâm trong phim tài liệu của CNA.



SEOUL - Vào cuối tháng Giêng vừa qua, trang tin Channel News Asia (CNA) đã có một bài phóng sự về tình trạng những cụ già ở Nam Hàn phải hành nghề mãi dâm, vì quá nghèo túng, không có người chăm sóc.

Bài phóng sự của CNA được viết lại như sau:

Lúc đó là 10 giờ 30 sáng. Bà Park (không phải tên thật của bà) đã đứng ngóng trên đường phố tại quận Jongo ở trung tâm thủ đô Seoul, chờ làm một vụ bán dâm nhanh chóng.



Bà lão 78 tuổi nhắm vào mục tiêu là những ông tóc bạc để làm một nghề lâu đời nhất trên thế giới.

Ở trung tâm của Seoul, bên cạnh khu kinh doanh nhộn nhịp, là một con đường nơi mà các phụ nữ đáng tuổi bà ngoại lại đứng bán dâm. Những người này được gọi là “phụ nữ Bacchus,” được đặt tên theo một thức uống tăng lực được nhiều người ưa chuộng. Họ là đề tài của một cuộc điều tra bởi phim tài liệu Get Real, của đài truyền hình Channel News Asia, về những người nghèo lớn tuổi. Phim này ra mắt vào ngày thứ Ba, 31 tháng Giêng, ở Nam Hàn.



Ở độ tuổi của bà, bà Park nên ở nhà, có con cháu vây quanh. Thay vì vậy, bà đứng ngoài đường trong ít nhất 6 giờ một ngày, chờ đợi các khách hàng.



Bà nói bằng tiếng Hàn, “Để sống còn, tôi cứ nhắm mắt lại và để cho nó qua đi. Trong một ngày, nếu gặp may, chúng tôi gặp từ ba tới bốn ông, và kiếm được khoảng 100,000 won ($85 Mỹ kim).”

Bà làm việc này để có thể kiếm đủ tiền mua thuốc. Bà bị bệnh sưng khớp rất nặng, đến nỗi hầu như bà không bước đi được.



Khi CNA tiếp xúc với bà trên đường phố, bà nói, “Bạn đến chơi à? Gặp một ai đó? Tiền mướn phòng là $10. Tiền trả cho người phụ nữ là $30.”



Bà Park nói rằng bà lấy chồng năm 19 tuổi. Năm bà 26 tuổi, ông chồng đánh bài làm mất ngôi nhà của gia đình, và bỏ lại bà một mình nuôi bốn đứa con.



Bà làm người phụ bếp, và không có đủ tiền cho chúng đi học. Ngày nay các con của bà không kiếm đủ tiền để hỗ trợ cho bà. Bà nói rằng họ không quan tâm đến bà. Hiện thời bà đang sống với mấy người bà con, trong một căn nhà nhỏ. Hầu như họ không có đủ tiền để sống.



Bà Park nói rằng hai đầu gối của bà yếu đi khi bà ở tuổi 70, và bà không thể tìm được việc làm. Rất cần thực phẩm và thuốc men, bà đã trở thành một phụ nữ Bacchus.



Bà nói, “Ngay cả khi tôi sắp chết, tôi cũng cần thuốc. Ngày mốt tôi sẽ đi đến bệnh viện và được tiêm vào xương. Đau nhức lắm.”



Mại dâm là bất hợp pháp tại Nam Hàn. Bà Park nói rằng bà từng bị cảnh sát bắt và phạt tiền nhiều lần. Tuy nhiên, bà quá tuyệt vọng và không còn cách nào khác.



Bà nói, “Điều đó đáng xấu hổ. Tôi xấu hổ vì tôi đã già.”

Ngoài một bà khác đã 82 tuổi, là kẻ bán dâm lâu năm nhất trên đường phố, “Tôi là người già nhất đứng hàng kế tiếp,” bà Park nói với CNS. “Và tiếp sau tôi là một bà hơn 60 tuổi. Không có ai dưới 50 tuổi. Tất cả đều đã có cháu.”



Nam Hàn là một trong những nước có dân số già đi nhanh nhất thế giới, và gần một nửa trong số những người lớn tuổi sống trong cảnh bần cùng.



Các hệ thống lương hưu và an sinh cho người cao niên đều đứng hạng sau những nước phát triển cao khác. Trong số những người Nam Hàn tuổi từ 65 tuổi trở lên, có gần một nửa sống dựa vào lợi tức chưa tới một phân nửa mức lợi tức trung bình quốc gia.



Bà giáo sư Lee Ho-Sun tại Đại Học Korea Soongsil Cyber ở Seoul chuyên nghiên cứu về những phụ nữ khi tuổi đã cao.



Bà Lee nói rằng từ năm 2013 tới năm 2014, số lượng “phụ nữ Bacchus” đạt mức cao nhất là khoảng từ 300 tới 400 người, tính nội trong khu Jongno mà thôi.



Bà nói, “Tôi không thể nói họ (các phụ nữ Bacchus) bắt đầu khi nào. Nhưng hầu hết trong số họ đã bị bỏ quên trong cuộc khủng hoảng tiền tệ hồi năm 1997. Một số gia đình không thể hỗ trợ cho cha mẹ như trước đây. Vì vậy, những người cao niên đã trở thành vô gia cư. Vì họ không có nhiều năng khiếu, tất cả những gì họ có thể làm là trở thành gái điếm.”



Bà Lee cho biết tiền hưu trí căn bản ở Nam Hàn, khoảng $170 một tháng, là không đủ.

Một số người già không muốn là gánh nặng cho con cái với những khó khăn về tài chánh của họ. Những người khác đã bị bỏ lại phía sau ở vùng nông thôn, trong khi con cái của họ dời đến các thành phố để tìm việc làm và giáo dục.



Tiến sĩ Lee nói, “Thời buổi đang thay đổi. Trước đây mức thu nhập của một người cũng đủ để sống qua ngày. Bây giờ ngay cả hai đầu lương vẫn không đủ sống. Con cái không ở vị trí để chăm sóc cha mẹ. Vấn đề người cao niên ở Nam Hàn là rất đáng xấu hổ.



“Trừ khi các vấn đề của người lớn trẻ tuổi được giải quyết, chúng tôi không thể giải quyết những vấn đề của người cao niên.”