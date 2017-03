Người lao động da trắng càng ngày càng chết vì tuyệt vọng

Một người ủng hộ ông Donald Trump đang chụp hình lưu niệm trong lúc xếp hàng chờ nghe tổng thống nói chuyện tại Louisville, Kentucky ngày 20 tháng Ba, 2017. (Getty Images)Kết quả của một cuộc nghiên cứu mới đây cho thấy những người da trắng ở độ tuổi trung niên và có trình độ học vấn thấp đã có khuynh hướng chết một cách không cân xứng so với những người thuộc chủng tộc khác, trong những vụ mà chuyên gia gọi là “những cái chết vì tuyệt vọng.” Họ chết vì tự tử, dùng thuốc quá liều lượng, hoặc qua những chứng bệnh liên quan đến bia rượu.Bài nghiên cứu mới của bà Anne Case và ông Angus Deaton, hai kinh tế gia thuộc trường đại học Princeton University, kết luận rằng xu hướng này xảy ra bởi mất việc làm ổn định cho những người có bằng cấp trung học hoặc bậc thấp hơn.Hai nhà kinh tế cũng lập luận rằng những cơ hội có việc làm sụt giảm đã gây ra những vấn đề lớn hơn cho nhóm da trắng này. So với những người có trình độ đại học, họ có xác suất cao hơn gặp phải những vấn đề, chẳng hạn như thất nghiệp, không kết hôn, hoặc sức khỏe yếu kém.Trong một cuộc phỏng vấn, kinh tế gia Deaton nói, “Đây là câu chuyện về sự sụp đổ của tầng lớp lao động da trắng. Thị trường lao động đã quay lưng lại với họ rất nhiều.”Những động lực đó đã góp phần đưa ông Donald Trump lên chức tổng thống. Ông đã giành được sự ủng hộ rộng rãi nơi những người da trắng chỉ có văn bằng trung học. Tuy nhiên, Deaton nói rằng các chính sách của ông Trump có lẽ không đảo ngược được những xu hướng này, đặc biệt là luật chăm sóc y tế hiện nay được đưa trước Hạ Viện, được ông Trump ủng hộ. Dự luật này sẽ dẫn đến những mức chi phí bảo hiểm cao hơn cho những người Mỹ lớn tuổi, theo Văn Phòng Ngân Sách Quốc Hội tìm thấy.Deaton nói, “Những chính sách mà quý vị nhìn thấy có vẻ được thiết kế một cách gần như hoàn hảo, để làm tổn thương cho những người đã bỏ phiếu cho ông ấy.”Bài nghiên cứu của Case and Deaton, do Viện Brookings đưa ra, nối tiếp cuộc nghiên cứu mà họ công bố trong năm 2015, lần đầu tiên ghi nhận một sự gia tăng nhanh trong tỷ lệ tử vong nơi những người da trắng trung niên.Từ năm 1999, những người da trắng từ 45 đến 54 tuổi, nam cũng như nữ, đã phải chịu đựng một mức tăng mạnh của “những cái chết vì tuyệt vọng,” theo Case và Deaton phát hiện trong cuộc nghiên cứu trước đó của họ. Trong số đó, có những vụ tự tử, dùng thuốc quá liều, và những vụ tử vong có liên quan tới rượu, chẳng hạn như chứng suy gan.Trong bài nghiên cứu được công bố hôm Thứ Năm, Case và Deaton đã nêu ra một mối quan hệ rõ ràng hơn, giữa những mức tỷ lệ tử vong gia tăng và những sự thay đổi trong thị trường lao động từ thập niên 1970. Họ nhận thấy rằng những người đàn ông không có trình độ đại học đều có mức xác suất thấp hơn, trong việc nhận được thu nhập gia tăng theo thời gian. Đây là một xu hướng “nhất quán với những người thuộc nam giới tiến tới những công việc tay nghề thấp.”Những cuộc nghiên cứu khác đã tìm thấy rằng những người Mỹ nào chỉ có văn bằng trung học đều có mức xác suất thấp hơn, trong việc kết hôn hoặc mua nhà, có mức xác suất cao hơn trong việc bị ly dị nếu họ kết hôn.Ông Deaton đã được giải Nobel về kinh tế học trong năm 2015. Ông nói trong bài nghiên cứu, “Đó không chỉ là sự nghiệp của họ thất bại, mà còn là những triển vọng kết hôn của họ, khả năng nuôi nấng con cái của họ. Đó là điều có thể làm cho người ta tuyệt vọng.”Những vấn đề được xác định bởi Case và Deaton có lẽ góp phần làm đảo ngược một chút trong một xu hướng kéo dài hàng chục năm của những dữ liệu về tuổi thọ được cải thiện. Hoàn toàn không rõ tại sao những xu hướng này đã ảnh hưởng đến những người da trắng nhiều hơn, so với những người Mỹ gốc Phi Châu hoặc gốc Hispanic có tỷ lệ tử vong được cải thiện.Case và Deaton lưu ý rằng nhiều người Hispanic “khá hơn thấy rõ” so với cha mẹ hoặc ông bà sinh ra ở ngoại quốc, khiến cho họ có thể có một cảm giác lạc quan hơn. Theo hai kinh tế gia này cho biết thêm, những người Mỹ gốc Phi Châu có thể đã trở nên linh động hơn trước những thách đố về kinh tế, vì từ lâu họ đã gặp thất thế trong thị trường lao động.Những nhà nghiên cứu khác nói rằng những người da trắng có thể dễ dàng hơn trong việc nhận được những thứ thuốc giảm đau, đằng sau một trận đại dịch dùng thuốc quá liều lượng.