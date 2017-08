Người mẹ tuyệt vọng làm đơn đòi quyền nuôi 2 con song sinh ở Hà Nội

Theo chị H, chỉ vì một lần chị từ chối cho con đi chơi cùng chồng cũ vì con chị đang ốm mà toà án ra phán quyết tước quyền nuôi con của chị. Ảnh minh hoạ

Người mẹ đang rơi vào tình cảnh tuyệt vọng và phải làm đơn cầu cứu để giành lấy quyền nuôi con là chị Đ.T.M.H, trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội. Theo chị H, ngày 14/4/2017, TAND Quận Thanh Xuân đã đưa ra xét xử vụ án tranh chấp thay đổi người trực tiếp nuôi con giữa nguyên đơn là anh T.T.H và chị H.

Theo phán quyết của toà, tách 2 cháu song sinh là cháu T.N.P và cháu T.M.H, giao cháu P. cho bố cháu nuôi. Trong khi đó chị H. đang có điều kiện nuôi các con rất tốt, không rơi vào tình trạng không còn đủ điều kiện trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con.

“Quá bất bình với phán quyết của tòa án sơ thẩm, tôi đã làm đơn kháng cáo toàn bộ bản án. Vụ án đang được bà Nguyễn Thị Thanh Hà – Thẩm phán TAND TP Hà Nội xét xử phúc thẩm. Bản án sơ thẩm không có căn cứ pháp lý cần được thay đổi.

Tôi vô cùng bất bình và đau đớn vì phán quyết của TAND quận Thanh Xuân. Một bản án không có căn cứ pháp lý (vi phạm quy định tại Khoản 2 Điều 84 Luật Hôn nhân gia đình), không có tình người và đang làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới quyền lợi của con tôi.

Theo ý kiến của Luật sư tại phiên tòa sơ thẩm, Khoản 2 Điều 84 Luật Hôn nhân gia đình số 52/2014/QH13 quy định về việc thay đổi người trực tiếp nuôi con được giải quyết khi có một trong hai căn cứ sau đây:

a) Cha, mẹ có thỏa thuận về việc thay đổi người trực tiếp nuôi con phù hợp với lợi ích của con;

b) Người trực tiếp nuôi con không còn đủ điều kiện trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con.”

Tôi và anh H. không có thỏa thuận về việc thay đổi người trực tiếp nuôi con. Tôi là người trực tiếp nuôi con đang có điều kiện nuôi con tốt, các con phát triển tốt về thể chất và tinh thần.

Tôi không rơi vào tình trạng “không còn đủ điều kiện trực tiếp trong nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con”. Tôi luôn đảm bảo quyền của anh H. được thăm nom, chăm sóc các con (có chứng cứ chứng minh là các tin nhắn trao đổi mỗi lần anh H. đón con). Vậy nên, không có căn cứ pháp lý nào để tòa án giải quyết thay đổi quyền nuôi con.

Bản án căn cứ vào 1 lý do duy nhất là 1 lần duy nhất tôi không đồng ý cho anh H. đón con đi du lịch xa trong khi cháu đang bị sốt cao. Từ đó, tòa án kết luận tôi cản trở quyền thăm nom con của anh H.

Trong khi Luật Hôn nhân gia đình quy định nghĩa vụ của anh H. – người không trực tiếp nuôi con – không được lợi dụng việc thăm nom để làm ảnh hưởng tới việc trông nom, chăm sóc con. Việc anh H. cố tình đón 1 cháu đi trong khi cháu bị sốt cao làm ảnh hưởng tới sức khỏe của con nên bất kỳ người mẹ nào cũng sẽ hành động như tôi.

Ngoài lý do duy nhất nêu trên (là lý do không nằm trong các căn cứ để thay đổi quyền nuôi con), tòa án không viện dẫn được bất kỳ lý do nào khác làm căn cứ thay đổi quyền nuôi con theo quy định tại Khoản 2 – Điều 84 Luật Hôn nhân gia đình.

Tới đây, trong phiên tòa phúc thẩm, tôi mong chờ sự công tâm của bà Nguyễn Thị Thanh Hà – Thẩm phán TAND TP Hà Nội – là người trực tiếp xét xử vụ án sẽ ra phán quyết có căn cứ pháp lý và có tình.

Tôi là người trực tiếp nuôi dưỡng và có điều kiện tốt để nuôi con:

Sau khi li hôn, tôi đã mang tới cho các con tôi một môi trường sống rất tốt cho sự phát triển lành mạnh về thể chất và tinh thần của các cháu.

Thu nhập hàng tháng của tôi khoảng 60 triệu đồng. Mẹ con tôi sinh sống tại căn hộ rộng 107m2 tại Khu chung cư cao cấp Hapulico là căn hộ do tôi tích góp mua được và đứng tên quyền sở hữu của riêng tôi.

Các cháu được chăm sóc bởi mẹ đẻ, ông bà ngoại và người giúp việc, được học cùng nhau tại ngôi trường quốc tế trong khuôn viên của khu chung cư cao cấp mà các cháu đang ở, chỉ mất 3 phút đi bộ đi học.

Bản thân tôi chịu sự tổn thương về hôn nhân nên cũng không có ý định lập gia đình và có thêm con vì tôi muốn toàn tâm toàn ý bù đắp thiệt thòi cho con và lo cho các con trưởng thành”.

Ngoài ra, chị H. cho rằng, cháu P. và cháu H. là hai bé song sinh, tuổi các cháu còn non nớt, cần được sự trực tiếp chăm sóc từ người mẹ. Điều kiện của chị đang chăm sóc, nuôi dưỡng các cháu rất tốt, các cháu phát triển tốt về thể chất và tinh thần.

Chị H. luôn giữ cho các con có mối quan hệ tốt với bố và gia đình nhà nội để các con nhận được đầy đủ tình thương yêu của người thân. Theo chị H., anh H. đã có gia đình riêng, có vợ nên chị không thể chấp nhận được việc tách cháu P. giao cho bố nuôi.

Cháu P. đang sống cùng người em song sinh với mình, nay tách cháu ra và cho cháu ở cùng mẹ kế, người mà cũng đang bận bịu với việc nuôi con nhỏ và chưa bao giờ tiếp cận con chồng nên chị H. cho rằng không đảm bảo điều kiện để nuôi cháu P. Hai cháu là cặp song sinh nên khi một trong hai phải sống xa nhau sẽ bị ảnh hưởng nặng nề về tâm lý.

