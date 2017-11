Người giàu nhất thế giới lại bán hơn $1 tỷ Mỹ kim cổ phiếu

WASHINGTON – Tỷ phú Jeff Bezos đã bán 1 triệu cổ phiếu Amazon.com Inc. trong tuần trước với giá $1.1 tỷ Mỹ kim, theo một báo cáo tài chính. Số cổ phiếu này tương đương 1.3% lượng cổ phiếu Amazon mà vị tỷ phú giàu nhất thế giới này đang nắm giữ. Với việc bán 1 triệu cổ phiếu, Jeff Bezos vẫn còn nắm giữ 16.4% cổ phần của hãng bán lẻ online này.Trước đó, ông từng tuyên bố hồi tháng 4 rằng, mỗi năm sẽ bán $1 tỷ Mỹ kim cổ phần của mình tại Amazon để tài trợ cho Blue Origin LLC, công ty hỏa tiễn theo đuổi ước mơ đưa mọi người vào không gian. Hồi tháng 5, Jeff Beros cũng đã bán 1 triệu cổ phiếu. Cách đây chưa lâu, ông đã lần thứ 2 vượt qua Bill Gates để giữ vị trí ngườI giàu nhất thế giới. Bezos là người thứ 6 giành danh hiệu người giàu nhất thế giới trong vòng 30 năm qua.Giới truyền thông cho rằng, sự lên ngôi này của Bezos là bằng chứng rõ ràng nhất cho sức phát triển của Amazon. Thành lập năm 1994, Amazon đã định hình lại ngành bán lẻ Hoa Kỳ và thế giới từ ý tưởng về một tiệm sách online. Khi mà các cửa hàng bán lẻ đang chật vật để sinh tồn, Amazon phát triển mạnh mẽ ra nhiều ngành dịch vụ và cung cấp cho người dùng một mạng lưới hàng hóa đa dạng.Trước đó, các nhà đầu tư đã kỳ vọng doanh thu giữa năm của Amazon sẽ tăng trưởng 22% so với cùng thời kỳ năm 2016, cho thấy sự tin tưởng vào triển vọng phát triển của hãng thương mại điện tử này. Vị trí người giàu nhất thế giới thuộc về Bill Gates trong suốt 4 năm, từ 2013. Có một vài lần, nhà sáng lập của Microsoft bị soán ngôi trong vài giờ, sau đó nhanh chóng trở lại.WASHINGTON DC - Lô hàng chiến đấu cơ F-35 bàn giao cho quân đội Mỹ trong thời giai từ 21 tháng 9 đến 20 tháng 10 bị từ chối vì lỗi ở lớp vỏ tàng hình. "Toàn bộ số chiến đấu cơ tàng hình F-35 được giao từ ngày 21 tháng 9 đến 20 tháng 10 đều bị đình chỉ bởi Văn phòng quản lý chương trình F-35,” đại diện hãng Lockheed Martin hồi đầu tháng cho biết. Lý do bắt nguồn từ hiện tượng ăn mòn xung quanh các ốc vít nối lớp vỏ tàng hình với khung máy bay, được cho là "vượt quá tiêu chuẩn kỹ thuật cho phép.”Tập đoàn Lockheed Martin đang xác định có bao nhiêu chiếc trong tổng số 250 chiếc F-35 được sản xuất cho quân đội gặp vấn đề này. Ngũ Giác Đài khẳng định vấn đề "cần được giải quyết để ngăn ngừa nguy cơ ăn mòn trong tương lai,” nhưng khẳng định điều này không gây nguy hiểm hay ảnh hưởng tới hoạt động của phi đội F-35. Lockheed Martin đã giao 46 chiếc F-35 cho quân đội Hoa Kỳ trong năm 2016 và dự kiến chạm mốc 66 chiếc trong năm nay. Bộ Quốc Phòng khẳng định, việc từ chối số máy bay nêu trên sẽ không ảnh hưởng tới số máy bay được quân đội nước này nhận trong năm 2017.Quân đội dự kiến mua 440 chiếc F-35 trong năm 2018, với tổng trị giá từ $35 đến $40 tỷ Mỹ kim. Tuy nhiên, con số này sẽ tiếp tục tăng cao do dự án F-35 vẫn trong quá trình phát triển. Chi phí nâng cấp để duy trì ưu thế cho F-35 cũng quá cao, khiến Hoa Kỳ đối mặt với nguy cơ có quá nhiều máy bay bị giới hạn khả năng chiến đấu. Sau 25 năm nghiên cứu phát triển, dòng F-35 vẫn chưa hoàn thiện và trở thành dự án vũ khí đắt đỏ nhất lịch sử Hoa Kỳ. Quá trình sản xuất hàng loạt loại chiến đấu cơ này dự kiến được khởi động vào năm sau.