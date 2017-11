Người giúp việc hành hạ bé gái một tháng tuổi có thể bị phạt 3 năm tù

– Theo luật sư Giang Hồng Thanh, hành vi bạo hành bé gái hơn một tháng tuổi nếu chứng minh được có thể bị phạt theo luật hình sự, với mức án tối đa 3 năm tù.

Trưa 23/11, trao đổi nhanh với VietNamNet, luật sư Giang Hồng Thanh – Văn phòng luật sư Giang Thanh (Hà Nội) cho biết, đối với vụ việc trên, cần căn cứ vào các kết luận điều tra để xem xét hành vi vi phạm.

Hình ảnh chị N.P đưa lên mạng tố cáo người giúp việc hành hạ dã man con gái mình. Ảnh cắt từ clip.

Theo luật sư Giang Hồng Thanh, những gì hiển thị trong video cho thấy, người giúp việc có hành vi khá dã man. Hành vi bạo hành bé gái hơn một tháng tuổi nếu chứng minh được, người giúp việc có thể bị truy tố hình sự với mức phạt từ một đến 3 năm tù.

Theo Điều 110 – Tội hành hạ người khác:

1. Người nào đối xử tàn ác với người lệ thuộc mình thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ một năm đến ba năm:

a) Đối với người già, trẻ em, phụ nữ có thai hoặc người tàn tật;

b) Đối với nhiều người

Sáng 23/11, Trưởng công an phường Quang Trung, TP. Phủ Lý cho biết đã tiếp nhận đơn trình báo của gia đình cháu bé hôm 22/11.

Sau khi tiếp nhận, phía công an phường đã phối hợp với công an thành phố xem xét vụ việc. Hiện, vụ việc trên đang được công an thành phố Phủ Lý xác minh, điều tra.

Trước đó, tối 22/11, tài khoản Facebook N.P đăng đoạn video gần 2 phút lên trang cá nhân, tố người giúp việc đang dùng tay bóp miệng, đập vào đầu, tung con mình lên cao khiến độc giả mạng phẫn nộ.

Em bé bị người giúp việc hành hạ mới được 1 tháng 17 ngày tuổi. Chị N.P. – mẹ bé gái bị bạo hành – chia sẻ con chị bị hành hạ trong các ngày 20-22/11 tại nhà riêng ở phường Quang Trung, TP Phủ Lý, Hà Nam. Quá bức xúc nên sau đó, chị và chồng đã làm đơn trình báo chính quyền địa phương. Hai vợ chồng đã đưa con đi kiểm tra sức khỏe tại bệnh viện.

H. Thúy