Người mẹ không rõ vì sao thai nhi rơi ra ngoài?

Chiều 26/8, Công an phường An Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương cho biết, đã chuyển hồ sơ vụ phát hiện thi thể thai nhi trong sọt rác ở bệnh viện Đa khoa Hoàn Hảo (phường An Bình) cho Công an thị xã Dĩ An tiếp tục điều tra xử lý.

Bước đầu, lực lượng chức năng đã xác định K.T.N.H. (24 tuổi, ngụ tỉnh Bạc Liêu) có liên quan tới thai nhi 24 tuần tuổi.

Trước đó, sáng 25/8, K.T.N.H. đến bệnh viện Đa khoa Hoàn Hảo để khám thai. Kết quả siêu âm của các bác sĩ bệnh viện cho thấy, thai nhi của chị H. có tim thai khoẻ, không có bất thường về bệnh lý. Sau khi khám xong, H. nhanh chóng rời đi.

Khoảng hơn 9h, nhân viên y tế của bệnh viện vào nhà vệ sinh dọn dẹp. Tại đây, người này phát hiện thi thể thai nhi còn quấn dây rốn nằm trong thùng rác. Quá hoảng hốt, nhân viên trên liền tri hô những người xung quanh và báo tới lãnh đạo bệnh viện.

Nhận tin báo, Công an phường An Bình cùng nhiều lực lượng chức năng có mặt phong toả hiện trường để điều tra.

Trong khi công an đang lấy lời khai các nhân chứng, một điều dưỡng thông báo phát hiện H. đột ngột bất tỉnh trong bệnh viện. H. có nhiều biểu hiện nghi vấn như mặt tím tái, trên quần áo có nhiều vết máu và đang được cấp cứu hồi sức.



Công an đang điều tra xử lý vụ việc.



Sau đó, công an xác định, H. có thể liên quan đến việc thai nhi bị vứt trong sọt rác. Vì vậy, lực lượng chức năng chờ H. phục hồi sức khoẻ để lấy lời khai.

Qua lời khai ban đầu, H. mới từ quê lên Bình Dương được hơn 6 tháng và đang sống với chú tại phường An Bình.

Vào ngày 25/8, H. cùng chú đến bệnh viện để khám thai. Khám xong, H. vào nhà vệ sinh thì thai nhi rơi ra ngoài. Do quá hoảng sợ, H. bỏ vào sọt rác mà không thông báo vụ việc cho các y, bác sĩ.

Khi thấy mọi người hốt hoảng phát hiện thai nhi trong sọt rác, H. đã muốn nói nhưng sức khỏe yếu nên chưa thể cung cấp thông tin.

Hiện, vụ việc đang được điều tra cơ quan công an điều tra xử lý.

Phùng Sơn